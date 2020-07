Iron Man VR: superhrdinou snadno a rychle | Recenze

Co baví Některé skvělé okamžiky

Customizace obleku

Jste Iron Man Co vadí Velmi krátké

Předvídatelný příběh

Promrhaný potenciál 7 /10 Hodnocení

Zatímco se nám na počítače a konzole chystají Avengers, na brýle virtuální reality ze stáje Sony dorazil menší titul, který vás rovnou posadí do trenek jednoho z nejznámějších avengerů a superhrdinů Marvelovského univerza celkově - Iron Mana.

Studio Camouflaj se rozhodlo přinést neotřelý pohled na život Tonyho Starka a především dát hráčům do rukou reálný zážitek z toho, jaké to je být Iron Manem. To se částečně povedlo, po celou dobu testování jsem se však nemohl zbavit pocitu, že toho mohlo být mnohem, mnohem více.

Já jsem Iron Man

Příběh ve hře je jakousi příjemnou výplní mezi filmovým a komiksovým univerzem a točí se kolem miliardáře a génia Tonyho Starka, kterému do jeho poklidného života najednou vhodí duelovou rukavici záporačka Ghost, kterou můžete znát např. z filmového Ant-Mana. Ta se chce pomstít za zvěrstva, která zbraně Stark Industries napáchaly ještě předtím, než se Tony stal Iron Manem a na něm je tak nyní se nové hrozbě vzepřít a ochránit své blízké.



Akce v oblacích je to nejlepší, co tato hra může nabídnout.

Sám příběh je veskrze předvídatelný a rozhodně žádná ocenění vyhrát neplánuje, jeho podání je však skvěle rozvrženo a obohaceno o dvě umělé inteligence, které se ve výsledku liší jak svým přístupem k problému, tak závěrem příběhu samotného. Na pomoc vám totiž přijde Gunsmith, AI dvojník Tonyho a strůjce jeho zbraňového arzenálu, a samozřejmě Friday, kterou opět znáte již z filmového univerza. Jedná se o dvě strany téže mince, pacifistu a rváče, nebo dobro a zlo, chcete-li. Právě jejich interakce příběh velmi oživuje a není tak cítit jeho nezáživnost a jednoduchost. Bohužel příběh je relativně krátký a zabere vám něco kolem pěti hodin, což nevynahradí ani samostatné výzvy, které můžete plnit mimo příběh. Jde většinou o sestřelování cílů, létání specifické trasy a podobné serepetičky.

Zážitek z letu

Pokud něco hra umí skvěle poskytnout, pak je to zážitek z toho být Iron Manem. Ovládání je velmi intuitivní, v zásadě ovládáte ruce, které slouží jak ke korigování letu, tak ostřelování cílů. Během pár misí se vám tento styl dostane do krve a velmi intuitivně budete udržovat správný směr, výšku a paralelně střílet. Chce to trochu cvik a občas cinknete hlavou o stěnu či jinou překážku, hra vám ale tyto minely ráda promine a nestane se tak, že kvůli špatnému ovládání budete neustále něco opakovat.



Podstatou Iron Mana je jeho oblek, a s ním si pohrajete do sytosti.

I mise, ač jsou jednoduché, jsou podány velmi poutavě. Jednou zachraňujete Pepper z padajícího letadla, pak zase chráníte Stark Tower či letíte nad oblaky k Helicarrieru. Každá mise je prakticky jeden velký filmový set piece, takže je rozhodně na co koukat. Během klidnějších chvil se budete procházet po sídle Tonyho, interagovat s různými předměty a mluvit s Pepper a dalšími postavami v čele s dvojicí vašich AI společníků.

I přes veškeré pozlátko jsem se však nemohl ubránit pocitu, že z toho zkrátka šlo vyždímat mnohem více. Hráči jsou v dnešní době už rozmazleni mnohem kvalitnějšími VR tituly v čele s Half-Life Alyx a i PS VR hry, jako je Blood & Truth poskytují mnohem více interakce a zajímavostí, než Iron Man VR. Co takhle nabídnout mnohem volnější pohyb po vašem sídle se spoustou easter eggů a skrytých pomrknutí po filmových fanoušcích? A co návštěva dalších Avengerů, případně jiných postav Marvelu, o kterých se víceméně jen mluví? Byl tu obrovský potenciál, který šlo využít lépe a doufejme, že se tak v případném pokračování opravdu stane. V tuto chvíli totiž hra vypadá spíše jako ochutnávka toho, co by mohlo být. A já chci další chod.

Každý svého obleku strůjcem

Plusové body získává hra alespoň za možnost přizpůsobit si svůj oblek dle uvážení. K mání je celá řada zbraní, obranných systémů a vychytávek, stejně jako barevných kombinací, takže si lze vcelku vyhrát. Libovolně si tak za body získané hraním hodíte do obleku samonaváděcí rakety, lasery, energetické štíty a další chuťovky. Člověk pak má z létání a používání obleku hned lepší pocit, což je v tak lineární hře rozhodně dobře. I zde by ale bylo možné se více vyřádit, dát hráčům do rukou virtuální nástroje s možností sestavit si zbrusu nový oblek a trochu více je dostat do života Tonyho mimo oblek.



Útočit budete především na nepřátelské drony Ghosta.

Z grafického hlediska jde o lehké zklamání. Opět se tu ukazuje zkušenost z jiných, graficky mnohem vyspělejších VR her, po kterých se procházení po sídle Tonyho zdá jako PS2 zážitek. Naštěstí jsou opět na skvělé úrovni animace postav a interakce s nimi, stejně jako různorodé efekty vašich zbraní a systémů obleku, což bylo pravděpodobně naprosto stěžejní pro tento typ hry. Vše ostatní, od ostrosti textur po vzhled prostředí, se řadí k naprosto šedému průměru. Alespoň dabéři odvádí výbornou práci a ačkoliv Roberta Downeyho jen tak nikdo nenahradí, dalo se to poslouchat a AI mi párkrát i vykouzlila úsměv na rtech.