1. Cena a kvalita

Také u herních sluchátek platí pravidlo za kvalitu se platí. Pokud si chcete zvuk ve hrách opravdu vychutnat, doporučujeme si lehce připlatit a nekupovat za tisícovku první kus, který se vám udrží na hlavě.



I zde platí jednoduchá úměra - za kvalitu se vyplatí připlatit

S vyšší cenovkou přichází výhody: kvalitnější materiály, lepší měniče, bohatší přizpůsobení, prostorový zvuk, potlačení okolního hluku či skládací konstrukce apod. U ceny orientačně platí:

pod tisíc korun – levná sluchátka pro příležitostné hráče

– levná sluchátka pro příležitostné hráče 1 až 3 tisíce – kvalitní průměr s dobrým zvukem a některými dodatečnými funkcemi

– kvalitní průměr s dobrým zvukem a některými dodatečnými funkcemi 3 až 6 tisíc – vyšší střední třída, kvalitní materiály, lepší měniče a funkce navíc

– vyšší střední třída, kvalitní materiály, lepší měniče a funkce navíc 6 až 10 tisíc – vyšší třída s většinou moderních technologií a funkcí pro fajnšmekry

Kdy vyrazit na nákup Jelikož videohry vychází během roku sezónně, vyplatí se nakupovat po dávkách i sluchátka. Nejsilnější herní sezóny a tedy i nejdražší příslušenství jsou na jaře a na podzim. Vyplatí se tedy zaostřit na akce začátkem roku nebo o letních prázdninách, kdy je v herním průmyslu zátiší.

Můžete si koupit nejlevnější sluchátka, aby se vám do uší jednou za půl roku, kdy stíháte hrát, dostal alespoň nějaký zvuk. Můžete si koupit sluchátka střední třídy s precizním výběrem funkcí, které potřebujete (například pouze prostorový zvuk s certifikací THX a bezdrátové připojení). Nebo si pořídit sluchátka nejvyšší třídy, které nabízí víceméně vše, co si jen lze přát. Samozřejmě cena bude v jednotlivých kategoriích zcela odpovídat tomu, co dostanete.

Herní sluchátka se řídí trochu jinými měřítky a nesoupeří s audiofilními sluchátky, které si uživatelé kupují na nejkvalitnější poslech hudby. Herní sluchátka cílí především na komfort a funkce, které mají ve video herní branži praktické využití.