Jak dobře znáte hry Grand Theft Auto? Pojďte se ukázat v kvízu na téma GTA

Páté Grand Theft Auto je i deset let po svém uvedení v roce 2013 stále neuvěřitelně populární. Zasloužilo se o to především GTA Online, které Rockstar stále podporuje novými přídavky. Legendární momenty ale nenajdete jen v GTA V, jsou nimi prošpikované snad všechny díly série. Znáte GTA? Vyzkoušejte si v kvízu, jak dobře si tuto legendární hru pamatujete.

Napište nám do diskuze, jak jste dopadli. Za několik dnů do článku přidáme vyhodnocení.

Grand Theft Auto V slaví deset let. GTA 5 se začalo prodávat 17. září 2013, tenkrát pro PS3 a Xbox 360. O rok později přišel port pro PS4 a Xbox One a v roce 2015 také verze pro Windows. Je to úspěšná akční hra s otevřeným světem, která se odehrává ve smyšleném současném světě inspirovaným Jižní Kalifornií a hráči se dostávají do role kriminálníků. Hra zaujala svým rozsahem, pestrostí, zábavností i vysokou úrovní grafického zpracování.