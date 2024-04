Jak zprovoznit sdílení her s rodinou na Steamu. Otázka pár kliknutí včetně rodičovské kontroly

Zprovoznění rodiny na Steamu není nic složitého a nabízí mnoho výhod pro rodinu plnou hráčů. Můžete také nastavit rodičovský dohled nebo schvalovat nákupy.

1. Založte rodinu Rodinu na Steamu může založit každý. Stačí, aby si každý člen nejprve v nastavení aplikace zapnul účast v beta verzi. Je to z toho důvodu, že funkce rodiny se prozatím nachází pouze v testovací fázi. Otevřete klienta Steam a v levém horním rohu naleznete tlačítko „Steam“, poté, co na něj kliknete, vyberte „Nastavení“ a otevře se vám nové okno. V něm stačí přejít na záložku „Rozhraní“ a najít text, který říká „Účast na beta verzi klienta“, vedle něj se nachází rozbalovací nabídka, kde posléze vyberete „ Steam Family Beta“. Bude po vás požadováno klienta restartovat. Poté je možnost pokračovat s nastavováním. Stačí kliknout vpravo nahoře na svou přezdívku a zvolit „Detaily účtu“, a poté vybrat záložku „Správa rodiny“. Budete mít možnost rodinu buď založit nebo se do nějaké připojit. My budeme pokračovat v zakládání, a tedy klikneme na tlačítko „Založit rodinu“. Nyní si vyberete pro rodinu pro rodinu jméno. Není to nijak závazné, jméno jde vždy změnit. Také ho neuvidí nikdo kromě vás a pozvaných členů. Steam zlepšuje sdílení her v rodině, padlo největší nepříjemné omezení

2. Pozvánky pro členy a sdílení knihovny Když už máme vytváření za sebou, vrhneme se na pozvání nových členů. Jednoduše ve „Správě rodiny“ kliknete na záložku „Správa“ a uvidíte svůj profil. Pod ním je tlačítko „Přidat nového člena“, na něj kliknete a můžete si z přátel vybrat, koho pozvete. Můžete ho pozvat buď jako dospělého nebo jako dítě, s čímž se poté pojí další možnost, které si vysvětlíme později. Proto, abyste sdíleli knihovnu her s ostatními členy rodiny, už nemusíte nic dělat. Jakmile se někdo do rodiny připojí, automaticky vzájemně získáte přístup ke hrám v knihovně, které podporují sdílení. Které to jsou, zjistíte jednoduše stále ještě v záložce „Správa rodiny“ poté co kliknete na tlačítko „Knihovna“. Ukazují se tam jak zahrnuté hry, tak i ty vyloučené, takže máte přesný přehled o tom, co si mohou všichni členové zahrát.

3. Rodičovské funkce Rodina nabízí přepracované rodičovské funkce. Máte kontrolu nad tím, co vaši potomci mohou hrát, jestli mohou navštěvovat obchod ve službě Steam, zdali mají na Steamu přístup k přátelům a skupinám nebo je možnost také nastavit omezení času pro hraní. Vše je velmi jednoduché a začněme tedy tím, jak nastavit, co lze a nelze hrát. Stále v nabídce „Správa rodiny“ pod záložkou „Správa“, kde jsme zvali nové členy, rozkliknete profil dítěte a zaškrtnete políčko vedle textu „Povolit rodičovský dohled nad tímto členem“. Tím se vám zpřístupní mnoho možností, nyní se zaměříme na již zmíněný výběr her, které může hrát. Pod nadpiskem „Povolené hry“ vidíte dvě tlačítka, „Povolit všechny“ nebo „Zakázat všechny“. Také, ale můžete jednotlivě klikat na ikonky her a tím je povolovat či zakazoval. Pod povolováním her naleznete další políčka. Nejdůležitějším je ovšem „Nastavit omezení času pro hraní“ a „Povolit přístup do obchodu služby Steam“. Pokud bude mít dítě přístup do obchodu, bude moci v košíku při platbě zažádat dospělého člověka o zaplacení a tím se urychlí celý proces nakupování her pro děti. Tato žádost vám vyskočí ve „Správa rodiny“ pod záložkou „Žádosti“. Poté nákup pouze potvrdíte a zaplatíte. Anebo zrušíte. Nastavit časové omezení pro hraní nabízí rodičům velkou pomoc. Nastavení této funkce je jednoduché. Jak jsem již zmínil, u daného člena stačí zaškrtnou políčko vedle textu „Nastavit omezení časů pro hraní“. Rozbalí se vám nabídka, kde jsou zobrazeny dny v týdnu a povolené časové úseky. Při prvním použití bude všude napsáno „Celý den“ a „Časový limit: neomezený“. Změnit se to dá jednoduše kliknutím na příslušný den. Otevře se vám nové okénko, ve kterém si přímo můžete nastavit časový limit a také si vybrat pomocí časové osy období, od kdy do kdy může dané dítě hrát. Například se dá tedy nastavit, že mezi 12:00 a 16:00 může hrát 2 hodiny. Některé dny se dají také úplně zakázat nebo povolit bez omezení.