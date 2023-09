Jak vzniká český Last Train Home. Vývojáři se podělili o průběh vývoje příběhu československých legionářů

V brněnském studiu Ashborne Games vzniká Last Train Home, real-time strategie s RPG prvky, která zpracovává cestu československých legionářů přes Transsibiřskou magistrálu. Stále nevíme, kdy se dočkáme jejího vydání, ale tvůrci nás nyní alespoň nechali nakouknout pod pokličku vývoje ve dvojici videí.

První z nich se zaměřuje na vznik studia. Jeho členové už spolu pracovali v minulosti, ale byla otázka, kdo podpoří jejich nový ambiciózní projekt. Ujmula se jich společnost THQ Nordic, ke které se dostali v roce 2019 poté, co je doporučili vývojáři ze slovenského Nine Rock Games. Jakmile dokončili Comanche, které vyšlo před dvěma lety, mohli se pustit do vlastního projektu.

Nápadů bylo vícero, ale legionářský příběh si okamžitě získal pozornost všech. S tímto tématem přišel Karel Kališ, který před lety přispíval i na náš web. Jeho kroky pokračovaly do Bohemia Interactive a nyní našel své místo právě v Ashborne Games. Myšlenku na hru s tímto tématem má prý už od školy, kdy ho inspirovala kniha Pes druhé roty od Františka Langera.

Může to tak vypadat, ale Last Train Home nemá být na 100 % historicky přesná. Jak sami vývojáři říkají, nechtěli dělat naučnou hru. Chtěli udělat příběh, který ve hráčích vyvolá emoce. Tomu má pomoci i fakt, že každý voják je unikátní. Nejsou to jen bezejmenné postavičky, které kdykoliv bez problému nahradíte jinými. Každý má jiné příběhové pozadí i povahové vlastnosti. Některým z nich propůjčili jména a tváře přímo členové vývojářského týmu.

Vedle hlavního příběhu o cestě domů narazíme i na vedlejší příběhy při zastávkách v různých částech Transsibiřské magistrály. Na nás je, abychom se i přes všechny strasti dokázali postarat o všechny vojáky. THQ této novince očividně věří, protože ji protlačuje, kde jen může. Pokud byste chtěli Last Train Home vidět v pohybu, určitě se podívejte i na vývojářské hraní.