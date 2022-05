Jak dobře vybrat herní konzoli. Kdy se vyplatí PlayStation, kdy Xbox a kdy třeba Nintendo

V prodeji je celá řada herních konzolí a za posledních několik let jich dokonce několik přibylo. Plánujete nákup? Pomůžeme vám s výběrem!

Chci hrát stovky her za jednotnou cenu Pro hráče, kteří nemají čas nebo chuť pečlivě vybírat hry, je předplatné ideální. Někdo zkrátka nemá moc konkrétních preferencí, třeba ani oblíbené žánry. Po dlouhém pracovním dni nebo náročném školním zápřahu chce dorazit domů, sednout si ke konzoli a něco si zahrát. Je jedno co. Prostě se zabavit. Herní předplatná za předem stanovenou cenu nabízejí přístup k široké knihovně her a hráč si jich můžete vybrat, kolik jen chce. Je to vlastně takový Netflix pro hry. Doporučujeme: Microsoft Xbox Microsoft Xbox Series X nabízí 54 obchodů za ceny od 12 990 Kč Srovnat ceny na Živě Microsoft Xbox Series S nabízí 71 obchodů za ceny od 6 199 Kč Srovnat ceny na Živě Microsoft velmi zpopularizoval předplatné Game Pass pro svoji konzoli Xbox. Nyní je to důstojná alternativa ke klasickému přístupu a kupování samostatných her. Už za 259 Kč měsíčně máte takřka neomezený přístup ke obrovské knihovně stovek her. Pokud chcete hrát to opravdu nejnovější a nejlepší, doporučujeme Xbox Series X. Rozhodně ale nešlápnete vedle ani se slabší ale levnější verzí Xbox Series S. Postrádá některé nejmodernější technologie, ale stále utáhne skoro všechno. Do předplatného se dnes už dostávají i čerstvé novinky. A pokud si objednáte vyšší variantu předplatného Ultimate za 339 Kč měsíčně, pak dostanete ještě řadu výhod navíc a přístup k novinkám dřív než ostatní. Microsoft už také dávno přidal populární funkci Play Anywhere a hráči mohou hrát hry jak na konzoli Xbox, tak svém počítači. Anebo: Sony PlayStation Sony Playstation 5 nabízí 22 obchodů za ceny od 13 490 Kč Srovnat ceny na Živě Xbox Game Pass svou strukturou a nabídkou dnes nemá přímou alternativu. Konkurenční PlayStation Now a celkově předplatné PlayStation Plus ale nyní prochází velkou obměnou a konečně míří naplno také na český trh. Kromě akcí a her zdarma nabídne také přístup ke streamovaným hrám. Jde ale o trochu jiný systém. Co když vám nestačí hrát jen doma u televize, ale stejné hry si chcete užít také na cestách? Pokračujte k další části článku.

Chci hrát doma i na cestách s jedním zařízením Pryč jsou doby, kdy jsme měli doma velkou konzoli a v autobuse vytahovali z batohu Game Boy. Handheldy odcházejí do zapomnění a na jejich místo přichází hybridní zařízení, nebo rovnou mobilní telefony. Doporučujeme: Nintendo Switch Nintendo Switch OLED nabízí 48 obchodů za ceny od 8 819 Kč Srovnat ceny na Živě Nintendo Switch nabízí 67 obchodů za ceny od 7 171 Kč Srovnat ceny na Živě Switch je hybridní herní konzole. Doma ji můžete zapojit do doku a hrát na televizi všechny nejnovější hry. Stačí ji ale vysunout a rázem se z ní stává handheld, který si můžete vzít s sebou na cesty a nerušeně pokračovat. Tomuto trendu je přizpůsobený i design a ovládání. Ovladače – tzv. JoyCony – totiž připnete ke konzoli, nebo je odepnete a můžete s nimi potom samostatně hrát před televizorem. Nintendo kolem sebe mělo vždy svůj specifický vibe. Ať už mluvíme o legendárních handheldech z jejich produkce, konzoli s pohybovými ovladači Wii nebo nově o Switchi. Právě Switch je velmi lákavou volbou pro všechny, kdo chtějí hrát na jednom zařízení jak doma u televize, tak na cestách bez toho, aby moc omezovali své potřeby. Vše je jednotné, propojené a na jednom zařízení. Anebo: Steam Deck Nintendu velmi čerstvě začíná šlapat na paty Valve se svou přenosnou konzolí Steam Deck. V jeho případě jde o hybridní konzoli s přimhouřenýma očima, jelikož jej nelze zasadit do doku a hrát na televizi. Jde víceméně o zmenšené herní PC, nasoukané do těla handheldu. Máme Steam Deck! První dojmy z revoluční přenosné herní konzole Svou všestranností si ale rozhodně zaslouží být v této kapitole, a to především díky tomu, že můžete opravdu kdekoliv hrát desítky a v budoucnu i stovky her ze Steamu. A co když chcete konzoli s těmi nejlepšími, exkluzivními hrami?

Chci konzoli s největšími exkluzivními AAA projekty Každý výrobce konzolí chce, aby herní knihovna byla plná hitů. Společnosti utrácí nemalé peníze, aby pro jejich konzole vyvíjeli projekty ti nejlepší vývojáři a ta nejlepší studia, jejichž rozpočty sahají za hranice desítek a občas i stovek milionů dolarů. Špičkové AAA produkce sice nemusí nutně znamenat dobrou hru, jde ale svým způsobem o etalon moderního herního průmyslu. AAA tituly se objevují víceméně na všech herních platformách, od PC po konzole a dokonce i na mobilních zařízení. I zde však jsou platformy, kde je těchto her nejvíc. Doporučujeme: Sony PlayStation Sony Playstation 5 nabízí 22 obchodů za ceny od 13 490 Kč Srovnat ceny na Živě Sony si pod svá křídla PlayStation Studios velmi pečlivě vybírá špičková herní studia, která po desítky let vyvíjí nejvěhlasnější a největší projektů herní historie. Mnoho z nich jsou singleplayerové tituly, ale není to podmínkou. Sony se nebojí investovat do talentů a potenciálu tvůrců a prozatím se mu to vyplácí. Anebo: Microsoft Xbox Microsoft Xbox Series X nabízí 54 obchodů za ceny od 12 990 Kč Srovnat ceny na Živě Microsoft Xbox Series S nabízí 71 obchodů za ceny od 6 199 Kč Srovnat ceny na Živě Také Microsoft se v posledních letech velmi opřel do svého herního portfolia. Skupuje velká herní studia a jsme si jisti, že gigantem v podobě Bethesdy vše teprve začíná. Proto právě konzole Xbox Series X nebo S bereme jako černého koně této kapitoly. Seznam špičkových herních vývojářů pod taktovkou Microsoftu je obrovský a když se podíváme na nadcházející exkluzivity platformy v čele se sci-fi Starfield, rozhodně Xboxu svítá na lepší časy. Možná chcete hrát pouze na cestách a vůbec nezáleží vám na tom, jestli konzoli můžete připojit k televizi.

Chci hrát na cestách a pohodlně Ještě se vrátíme k cestovnímu hraní. Teď nás ale nebude zajímat žádné přizpůsobování ani hybridní zařízení. Jde nám čistě o handheldový zážitek nové doby a případy, kdy nechcete hrát na mobilním telefonu nebo tabletu. Zde je výběr o něco těžší, existují ale některé preference, které vám s výběrem pomohou. Chcete se soustředit na výkonný hardware, nebo jsou pro vás prioritou unikátní herní zážitky? Vadíte na prověřeného veterána na poli handheldů, nebo si do kapsy chcete strčit celou svou knihovnu Steamu z PC? Už víte, kam tím míříme? Doporučujeme: Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Lite nabízí 58 obchodů za ceny od 4 599 Kč Srovnat ceny na Živě Lite je upravená a levnější verze konzole Nintendo Switch, která je koncipována jako pravý handheld. Nemá tedy možnost dokování ani odepínací ovladače. K tomu je zde stále druhá alternativa v podobě klasického Nintendo Switche, respektive jeho nejnovější verzi s OLED displejem, lepšími ovladači a dalšími vychytávkami. Už nejde o čistě cestovní variantu, stále má handheldové srdce. Pokud vám nevadí o něco větší velikost oproti verzi Lite, můžete těžit s výkonnějšího hardwaru a lepšího displeje. Nintendo Switch OLED nabízí 48 obchodů za ceny od 8 819 Kč Srovnat ceny na Živě Nintendo Switch nabízí 67 obchodů za ceny od 7 171 Kč Srovnat ceny na Živě Anebo: Steam Deck Na druhém místě je zbrusu nový Steam Deck, který je taktéž tradiční přenosnou konzolí a jeho obrovskou výhodou bude knihovna her ze Steamu, kterou si můžete vzít na cesty. Steam Deck je podstatně výkonnější a lze na něm hrát modernější hry z PC. Máte nejradši hry, kdy s kamarády sedíte na pohovce před televizí?

Chci hrát s kamarády na jedné televizi Je trochu škoda, že klasické kooperační hry bez neustálého tlačení lidí do online světa začaly postupně mizet. Velké množství současných her nabízí kooperaci spíše digitálně než fyzicky. Takže jaká je nejlepší konzole, když chcete hrát s kamarády na jedné obrazovce, pěkně postaru, se socializováním a házením ovladačů? Doporučujeme: Nintendo Switch Nintendo Switch OLED nabízí 48 obchodů za ceny od 8 819 Kč Srovnat ceny na Živě Nintendo Switch nabízí 67 obchodů za ceny od 7 171 Kč Srovnat ceny na Živě Nekorunovaným králem skupinových her bylo a stále je Nintendo. Na filozofii párty her z jedné obrazovky se skoro založil kult a mnohé tituly z populárních sérií jako Mario se dají hrát až ve čtyřech hráčích na jedné obrazovce. Namátkou vybereme třeba Mario Party, Smash Bros. či Mario Kart. Nintendo prostě má rádo hry pro skupinky kamarádů na jednom gauči. Po připojení k televizi a dokoupení několika Joy Conů se do jedné hry může pustit někdy až osm lidí a i herní knihovna tento styl zábavy bohatě podporuje. Tady není co řešit. Anebo: Sony PlayStation Sony Playstation 5 nabízí 22 obchodů za ceny od 13 490 Kč Srovnat ceny na Živě Zde trochu překvapivě opět cení zuby Sony. Microsoft ani přes velkou knihovnu v předplatném Game Pass moc kooperačních her na jedné obrazovce nenabízí. PlayStation na druhou stranu má v obchodě celou řadu párty her, které lze třeba spojit s mobilním telefonem a zkombinovat ho s herními ovladači. Skvělou zábavou na večírky je Just Dance, které na konzoli od Sony podporuje kameru a nevyžaduje tak na rozdíl od dalších platforem žádné další ovladače. V tomto případě dokonce doporučujeme sáhnout po starším a levnějším PlayStation 4 Slim, který by měl pokrýt vaši chuť po socializování u kamarádů, pokud vám Nintendo náhodou nevoní. Sony PlayStation 4 Slim 500GB nabízí 4 obchody za ceny od 8 899 Kč Srovnat ceny na Živě V dalších kapitolách si popíšeme konkrétní konzole, jejich technické výhody i slabé stránky. Začneme s PlayStation 5.

PlayStation 5 Sony Playstation 5 nabízí 22 obchodů za ceny od 13 490 Kč Srovnat ceny na Živě Nejnovější generace konzole PlayStation je vlajkovou lodí Sony a nejvýkonnější konzolí současnosti. Důvodů, proč si koupit právě ji může být celá řada. Z technologického hlediska to může být podpora rozlišení a snímkovací frekvence až 4K/120FPS či 8K/60FPS, disk SSD s okamžitým nahráváním her či ovladač DualSense s adaptivními triggery a haptickou odezvou. Další důležitou výhodou je herní knihovna exkluzivních titulů, které nenajdete na žádné jiné platformě. Je ale pochopitelné, že fanoušek Microsoftu nejspíše sáhne po konkurenci a všimne si absence podpory Dolby Atmos a Vision či dost specifického designu, který nemusí sednout všem. Technické specifikace CPU : AMD Zen 2, 8jádrový, 3.5GHz

: AMD Zen 2, 8jádrový, 3.5GHz GPU : 10.28 TFLOP, 2.23GHz,

: 10.28 TFLOP, 2.23GHz, Paměť : 16GB GDDR 6 / 256-bit

: 16GB GDDR 6 / 256-bit Paměťová propustnost : 448GB/s

: 448GB/s Úložiště : 825 GB SSD

: 825 GB SSD Mechanika : 4K UHD Blu-ray

: 4K UHD Blu-ray Technologie: Tempest 3D Audio, DualSense

Nintendo Switch nebo OLED Nintendo Switch OLED nabízí 48 obchodů za ceny od 8 819 Kč Srovnat ceny na Živě Nintendo Switch nabízí 67 obchodů za ceny od 7 171 Kč Srovnat ceny na Živě Omlazený Switch s displejem typu OLED je nejnovější přírůstek do rodiny Nintenda a nejlepší konzole pro hraní na cestách. Má větší úložiště a některé malé změny ovladačů JoyCon. Jinak ale jde o stále stejnou přenosnou konzoli, která poslouží jako doma po připojení do doku k televizi i při jízdě autobusem. Právě velká všestrannost zařízení je jeho největší výhoda. Pak jsou zde exkluzivní hry od Nintenda, které mimo emulátory nikde jinde nenajdete. Mluvíme o kultovních peckách jako Mario, The Legend of Zelda a další. Switch možná nenabízí nejmodernější technologie a v přímém boji se s dvojicí PS5 a Xbox Series X nemůže měřit, jeho cesta je ale zcela jiná. Také pokud máte rádi hraní s přáteli, pravděpodobně nenajdete lepší konzoli než Nintendo Switch. Technické specifikace CPU : Nvidia Tegra

: Nvidia Tegra GPU : Custom, 768MHz (v doku), 307.2MHz (handheld)

: Custom, 768MHz (v doku), 307.2MHz (handheld) Paměť : 4 GB

: 4 GB Úložiště : 64 GB (rozšiřitelné skrze MicroSD karty)

: 64 GB (rozšiřitelné skrze MicroSD karty) Mechanika : není

: není Technologie: OLED displej, pohybové ovladače Joy-Con

Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Lite nabízí 58 obchodů za ceny od 4 599 Kč Srovnat ceny na Živě Klasický Switch je hybridní konzole, která se snaží uspokojit hráče jak při domácím, tak i při cestovním hraní. Nintendo Switch Lite je čistokrevný handheld zaměřený pouze na co nejlepší hraní na cestách. Je o trochu menší, ovladače jsou k němu připevněny, nedají se vysunout, a má ořezanější hardware. Výhodou je mnohem větší mobilita a pohodlnější cestování, aniž byste přišli o všechny oblíbené hry platformy. Pokud oželíte herní knihovnu, která kvůli handheld režimu postrádá některé velké hry, a hraní na mobilech vás nebaví, jde pravděpodobně o nejzajímavější alternativu klasickým handheldům. Technické specifikace CPU : Nvidia Tegra

: Nvidia Tegra GPU : Custom, 768MHz (v doku), 307.2MHz (handheld)

: Custom, 768MHz (v doku), 307.2MHz (handheld) Paměť : 4 GB

: 4 GB Úložiště : 32 GB (rozšiřitelné skrze MicroSD karty)

: 32 GB (rozšiřitelné skrze MicroSD karty) Mechanika: není

Steam Deck Steam Deck je svým způsobem černým koněm současného handheldového trhu. Jde o hodně zajímavé zařízení, které kombinuje výhody handheldového hraní na cestách s obrovskou knihovnou her na Steamu. V zásadě tak spojuje svět konzolí a PC. Jde ale samozřejmě o první vlaštovku v tomto odvětví a je tak potřeba k ní i přistupovat. Zatím je zde plno bugů a technických chybek. Se Steam Deckem dostanete výkonnou herní konzoli do batohu, která utáhne všechny oblíbené hry z počítače. Knihovna se navíc neustále aktualizuje a Valve do ni přidává další hry známé z PC. Takže je možné předpokládat, že časem zde bude možné hrát většinu počítačových her a objeví se i možnost pružně přeskakovat z hraní na PC a na Decku. Potěší také přizpůsobitelné ovládání. Co se nejvíc hraje na Steamu v květnu 2022. Toto jsou nejoblíbenější hry pro PC Technické specifikace CPU : AMD zen 2, 4-jádrové

: AMD zen 2, 4-jádrové GPU : AMD RDNA 2, 1 GB VRAM

: AMD RDNA 2, 1 GB VRAM Paměť : 16 GB LPDDR5, 8 GB přístupné pro GPU

: 16 GB LPDDR5, 8 GB přístupné pro GPU Úložiště : 64 GB eMMC, 256 (512) GB NVMe SSD

: 64 GB eMMC, 256 (512) GB NVMe SSD Mechanika : není

: není Technologie: Steam, supluje se jako Linux PC