Jak vypadají Demon's Souls v pohybu? Podívejte se na záběry z hraní

Demon's Souls jsou jednou z těch očekávanějších her, do kterých se budeme moci pustit hned v den vydání konzole PlayStation 5, tedy 19. listopadu. Není se ani čemu divit. Za poslední roky si souls-like hry získali tisíce fanoušků a zrovna Demon's Souls, která byla tou první, si dnes jen tak nezahrajete. Vyšla totiž pouze na PS3. Nyní se díky remaku konečně dostane k většímu množství hráčů.

Remake má na svědomí studio Bluepoint Games, které má s předělávkami starších her bohaté zkušenosti. Není to zase tak dávno, co se jim povedlo výborně přepracovat Shadow of the Colossus. Podle ukázky, která se předvedla na včerejší prezentaci, to ani s Demon's Souls nevypadá vůbec špatně.

"Bylo pro nás zásadní, abychom Demon's Souls předělali tak, aby se dlouholetí fanoušci cítili v Boletarii jako doma," říká kreativní ředitel Gavin Moore. "I když jsme se vrátili k rýsovacím prknům při tvorbě grafického stylu, hudby a zvuků, naším cílem vždy bylo zachovat pravou vizi této klasiky - její příběh, hratelnost i level design."

Krátce po prezentaci se začaly na internetu objevovat informace ohledně toho, že Demon's Souls se dostanou i na PC. To bohužel není pravda. Sony na to ihned zareagovala a náznak toho, že vznikne i verze pro PC, byla jen chyba v popisku.

