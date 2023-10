Jak vznikal Vietcong. Vývojáři v novém dokumentu vyprávějí o tvorbě legendární české střílečky

Když se mluví o nejlepších českých hrách, vedle jmen jako je Mafia či Machinarium častokrát padá také Vietcong od brněnského studia Pterodon. Jeho tým čítal zhruba tři desítky lidí a desítka z nich se podělila o zážitky z průběhu vývoje v novém téměř dvouhodinovém dokumentu od Michaela Petra z archivu československých her VisionGame. Vypráví o prvotním konceptu s Rambem, o náročném vývoji i o neveselém konci po uspěchaném druhém díle.

Sledování dokumentu ubíhá jako voda, protože je napěchovaný zajímavostmi, které si určitě rád poslechne každý fanoušek Vietcongu. O jednu vtipnou perličku se podělil třeba Jiří "Shigor Birdman" Matyskiewicz. Ve hře prý je skript, který má v nechvalně známé misi v tunelech hráči říct, že si může rozsvítit baterku. Kvůli neznámé chybě se tahle hláška ale neukázala, a tak nejeden hráč bloudil nekonečně temnotou, i když měl v kapse neustále svítilnu a pomáhal si maximálně chemickými světly nebo záblesky při střelbě ze zbraně.

Velmi zajímavá je také část o tvorbě zvuků a hudby. Teď není řeč jen o zvuku při střelbě či dabingu. Pro Vietcong bylo hodně důležité navodit hráči pocit, že se pohybuje v živé džungli. I když ve skutečnosti úplně živá nebyla, působila takovým dojmem díky ambientním zvukům, o jejichž nahrávání se staral Filip "Pip" Oščádal. Úvodní tóny hudby, kterou slyšíte při zapnutí hry, jsou pak výtvorem Petra "Kostry" Morese.

Sami si můžete vyslechnout to, jak byl vývoj náročný a jaké byly původně plány po dokončení prvního dílu a jeho dvojice datadisků. Po zhlédnutí dokumentu nás o to víc mrzí, že vás nemůžeme odkázat na digitální distribuci, kde byste si mohli Vietcong koupit. V obchodech jako Steam nebo Epic Store ho bohužel neseženete a jak v dokumentu zmiňuje Jarek Kolář, který Pterodon vedl, 2K Games po dvojce nemělo zájem se o značku dále starat, takže to nevypadá, že by se někdy v budoucnu mohla ještě vrátit.