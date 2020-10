Jak vypadá uživatelské rozhraní PS5? Podívejte se na oficiální představení

Na konzolích není důležité jen to, aby na nich bylo co hrát, ale také by měly mít jednoduché a intuitivní rozhraní. PlayStation 4 v tomhle směru docela fungoval. Na nové generaci se Sony rozhodlo držet podobného grafického stylu, ale na PS5 se soustředí na to, abyste mohli dělat vše potřebné a hru během toho vůbec nemuseli nevypínat.

Samozřejmě se to neobejde bez úplných novinek. V Control Centeru najdete během chvíle vše potřebné a dostanete se na něj stisknutím PS tlačítka na ovladači DualSense. Během toho jste stále ve hře. Dalo by se tedy říct, že je to něco podobného jako nabídka z PS4, do které se dostanete delším podržením PS tlačítka, jen v mnohem větším rozsahu.

Dalším novým prvkem uživatelského rozhraní jsou Activities, které jsou součástí Control Centra. Skrz ně budete objevovat části her, které vás minuly nebo rovnou skákat do úrovní a výzev. V jejich popisku mimo jiné najdete také odhadovaný čas dokončení, který se přizpůsobuje dle schopností hráče.

Některé tituly skrz Activities také budou poskytovat nápovědu pro členy PlayStation Plus. Možností, jak je využít, bude více a některé prý bude možné spustit v režimu picture-in-picture, takže ani nemusíte opouštět rozehranou hru. To platí například pro sledování sdílené obrazovky dalšího hráče nebo výše zmíněné nápovědy.

Velkou změnou prošel také PS Store. Už nebude samostatnou aplikací a je integrovaný přímo v systému. Na PS4 je to jedna z nejotravnějších věcí a vidět, že se do obchodu na nové generaci dostanete tak jednoduše, je velmi příjemné.

Tvorba obrázků a videí pak bude stejně jednoduchá, jako na PS4. DualSense má místo Share tlačítko Create. Snadno si můžete uložit video z nedávného hraní a jedním stiskem pořídit screenshot. Veškerý obsah na PS5 můžete tvořit v rozlišení až 4K. Ten samozřejmě rovnou skrz konzoli bude možné sdílet nebo posílat přátelům. A pokud k tomu chcete přidat zprávu, tak spolu s klasickým psaním je tady také možnost převodu mluvené řeči na text. PS5 bude ale v tomto ohledu podporovat jen některé jazyky a ještě není jasné, jestli mezi nimi bude i čeština.

Vypadá to, že se rozloučíme s oblíbenými grafickými motivy z PS4. Každá hra má v hlavním menu vlastní rozcestník doplněný odlišným pozadím a podobně to bude fungovat i u multimediálních aplikací. Na ty se ale ukázka blíže nezaměřuje.

Důležitým aspektem nové generace celkově je zkracování načítacích časů, a to by mělo platit i pro pohyb v rozhraní konzole. Díky SSD se vám vše načte během okamžiku a nebudete tak ztrácet čas čekáním. Sony každopádně dodává, že se do vydání ještě pár věcí, které v ukázce vidíte, může změnit. Na závěr se pak jistě sluší dodat, že stejně jako PS4 bude mít i PlayStation 5 uživatelské rozhraní v češtině.

