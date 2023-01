Jaké exkluzivity si zahrajeme na konzolích v roce 2023? Spider-Mana, Starfield, Zeldu a řadu dalších

Někdo by si mohl myslet, že je konzolovým exkluzivitám pomalu konec. Stále se ale najde pěkná řádka her, které si zahrajete jen na jedné konzoli.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Platforma: PC, Xbox Series S|X

PC, Xbox Series S|X Datum vydání: prosinec 2023 Hra původně ovlivněna stejnojmenným filmem, který kritizoval ruský totalitarismus a krutosti obepínající tragédii v Černobylu se po letech vývoje konečně dostane hráčům do rukou. Vývoj hry, hlavně její dokončování musí být pro ukrajinské vývojáře neskutečně náročné, obzvláště kvůli probíhající válce. Jsme tedy v redakci rádi, že i přes všechny úskalí se hra dostane na trh. Pokračování série S.T.A.L.K.E.R. nás vezme zpět do hráčům známého světa. Jedná se o postapokalyptickou střílečku z pohledu první osoby, která nabízí nelineární vyprávění příběhu, velkou škálu modifikací pro zbraně, otevřenou mapu o rozloze 64km² a mnoho dalšího. Vývojáři také lákají na různé druhy zmutovaných nepřátel, kteří budou dodržovat své vlastní modely chování. Jeden zmutovaný druh může mít mnoho dalších poddruhů a kvůli tomu se jejich chování bude těžko odhadovat. Hra s výzvami rozhodně nešetří. Další náročná část hry bude sbírání vzácných předmětů, artefaktů, které se nacházejí na těch nejnebezpečnějších částech mapy. Staňte se S.T.A.L.K.E.R.em a prožijte svůj vlastní příběh v tomto děsivém a drsném světě.

Redfall Platforma: PC, Xbox Series S|X

PC, Xbox Series S|X Datum vydání: 2023 Akcí nabitá kooperativní střílečka z pohledu první osoby od studia Arkane, která bývá přirovnávaná k Back 4 Blood se v letošním roce dočká svého vydání. Příměr k Back 4 Blood se dá snadno pochopit, pokud se podíváme na ukázky a obrázky ze hry. Hlavní rozdíl je ten, že v Redfall nebojujete proti hordám zombie, ale paranormálním bytostem. Kooperativní střílečka od tvůrců Dishonered zní velice zajímavě a skloubení jejich výborného level designu spolu s hratelností zasazené do otevřeného světa plného upírů a podobných monster, tomu se nedá odolat. Hra navíc slibuje i propracovaný příběh, jak už je u Arkane zvykem. Pokud nejste typ hráče, který lpí na příběhu, ale radši jen pobíhá kolem a mlátí, střílí, co se dá, tak tato hra by vás mohla zabavit na dlouhé hodiny. Přihodíme k tomu ještě partu kamarádů, kdy každý si může vybrat různé vybavení a zkusit ho kombinovat s tím vaším pro lepší efektivitu a žádná příšera nemá šanci.

Starfield Platforma: PC, Xbox Series S|X

PC, Xbox Series S|X Datum vydání: 2023 Starfield je hra od Bethesdy, která vzbuzuje velká očekávání u mnoha hráčů. Po 25 letech se jedná o nový svět od tohoto studia. Premisa hry zahrnuje odhalení největší záhady lidstva s vámi vytvořenou postavou. Na dlani máte celý vesmír a je jen na vás, kterou část se rozhodnete prozkoumat první. V roce 2330, kdy se hra odehrává, se lidstvo dostalo až za hranici naší sluneční soustavy, kolonizuje nové planety zkoumá záhady vesmíru. Z počátku těžař, ale poté člen poslední skupiny průzkumníků, honícími se za vzácnými artefakty vesmíru, známé jako Constellation. Od vývojářů zaznělo, že svět bude plně otevřený a skládá se ze stovek hvězdných systémů a tisíce planet. Soubojový systém založený na střelných zbraních podle trailerů vypadá podobně jako ve Falloutu. Příjemnou změnou je ale fakt, že souboje se budou odehrávat i mimo pevnou zem, tedy z paluby vaší vesmírné lodi.

Forza Motorsport Platforma: PC, Xbox Series S|X

PC, Xbox Series S|X Datum vydání: 2023 Jedna z nejprodávanějších značek Xboxu se vrací na herní obrazovky. Forza je Microsoftem mnohdy používána jako přehlídka všeho, co jejich konzole dokáže. Nejedná se pouze o závodní hru, ale také o potěchu pro oko, krásné nasvícení, barvy, plynulost a mnoho dalšího. Tento díl se prezentuje jako restart série vystavěný na vlastním enginu ForzaTech. Xbox se tímto krokem rozhodně snaží ukázat hráčům, že právě jejich konzole je nejvýkonnější na trhu. Na výběr bude samozřejmě velké množství vozidel a tratí. Chybět nebude ani multiplayer, kde můžete měřit své dovednosti s jinými hráči.

Ark 2 Platforma: PC, Xbox Series S|X

PC, Xbox Series S|X Datum vydání: 2023 První Ark byl hráči přijat rozporuplně. Někteří oceňovali jeho otevřený svět, množství mohutných dinosaurů a survival mechaniky. Na druhé straně byli hráči, kteří naopak hru hanili za její obtížnost, nutnost neustálého grindu a nevýrazný příběh. Nový díl této série se rozhodl jít opačným směrem a hráčům nabídnout hru více zaměřenou na příběh. Hvězdou nové hry je Vin Diesel, který ztvární postavu otce bojujícího za svoji dceru. Ze hry se nevytratí ani velcí dinosauři, ani survival prvky. Na své si tedy podle všeho přijdou oba tábory hráčů, které se vytvořily okolo prvního dílu.

Replaced Platforma: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

PC, Xbox One, Xbox Series S|X Datum vydání: 2023 Vývojáři ze studia Sad Cat Studios si pro nás na letošní rok připravili na první pohled velmi lákavou hru. Řeč je o Replaced, 2,5D sci-fi retro futuristické akční plošinovce, která vyvolává vzpomínky na staré 16bitové hry. Ocitneme se v kůži umělé inteligence, která se nedobrovolně ocitla v lidském těle. Tělo je sžírané zločinem, hamižností a skandály. Naším úkolem bude zjistit kdo nebo co je za to všechno zodpovědný. Souboj v této hře bude založený na tzv. free-flow soubojovém systému, který můžete znát například z Batman: Arkham série. Nejen, že hra celkově vypadá velmi melancholicky a nejednomu z nás nabudí nepříjemné pocity, i soubojový systém může zasáhnout naše pocity a nervy. Důležité bude totiž větvení komb a uhýbání útokům, což na vyšší obtížnosti může představovat nemalou výzvu.

Planet of Lana Platforma: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

PC, Xbox One, Xbox Series S|X Datum vydání: 2. kvartál 2023 Vizuálně krásná hra od studia Wishfully nás vezme do světa, kde dříve panoval balanc mezi lidmi a přírodou. Plošinovka, kde hlavním prvkem hratelnosti jsou puzzly a plížení kolem robotích nepřátel zní přinejmenším jako krásná relaxační záležitost. Na cestu se vydáme v kůži dívky a jejího zvířecího kamaráda. Hra si dává za cíl, předvést mechaniku řešení puzzlů za pomocí právě našeho společníka. Hlavním tahákem hry by podle všeho měl být příběh. Ten nás provede zrodem vztahu mezi hlavní hrdinkou a jejím přítelem. Nemalou část bude také tvořit historie samotné planety a snahy ji zachránit a vrátit zpátky rovnováhu.

Forspoken Platforma: PC, PlayStation 5

PC, PlayStation 5 Datum vydání: 24. ledna 2023 Hra Forspoken od Square Enix je akční RPG s otevřeným světem. Jedná se o časovou exkluzivitu, kdy vývojáři tvrdí, že na ostatní platformy hra nevyjde minimálně v rozmezí několika let. Vžijete se do kůže Frey, která byla z New Yorku teleportována do záhadné a krásné země Athie. Na první pohled barevný a rozmanitý svět, ale po bližším prozkoumání zjistíte, že je plný nebezpečné flory a fauny a nebezpečí čeká na každém rohu. Frey se proti nepřátelům bude bránit pomocí magie, která není taková, jakou ji znáte z ostatních her. Může díky ní házet kameny buď po jednom a velkém nebo jako kdyby držela v ruce samopal. Mezi další slibné mechanizmy patří pohyb, který se jeví jako parkour s příměsí magických prvků a jedná se tedy o velmi svižnou procházku skalnatým terénem.

Final Fantasy XVI Platforma: PlayStation 5

PlayStation 5 Datum vydání: 22. června 2023 Série všem hráčům dobře známá se představí svým novým dílem s číslem 16. Bude se jednat o časovou exkluzivitu, která by neměla na ostatní platformy dorazit dřív než v příštím roce. Na rozdíl od předchozího dílu se nyní podíváme do středověkých kulis a naším úkolem bude bránit mladého prince, který disponuje nadpřirozenými schopnostmi. Další změnu oproti předchozímu dílu zaznamenají hráči v nemožnosti manuálně ovládat své společníky, kteří tvořili velkou část hratelnosti. Mimo to by se mělo jednat o klasické akční RPG s real-time soubojovým systémem. Herní svět nebude otevřený, skládá se z jednotlivých lokací, které díky své oddělenosti budou mít větší možnost zazářit v detailech.

Marvel's Spider-Man 2 Platforma: PlayStation 5

PlayStation 5 Datum: Podzim 2023 Pokračování hráči oblíbené akční adventury Marvel’s Spider-Man je už za dveřmi. Ačkoli jsme se dočkali spin-offu Marvel's Spider-Man: Miles Morales, druhý díl vítáme s otevřenou náručí. Vývojáři nám ze hry zatím ukázali jediný trailer, což je trochu málo vzhledem k tomu, že to má být jedna z hlavních letošních exkluzivit Sony. Můžeme očekávat nové kostýmy, které byly nedílnou součástí minulé hry. O příběhu zatím mnoho nevíme, ale hra by měla navazovat na přechozí díly. Velkou radost vzbudilo v hráčích představení Venoma v traileru. Není to ale jediný nový záporák, který se ve hře objeví. Podle monologu by se mohl objevit i lovec Kraven a bezesporu dojde i na další tváře, které dobře známe ze stránek komiksů.

The Dark Pictures: Switchback Platforma: PlayStation VR2

PlayStation VR2 Datum vydání: 22. února 2023 Jedná se o spin-off k již existující sérii Dark Pictures Anthology. Hra by měla být podobná další VR hře Until Dawn: Rush of Blood. Hráč se tedy chopí zbraně a bude muset zneškodnit nejrůznější hrozby během toho, co se bude ve vysoké rychlosti prohánět na horské dráze. Zmiňované hrozby se budou skládat z postav, které byly představeny v první sezoně Dark Pictures Anthology jako například přízračná zjevení z lodi duchů, která se objevili v Man of Medan.

Horizon: Forbidden West - Burning Shores Platforma: PlayStation 5

PlayStation 5 Datum vydání: 19. dubna 2023 DLC pro hráčům dobře známou hru Horizon: Forbidden West, kde se hráči opět chopí hlavní hrdinky Aloy, která nyní musí putovat do místa nám známého jako Los Angeles, které je nyní pouze vulkanické souostroví. Toto rozšíření by mělo pokračovat, tam kde skončila původní hra. Rozšíření má obsahovat nové lokace, postavy a dobrodružství, které budou moci hráči zažít. Jako hlavní nástroj dopravy bude sloužit Sunwing, díky kterému budete moct prozkoumat celou mapu hezky z výšky.

Season: A Letter To The Future Platforma: PlayStation 4, PlayStation 5

PlayStation 4, PlayStation 5 Datum vydání: 31. ledna 2023 Hra jevící se na první pohled jako relaxační záležitost, kdy se z pohledu třetí osoby budete projíždět na kole. Opustíte domov a vydáte se sbírat vzpomínky, natáčet na fotoaparát, seznamovat se s novými lidmi a prozkoumávat podivuhodný svět kolem sebe, než vše spláchne záhadná pohroma. Seasons se zaměřuje na prozkoumávání a hlavně nahrávání, kdy každý nahrávací přístroj zachycuje jinou vrstvu světa. Zvuk a hudbu, umění a architekturu, příběhy postav, které prožívají důležité okamžiky jejich života. Vaše nástroje tyto vrstvy odlupují, dokud nepochopíte kulturu, historii a ekologii, které se pod vším skrývají.

Final Fantasy 7 Rebirth Platforma: PlayStation 5

PlayStation 5 Datum vydání: zima 2023 Druhá část trilogie kompletního remaku legendárního Final Fantasy VII by měla také vyjít letos a stejně jako ta první se nejdřív objeví na konzoli od Sony. Příběh naváže tam, kde jsme skončili v rozšíření Intergrade, tedy v průběhu Cloudova příchodu do vesnice Kalm. Velkým rozdílem oproti prvnímu dílu remaku je otevřenost světa. Midgar je sice rozsáhlé město, ale pokud jste hráli originál, tak dobře víte, že se možnosti hráče pořádně otevřou až ho Cloud a jeho společníci opustí. Hratelností by měl Rebirth pokračovat v duchu, který přinesl Remake, takže půjde o kombinaci původního soubojového systému s akčním pojetím.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Platforma: Nintendo Switch

Nintendo Switch Datum vydání: 12. května 2023 Exkluzivita pro Switch, která svým předešlým dílem Breath of the Wild získala pozornost hráčů po celém světě, se vrací. V pokračování Zeldy se podle vývojářů z Nintenda opět podíváme do království Hyrule a v kůži Linka i Zeldy budeme čelit novému nebezpečí v obrovském otevřeném světě. Očekávat můžeme také nové schopnosti v reakci na to, že hra nabídne novou část světa, která se bude vznášet v oblacích. Stejně jako v předchozím díle se bude jednat o akční RPG, kde hlavním mechanismem bude vylepšování postavy pomocí řešení puzzlů a plnění zkoušek.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon Platfroma: Nintendo Switch

Nintendo Switch Datum vydání: 17. března 2023 Příběh o původu přebornice v čarodějnickém umění nám známé jako Bayonetta. S touto premisou hra přišla, a to by měla hráčům nabídnout. Dlouho předtím, než se této adeptce temných umění začalo říkat Bayonetta, podnikla osudovou cestu pod jménem Cereza do zakázaného Avalonského lesa. Po jejím boku byl Cheshire, její první démon, který ovládl Cerezinu plyšovou hračku. Jelikož Cereza postrádá schopnosti a sílu, Cheshire mít na bojišti hlavní slovo. Musí spolupracovat jak v boji, tak při řešení hádanek. Podobně jako třeba v Brothers: A Tale of Two Sons budeme v Bayonetta Origins ovládat obě postavy najednou. Levý joy-con si uzme Cereza, s pravým pak budete kontrolovat Cheshirea.

Fire Emblem Engage Platforma: Nintendo Switch

Nintendo Switch Datum vydání: 20. ledna 2023 Po Three Houses nás čeká úplně nové dobrodružství ve světě tahových strategií Fire Emblem. Engage nás zavede do země, kterou napadl zlý padlý drak. Čtveřice království se spojila, aby proti nepříteli společně bojovala. Hrdinům se podařilo draka zapečetit, ale bohužel to není řešení, které by vydrželo na věky věků. Po tisícovce let pečeť zeslábla a drak se opět probouzí. My se do tohoto světa dostaneme v roli božského draka v lidské podobě. Abychom přinesli kontinentu Elyos mír, musíme nasbírat 12 prstenů. Podobných hrdinů jako vy je tady vícero, takže se na bojiště budete vydávat ve větší skupině. Jak už jsme zvyklí, boje budou probíhat na tahy, přičemž každá z postav má unikátní třídu, od které se odvíjí její vlastnosti a schopnosti.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe Platforma: Nintendo Switch

Nintendo Switch Datum vydání: 24. února 2023 Jedná se o remake hry Kirby’s Return to Dream Land, který bude obsahovat stejný příběh a hratelnosti jako originální hra. Dočkáme se, ale i několika novinek. Především nových schopností Mecha a Sand Copy Abillities a několika nových i vracejících se dílčích her, jako jsou Magolor's Tome Trackers, Samurai Kirby, Bomb Rally a Smash Ride, spolu s původní hrou Ninja Dojo. Celé tohle skákačkové dobrodružství si můžete projít i v kooperaci až pro 4 hráče. Ostatní se ujmou třeba Kinga Dedede, Meta Knighta nebo Bandana Waddle Deeho. Je docela zvláštní, že verze pro Switch podporuje kooperaci jen při hraní na jedné konzoli. Ve většině případů hra umožňuje propojení vícero konzolí dohromady, ale tentokrát se budeme muset obejít bez této možnosti.

Horizon: Call of the Mountain Platforma: PlayStation VR2

PlayStation VR2 Datum vydání: 22. února 2023 Jedná se o VR spin-off k hráči oblíbené sérii Horizon. Vžijete se do role Ryase, bývalého bojovníka Shadow Carja. V jeho kůži budete lézt po horách, likvidovat hrozivé nepřátele, ovládat různé nástroje a zbraně a používat nalezené materiály k vylepšení vašeho vybavení. Cestou budete moci narazit na nové i staré postavy, včetně samotné Aloy. I když se jedná o VR spin-off, hra by měla být plnohodnotným titulem s vlastním příběhem a hratelností.

Pikmin 4 Platforma: Nintendo Switch

Nintendo Switch Datum vydání: 2023 Pokračování strategické série Pikmin s pořadovým číslem 4 se po deseti letech, co značka ležela u ledu, dostane hráčům do rukou. Na první pohled humorný a barevný svět, na druhý pohled mix akce, real-time strategie a puzzlů, který nabídne výzvu všem hráčům. Klíčovým bude management vašich jednotek, malých pikminů. Hratelnost se nijak zvlášť neliší od obdobných real-time strategií. Příběh nikdy nebyl v této sérii hlavním tahákem. Možná to je důvod proč se vývojáři prozatím nepodělili s příběhovým zasazením.