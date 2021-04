Jak vymáčknout z herní televize maximum: světýlka, Android TV a HDR

Konzolové hraní mělo oproti tomu počítačovému vždy jednu nespornou výhodu. Člověku stačilo zapnout televizi, popadnout ovladač, rozvalit se na gauči a už se o nic jiného nestarat. Právě extrémně jednoduchá přístupnost si získala spousty fanoušků a konzolové hraní se vždy drželo své vlastní cesty vedle PC, které pro mnohé slouží spíše pro práci.

Osobně jsem i přes vlastnění několika konzolí začínal právě na PC a rád se hrabal v hardwaru, nastavení a příslušenství. Mimo práci ale člověk stále více chce spíše jednoduchost a klid. Po celodenní šichtě v redakci člověk už prostě nechce řešit, proč ta hra zrovna teď hází chybovou hlášku, jaké ovladače je třeba aktualizovat nebo proč zrovna nefungují servery. Chce si jen sednout a hrát.

Philips PUS7304: konzolové hraní s doprovodem světýlek | Recenze

Přednedávnem jsme se v kolegy v redakci bavili právě o konzolovém hraní a o tom, že výběr konzole rozhodně není tím nejpodstatnějším. Neméně důležitým faktorem je výběr televize, na které budete hrát. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, rozdíl v zážitcích mezi jednotlivými televizemi může být přímo markantní a dokud člověk nevyzkouší rozdíl mezi hraním např. s HDR a bez něj, doopravdy nepochopí, o co přichází. Rozhodli jsme se tedy zaměřit právě na televize a zkusit se podívat, co vše nám mohou nabídnout z hlediska her. Philips nám do redakce poslal nejnovější generaci jejich modelu řady Performance s technologií Ambilight, která se vyjímala vedle redakční Sony Bravia a my se dali do práce.

Rozlišení není všechno

Pravděpodobně prvním údajem, po kterém běhají oči zákazníka při koupi televize je rozlišení. Kdysi magická zkratka 4K už je dnes tak nějak standardem a jít pod tuto hranici je tedy nerozumné, zvlášť když přihlédneme k faktu, že nejnovější generace konzolí už 4K rozlišení využívá, často i nativně. Rozlišení 3840 x 2160 bodů je tedy nutné, o 8K se dá přemýšlet taktéž, to se ale zdá naopak prozatím zcela zbytečné a předražené. V případě Philipsu jsme také sáhli na technologii LED, velmi populární jsou ale v tuto chvíli televize OLED, které nabízí velmi sytý kontrast a barvy bez zbytečného přepálení. Případně můžete sáhnout rovnou po QLED, který sice nenabízí tak hutné černé barvy, vyniká ale v pozorovacích úhlech a jasu.

Hned dalším údajem je obnovovací frekvence, kterou opět nová generace konzolí pozvedla na další úroveň. Standardem v konzolových hrách se nyní stává 60 snímků za vteřinu, čehož dosahují některé hry a v nadcházejících letech se tento údaj může zvednout až na 120 snímků. Je pravda, že většině normálních hráčů bohatě stačí hranice 60Hz, díky které je i frenetická akce na obrazovce krásně plynulá, televize Philipsu a mnohé další současné televize ale nabízí "jen" 50Hz, což je něco, na co je třeba brát ohled při koupi.

Standardem se stává 60 snímků za vteřinu, čehož dosahují některé hry a v nadcházejících letech se tento údaj může zvednout až na 120FPS

Nechápejte mě špatně, i 50Hz je pro příležitostní hráče dostačující hodnota a rozdíl oproti 60Hz poznají jen aktivní hráči. Pokud ale kupujete televizi k nové konzoli a s výhledem nejméně pěti let, je dobré se zamyslet nad každým údajem. Taková Sony Bravia, kterou v redakci používáme také, nabízí rovnou 100Hz, a to je zkrátka znát. Sony kvůli tomu navíc v sobě schovává rozhraní HDMI 2.1, které vysoký framerate podporuje, zatímco Philips se bude muset v každém případě spokojit s nižší hranicí. Zda to stačí už záleží na vás.

Pravděpodobně nejmarkantnějším rozdílem je ale technologie HDR, tedy vysoký dynamický rozsah. Doteď si pamatuji, jak jsem poprvé přesedlal z obyčejné 4K televize na novější model s HDR10+ a nestačil se divit, odkud vyskočily ve hrách všechny ty efekty. HDR totiž nejen že rozšiřuje kontrastní poměr a barevné spektrum, takže vše vypadá přirozeněji a reálněji, ale otevírá ve hrách možnosti nových částicových efektů osvětlení a stínování, které nebyly dříve možné. HDR10+ k tomu pak ještě přidává dynamická metadata, takže se lépe přizpůsobuje jednotlivým scénám. Televize s HDR je tedy naprosto stěžejní pro maximální zážitek z hraní, v dnešní době obzvlášť.

Testovaná televize Philips má rovnou kombinaci HDR10, HDR10+ a Dolby Vision, které začíná být ve hrách stále rozšířenější, takže se přizpůsobí téměř jakékoliv situaci a hře. Sony kromě klasického HDR10+ má ještě technologii X-tended Dynamic Range, která pracuje s kontrastem a upravuje jas pro ještě věrohodnější odlesky a reálnější stíny. Nejpraktičtější je tedy mít kombinaci několika těchto technologií, abyste byli připraveni na většinu her, které je dokážou patřičně využít.

Android TV nejen na Netflix

Valná většina moderních chytrých televizí nabízí také vlastní operační systém, nejčastěji na bázi Androidu, takže kromě klasických programů tu najdete celou řadu aplikací, jako je Netflix, Youtube, Chromecast, Spotify, Apple TV a další. Samozřejmostí je i přímo obchod s aplikacemi ve stylu mobilního kolegy, ve kterém si můžete chybějící aplikace stáhnout. A jsou tu i hry.

Většina lidí používá televizi především na hraní konzolových her, občas připojení herního notebooku skrze HDMI kabel, pokud váš monitor na herní zážitky nestačí. Televize s operačním systémem ale přináší i své vlastní hry, na které jste často zvyklí u mobilních telefonů s operačním systémem Android.

Asphalt 8: Airborne

A co můžete na své televizi hrát, aniž byste k ní vůbec něco připojovali? Jednou z nejoblíbenějších her jsou závody Asphalt 8: Airborne, které se dají hrát dokonce i s online či lokálním multiplayerem. Nejnovější díl s podtitulem Legends bohužel chytré televize zatím nepodporuje, ale třeba se časem dočkáme.

Do televize si píchnete dokonce herní mobilní ovladač a hra jej sama detekuje, takže se od mobilního hraní pomalu ale jistě přesouváte k hraní konzolovému. Závodit můžete dokonce i s televizním ovladačem, i když to už takový požitek není.

Dead Trigger 2

Další populární hrou z mobilů, která si proklestila cestu i do chytrých televizí je zombie akce Dead Trigger 2. Jde o akční střílečku z pohledu první osoby, ve které se snažíte prostřílet zamořeným městem, plnit úkoly a odpravovat stovky zombíků.

Hra protentokrát přímo vyžaduje ovladač, na druhou stranu si můžete přenastavit ovládání dle libosti. Jde pravděpodobně o jednu nejpropracovanějších mobilních her, které na televizi můžete hrát, nabízí desítky hodin zábavy, plnění úkolů a výzev, sbírání zbraní a kosení zombíků.

Into the Dead 2

U zombíků ještě chvíli zůstaneme, populární "běhačkou" je i hra Into the Dead, ve které se neustálým pohybem vpřed snažíte dostat přes propracovanou krajinu spojených států, abyste se vrátili ke své dceři. Na cestě ale bude stát horda hladových zombií a dalších nepříjemností.

Hra staví na neustálém pohybu vpřed, takže vám stačí jen pár tlačítek pro uhýbání a střelbu, základní premisou je totiž doběhnout co nejdále, ideálně na konec každé úrovně, abyste se mohli posunout v příběhu dál a připravit se na další úprk. Hra má také výraznou stylizaci, která na televizi vypadá skvěle.

Beach Buggy Racing

Oba díly této zábavné závodní taškařice jsme už recenzovali na mobilních zařízeních a rozhodně jsme se u toho slušně bavili. S buginou na pláž můžete nyní vyrazit i na svých chytrých televizích, jelikož ovládání je extrémně jednoduché a arkádová hratelnost dělá ze hry zážitek, který se dá rychle popadnout a užít.

Zavzpomínat na Mario Kart můžete díky různým powerupům a hra vás provede celou řadou plážových okruhů, zatímco se budete škrábat na vrchol žebříčku. Nic spešl, ale zabaví.

GTA: Liberty City Stories

Náš seznam her na televizi uzavřeme dvěma matadory průmyslu. GTA je kult a jeho spin-offy City Stories na mobilech nadělaly solidní paseku. Na televizi jde o jednu z her, které působí jako plnohodnotný konzolový zážitek.

Stačí připojit ovladač a vyrazit do Liberty City tropit neplechu, krást auta, střílet gangstery a snažit se probít na vrchol potravinového řetězce. Pokud jste fanoušci série, jde o jasnou volbu.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Nebyl by to seznam her bez kultovního RPG Star Wars: KOTOR, jehož oba díly se dostaly na mobilní zařízení a stranou neobešly ani Android TV. I v tomto případě jde o plnohodnotný herní zážitek se stovkami hodin zábavy v předaleké galaxii, a to i hlediska grafického zpracování, které si v ničem nezadá s původní verzí.

Příběh s maniakálním smyslem pro detail, propracovaná customizace hrdiny i vašeho týmu, RPG prvky a snaha balancovat mezi temnou a světlou stranou Síly, najdete tu vše. Jen to nezkoušejte hrát na televizním ovladači. Opravdu.

Ambilight a doprovodná světýlka

Přikloňme se ještě na chvíli přímo k televizi Philipsu, jehož Performance řada láká ještě jednou milou vychytávkou - osvětlením Ambilight. Na zadní straně televize jsou umístěna chytrá LED světla, která dynamicky reagují na to, co se právě odehrává na obrazovce a barevně sladí osvětlení. K mání je hned několik režimů, od statického světla, které supluje noční lampičku až po manuálně nastavitelné kombinace (to když sledujete svůj oblíbený národní tým a potřebujete je náležitě vizuálně podpořit).

My se ale zaměříme na Herní režim, který je pravděpodobně nejaktivnější a reaguje na skoro každý barevný pixel. Řekněme, že jdete ve hře Ghost of Tsushima nazlátlým javorovým lesem. Celá horní část televize a především stěna za ní se zahalí do sytě žluté, až nazlátlé barvy, která se navíc lehce hýbe podle toho, jak otáčíte ovladačem kameru. Dolní část televize je však stále ztmavená, případně lehce nahnědlá, jelikož před sebou vidíte zeminu a bahno. Občasné keře po cestě hodí do stran jemně zelenou barvu, vše se ale po stěně pohybuje podle toho, jak se pohybujete vy na obrazovce.

Je opravdu těžké vysvětlit, jak velký efekt má tato světelná show na výsledný herní zážitek, ale především ve večerních hodinách může jít o opravdu pohlcující podívanou. Právě díky velmi rychlé a dynamické změně barev je herní režim mnohem zajímavější, než např. standardní režim při sledování filmů, kde se barvy mění spíše nemotorně a lenivě. Ambilight určitě není nejpodstatnějším prvkem, kvůli kterému si vybírat televizi, rozhodně ale dokáže zpříjemnit herní zážitky.

Nová generace konzolí a moderní televize

Jak vidno, výběr televize pro moderní konzolové hraní je mnohem komplikovanější, než jen ukázání prstem na nejvyšší rozlišení. Člověk musí zhodnotit kombinaci celé řady faktorů, které ve výsledku nabídnou co nejkvalitnější zážitek, televize nebude zbytečně předražená a co je hlavní, bude dostatečně připravená na nejbližších 5 až 7 let vývoje konzolové generace PS5 a Xbox Series X/S.

Co tedy radí redakce? Doporučujeme se zaměřit na kombinaci 4K Ultra HD rozlišení, alespoň 100Hz frekvenci, kombinaci HDR10+, Dolby Atmos i Vision, rozhraní HDMI 2.1 a nejnovější verzi Android TV, jakožto stěžejní pilíře vašeho budoucího herního zážitku. Většina televizí má také relativně slabé integrované repráčky, takže pro pořádně dunivé chorály herních soundtracků si rozhoďně pořiďte minimálně soundbar, který hezky doplní design tenké televize na stolku.

Vše ostatní, od dodatečných rozhraní až po příjemné blbůstky, jako je osvětlení Ambilight, už je zcela na uvážení a preferencích konkrétního hráče a na kvalitu zobrazení nemají velký vliv. Hodně štěstí!