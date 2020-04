Jak hrát deskovky s přáteli přes internet: Zábava nejen pro dobu koronavirovou

Hrát můžete online proti komukoliv z komunity, či můžete přátelům zaslat vygenerovaný klíč a připojit se k vybrané hře tak, jako byste seděli u jednoho stolu. To lze učinit skrze web , Steam aplikaci či mobilní aplikace pro iOS či Android .

Existuje i varianta pro Steam, kde je možné s jednotlivé prémiové hry dokupovat. V rámci prohlížeče se k nim pak dostanete za pomoci předplatného, které startuje na 4,99 dolarech za měsíc a končí na 9,99 dolarech. Liší se v počtu rozehraných her (zdarma to jsou 2, následně 6 či 10), přístupu k prémiovým hrám či možnosti mít hosty v rámci hry.

Jedním z řešení je aplikace, která zprostředkuje kompletní zážitek z vámi vybrané hry. Jedna z oblíbených je právě Tabletopia i díky tomu, že základní verze je zdarma . To sice není podporováno u všech her, u vybraných si ale můžete (byť třeba omezeně zahrát) aniž byste museli platit. Postačí se pouze registrovat a webu a vše se následně odehrává v prohlížeči.

Deskové hry jsou především o setkávání s přáteli a rodinou u jednoho stolu, občas tomu ale situace nepřeje a pokud si chcete zahrát, musíte na to jít jinak. Naštěstí existuje několik řešení, a to v podobě simulátorů deskových her, různých speciálních variant pro videohovory či, pokud jste sami, sólo varianty.

Podobně jako u Tabletopie je možné vytvořit si i vlastní hru, či využít některé vytvořené od jiných hráčů. V základní variantě jsou karty, Backgammon, šachy, Mahjong, poker, Solitaire a další. Známější hry pak stojí dalších 8-10 eur, nechybí právě třeba ani Scythe a Na křídlech. S pravidly je to přitom stejné – tím, že se jedná o sandbox, tak nikdo neověřuje, zda hrajete podle pravidel.

Nebaví vás hra? No tak hoďte celým stolem do kouta!

Podobně jako Tabletopia funguje i Tabletop Simulator, který ale bere věci lehce do extrému. Jedná se o kompletní sandbox se simulátorem fyziky, kde je vše kompletně na vás. Nebaví vás hra? No tak odhoďte celý stůl pryč! Podporována je i virtuální realita skrze HTC Vive a Oculus Rift.

Plán počítá i s nasazením klasických her a vše je aktivně vyvíjeno, novinky tedy budou přibývat. Systém je navíc kompletně zdarma, nic vám tedy nebrání jej vyzkoušet s přáteli. Prozatím si budete muset pro komunikaci pustit audio/videhovor jinde, autor Petr Staníček ale počítá i s implementací této novinky.

Přes videohovory to jde taky

Co ale dělat, když nechcete zbytečně investovat a nějaké hry již máte doma? U některých párty her přišli s řešením sami tvůrci a vymysleli pravidla, jak hrát jednotlivé hry doma skrze videohovor přes Skype, Zoom či cokoliv jiného.

Nejjednodušší je to u tzv. roll'n'write her, tedy kde hodíte kostkou (či cokoliv jiného) a následně zakreslujete, co padlo. Zde přitom většinou stačí, aby hru měl fyzicky jen jeden hráč.

Pro hraní mnohdy stačí, aby hru měl jen jeden ze skupiny

Krásným příkladem tohoto je hra Vítejte ve svém vysněném domově (anglicky Welcome to...), která pobaví hráče i úplně začátečníky. Ta spočívá v tom, že každé kolo zakreslíte do jedné ze svých tří uličních řad jedno ze tří aktuálně vybraných čísel a provedete doplňkovou akci. Vše je řízeno právě kartami, které se otáčí a zde tak stačí, aby hru měl fyzicky jen jeden hráč. Všichni ostatní se tak mohou dívat, jaké karty otáčí a zapisovat si výsledky – zdarma totiž existuje velice povedená aplikace (Android, iOS) pro mobilní telefony a tak není nutné si ani tisknout či kopírovat záznamové archy. Výhodou navíc je, že vám sama rovnou počítá i body.

Podobně můžete využít třeba i česky vydané Railroad Ink či Kartografy, zde je ale nutné si buď vytisknout záznamové archy, či si je na počítači dát do jakéhokoliv programu umožňující malování.



Máte rádi Krycí jména? I ty si můžete zahrát online.

Pokud máte rádi párty hry, můžete si zahrát i Krycí jména. Na internetu existuje web, skrze který si můžete vygenerovat pro hru celé rozložení a pozor – nechybí ani česká slova! Stačí, aby si všichni hráči na videohovoru otevřeli webovou stránku na identickém odkazu (který obsahuje kód hry), dva hráči z různých týmů nastavili, že napovídají a je hotovo, můžete hrát!