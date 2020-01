Iron Man VR se taktéž odkládá, dočkáme se v květnu letošního roku

Vypadá to, že leden je zatím ve znamená odkladů. Po několika velkých hitech, které nakonec dorazí až na podzim, se pozdrží také připravovaný VR titul Iron Man od studia Camouflaj. Z původního konce února se ale hra přesouvá "pouze" na 15. května letošního roku, tedy pouze pár měsíců.

Důvod je již tradiční. Studio potřebuje více času na vypiplání detailů, aby fanouškům přineslo kompletní zážitek z univerza Marvelu, který si zaslouží.

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!