Jak se hraje Lorcana, sběratelská karetní hra s pohádkovými postavami od Disney

Pokud jste někdy hráli například Magic: The Gathering nebo Pokémony, budete v Lorcaně jako ryba ve vodě. Samotný systém TCG je postaven na tom, že si hráči kupují tzv. booster packy – balíčky a 12 náhodnými kartami, z nichž si poté skládají vlastní herní balíček. Každá kapitola obsahuje celkem 216 karet, 204 obyčejných a 12 extrémně vzácných (viz odstavec o raritě karet). Jako obvykle ale můžete sáhnout také po předpřipravených balících vhodných pro začátečníky.

Jak fungují karty?

Dále se karty dělí na 5 typů. Nejdůležitější z nich jsou postavy (Character), s nimiž chodíte na dobrodružství, útočíte na ostatní postavy a používáte jejich schopnosti. Hrdinové mají své útočné a obranné statistiky a někteří z nich také aktivní či pasivní schopnosti. Postavám můžete přiřazovat předměty (Item), které jim zvyšují statistiky nebo přidávají nové schopnosti. Karty akcí (Action) můžete hrát jako jednorázové efekty stejně tak jako karty písniček (Song), ty je však výhodnější zahrávat na konkrétní postavy. Set Inklands pak přišel s pátým typem karet, a to jsou karty lokací (Location). Ty pasivně přidávají vítězné body, případně se mohou kombinovat s postavami, které do nich vyšlete.

Vzhledem k tomu, že se jedná o TCG, karty jsou odstupňované podle rarity. Nejběžnější karty se označují jako Common, o fous výš jsou karty Uncommon. Bronzový trojúhelník ve spodku karty značí stupeň Rare, stříbrný kosočtverec Super Rare. Pokud budete opravdu šťastlivci, můžete v boosteru najít kartu s označením Legendary a jackpot vyhrajete s kartou označenou duchovým hexagonem, to je tzv. Enchanted karta, kterých existuje pouze malé množství a jejich ceny se pohybují v řádu tisíců korun. Některé karty pak mohou mít úpravu foil (karta je jako by potažená lesklou fólií), to je však jen estetický doplněk a na raritu karty nemá žádný vliv.

Nejjednodušší způsob, jak do hry naskočit, je koupit některý ze starter decků, které představují už předem nadefinované balíčky. Stačí jen rozbalit a hrát. Jako příjemný bonus každý starter pack obsahuje i jeden booster. Aktuálně je k dispozici 7 různých druhů. Nejnovější kapitola, Into the Inklands, přinesla dva, a to kombinaci barev Ruby/Sapphire a Amber/Emerald. O fous silnější nám přišel první zmiňovaný, který je sice náročnější na hraní, obsahuje nicméně silné lokace a spoustu zajímavých postav. Druhý balíček z této kapitoly ocení především milovníci dalmatinů – díky kartě 99 Tail Wagger si do balíčku budete moci dát až 99 štěňátek. Tyto balíčky obsahují nové karty typu lokace, takže pokud chcete jít s dobou, jsou tyto nové startery dobrá volba.

Jestliže hledáte spíše balíčky, s nimiž se snadno naučíte hrát, podívejte se na Amber/Sapphire z kapitoly Rise of the Floodborn, nebo Amber/Amethyst z The First Chapter. Pro zkušenější hráče jsou pak určeny balíčky Emerald/Ruby z The First Chapter, Amethyst/Steel z Rise of the Floodborn a Sapphire/Steel z The First Chapter.

Kromě starter packů a boosterů si můžete koupit také Illumineer's Trove, což je box obsahující 8 booster packů, kostky na značení poškození, ukazatel lore, průvodce hrou a konečně funguje také jako krabička, do které si můžete schovat dva postavené balíčky i přebytečné karty. K dostání jsou také speciální obaly na karty, gift set obsahující promo karty, obaly a krabičky na karty.