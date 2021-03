It Takes Two je kooperační pecka, zní ze zahraničí

Na světě jsou první ohlasy na kooperační titul It Takes Two od Hazelight Studis a vypadá to, že před sebou máme fantastickou trefu do černého. Hra totiž sklízí takřka výhradně chválu a mnohdy se objevují i perfektní známky.

Jde o čistě kooperační hru, která vás převtělí do manželů na hraně rozvodu. Jejich malá dcerka si ale něco podobného nepřeje a oni se kouzlem převtělí do malých panenek, které musejí společnými silami hledat cestu za návratem do normálního života. Na seznam hodnocení se můžete podívat níže.

It Takes Two vychází již zítra na PS5, PS4, Xbox Series X/S i PC. V případě next-gen konzolí nabídne vylepšenou verzi. Vyzkoušíte s někým ze svých přátel tento kooperační kousek?