Jackbox kutí sedmý Party Pack, dorazí na konci letošního roku

Patříte-li mezi příznivce herních slezin s přáteli a máte v malíku angličtinu, můžete se pomalu ale jistě začít radovat. Jackbox Games totiž na Twitteru prozradili, že další díl jejich oblíbených balíků her pro každý večer s přáteli se blíží. V pořadí sedmý balíček vtipných hříček by se měl vydání dočkat nekdy ke konci letošního roku. Přesné datum ale vývojáři zatím nespecifikovali.

The Jackbox Party Pack 7 is coming this fall to major digital platforms! pic.twitter.com/UIxRpb2grO