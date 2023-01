Jak rychle jde dohrát Zelda, BioShock nebo Dark Souls? Odstartovala každoroční charitativní událost AGDQ

Komunita speedrunnerů, tedy hráčů, kteří se snaží hru dokončit v co nejkratším možném čase, kromě trhání rekordů pořádá v průběhu let spoustu zajímavých událostí. Tou největší je bezesporu každoroční Awesome Games Done Quick. Jde o charitativní událost, kde sledující mohou přispívat organizaci Prevent Cancer Foundation. Letošní ročník probíhá od 8. do 15. ledna. Během těchto dní vás čeká nonstop přenos plný desítek průchodů známých i zapomenutých her. Přenos můžete sledovat v několika jazycích, ale češtinu byste mezi nimi hledali marně.

Kompletní rozpis toho, co a kdy se bude hrát, najdete na oficiálních stránkách. Celý stream pak můžete sledovat na Twitchi. Dnes místo Večerníčku můžete zkouknout průchod Yakuza Kiwami za zhruba 35 minut. Obvykle přitom dokončení této hry trvá několik desítek hodin. U některých průchodů je až neuvěřitelné, jak jsou speedrunneři schopni využít chyby či samotné herní mechaniky k tomu, aby hru pokořili tak rychle.

V průběhu týdne nás čekají další zajímavé průchody. Třeba desetiminutovky u Hitman: Blood Money, BioShocku nebo Falloutu 3. Dark Souls 2 za čtvrt hodiny také jistě bude stát za to. Několikrát se na streamu objeví také hry ze série Legend of Zelda a Castlevania, což jsou ve speedrunnerské komunitě velmi oblíbené tituly. U každého průchodu buď samotný runner nebo komentátoři vysvětlují, co se vlastně na obrazovce děje a jaké chyby nebo mechaniky jsou v průchodu využívány, takže ani začátečník se neztratí.