Jaké hry si zahrajete v březnu 2022: Gran Turismo, Shadow Warrior, GTA V a další

ELEX 2 Datum vydání: 1. března

1. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Pokračování tohoto RPG kombinuje prvky sci-fi a fantasy. Vracíme se do světa Magalan, který můžete volně prozkoumávat díky jetpacku. Příběh začíná několik let poté, co Jax porazil Hybrida. Na obzoru se objevuje nová hrozba spolu s rizikem, že se uvolní energie temného Elexu. To by znamenalo konec této planety, a to samozřejmě nemůžete dopustit. Elex má na svědomí studio Piranha Bytes, což jsou autoři legendární série Gothic, takže se můžete těšit na propracované RPG prvky. Ani tentokrát se ale nevyhnuli ikonickým neduhům svých her. Elex II trpí technickými problémy a zdejší soubojový systém nepatří mezi ty nejlepší, které můžete v RPG žánru najít. V postapokalyptickém světě Magalanu vás čeká nejen hlavní příběhová linka, ale i vedlejší úkoly, během kterých potkáte spoustu unikátních postav. Vaše činy a rozhodnutí mají vliv na to, jak se bude příběh odvíjet. Můžete tak získat cenné spojence nebo si naopak udělat pěkně nebezpečné nepřátele.

Shadow Warrior 3 Datum vydání: 1. března

1. března Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One Samuraj Lo Wang se potřetí vrací v moderním pojetí a upouští od otevřenějšího stylu, se kterým přišel předchozí díl. Tentokrát je jeho cílem polapit pradávného draka, který byl vypuštěn ze svého věčného vězení. Vyzbrojen čepelemi a stovkami kulek v kapsách se společně s jeho parťákem Orochi Zillou vydávají na nesplnitelnou misi. I když máte k dispozici celý zbraňový arzenál, nic se nevyrovná tradiční kataně, kterou se budete prosekávat hordami démonů. S tím vám pomohou také Lo Wangovy akrobatické schopnosti. Zvládá běhat po zdech, dvojitý skok a pokud by vám ani to nestačilo, tak nově má ve výbavě i přitahovací hák. Shadow Warrior 3 si zakládá na plynulosti pohybu. Speciální útoky na sebe navazují stejně jako zakončovací údery, kterými se autoři očividně inspirovali u posledních dílů Dooma. Nepřátel je značná přesila. Postaví se proti vám démoni inspirovaní japonským folklorem. Stejně tak je na zdejší kultuře založena i magie.

Babylon’s Fall Datum vydání: 3. března

3. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Poté, co Babyloňané zaniknuli, po nich zůstala stát jen velká věž The Ziggurat. Nyní na jejich bývalé území přichází nová říše a hodlá si podmanit vše, co dříve patřilo této starověké civilizaci společně s jejich poklady. Vy se stáváte jedním ze Sentinelů, kteří díky pradávným relikviím získali nadpřirozené schopnosti a vydávají se ztracené cennosti hledat. Jelikož se jedná o hru studia PlatinumGames, tak je kvalitní rubačka zaručena. Svůj styl hraní si můžete uzpůsobit díky různým druhům zbraní, přičemž v jednu chvíli můžete mít vybavené hned čtyři z nich. Samozřejmě k tomu nechybí ani speciální schopnosti, které si postupem hrou ještě navíc můžete vylepšovat. Od prvních ukázek se Babylon’s Fall hodně změnil po grafické stránce. Původně měl být více ponurý a pestré barvy do něj přibyly až během pozdější fáze vývoje. Tvůrci uvádějí, že se při designu světa inspirovali středověkými olejovými malbami.

Gran Turismo 7 Datum vydání: 4. března

4. března Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5 Přes 400 různých modelů aut, tuning, 34 míst rozesetých po celém světě s téměř stovkou tratí. To všechno je v novém plnohodnotném díle dlouholeté série exkluzivit na PlayStation. Po téměř 9 letech se Gran Turismo vrací v perfektní formě. Realisticky nevypadá jen na pohled, ale i mechanikami se značně přibližuje k reálnému prožitku z jízdy. Gran Turismo 7 má několik forem multiplayeru. Nechybí například splitscreen, což už se v dnešních hrách moc nevidí. Samozřejmě máte možnost hrát i online jak s přáteli, tak s ostatními hráči z celého světa. S dalšími hráči ale nemusíte jen závodit. V Showcase se s nimi můžete podělit o své výtvory. Do toho spadají fotografie, replaye závodů nebo vlastní designy. Pro Polyphony Digital to nicméně vydáním nekončí. Gran Turismo 7 bude postupem času dostávat další obsah skrz updaty. Do toho spadají nová auta, okruhy a spousta dalšího. Rozroste se i nový mód Music Rally, a i počet misí, kterých už je nyní ve hře hromada, postupem času nabyde.

Triangle Strategy Datum vydání: 4. března

4. března Platformy: Nintendo Switch Původně byl pro Square Enix název Triangle Strategy pouze pracovním označením tohoto projektu. Očividně se ale chytilo natolik, že se ho rozhodli pro jejich novinku použít i při vydání plné verze. Společně se svojí skupinou válečníků se budete proplétat boji skrz velký válečný konflikt třech různých národů. Grafikou se Triangle Strategy nejvíc blíží Octopath Traveler. Svět Norzelia je zpracovaný v HD-2D, což je styl, který spojuje trojrozměrné prostředí s moderními grafickými prvky a pixelarové postavičky společně s dalšími detaily prostředí. Každé vaše rozhodnutí má vliv na to, jakým směrem se bude ubírat příběh. Užitečnost, morálka a svoboda jsou tři veličiny, které se odvíjí právě od zvolených možností. Skrz ně si hlavní postava Serenoa tvoří svůj pohled na svět a ovlivní to například i to, které postavy se budou chtít přidat do vaší party.

Grand Theft Auto V + Online Datum vydání: 15. března

15. března Platformy: PlayStation 5, Xbox Series S|X GTA V vychází potřetí, takže už ho ani snad není potřeba zevrubně představovat. Příběh Franklina, Michaela a Trevora vyjde na obě nové konzole společně s multiplayerovou částí. Můžete se po pár letech podívat na zase o něco hezčí Los Santos, které je i po tak dlouhé době stále velmi často navštěvovaným místem pro nemalý počet hráčů. Hráči si budou moci přenést postup z příběhového módu i Online části z PlayStationu 4 a Xboxu One. S vydáním na nové konzole dorazí GTA Online i v samostatné formě, přičemž hráči na PS5 k němu budou mít přístup zdarma po dobu prvních 3 měsíců. Nové verze poběží v rozlišení 4K při 60 snímcích za vteřinu. Nebudou chybět ani technologie jako HDR nebo ray-tracing. Zlepší se také vzdálenost vykreslování i kvalita textur. S rychlejšími disky u obou konzolí se značně zkrátí časy a své využití našlo i 3D audio, kterým se chlubí hlavně PlayStation 5. Na konzoli od Sony GTA V využije také haptiku.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Datum vydání: 18. března

18. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Málokoho by napadlo, že se série Final Fantasy dostane do rukou studia Team Ninja, které stojí za hrami jako Ninja Gaiden nebo Nioh. Vzali to nejlepší, co se naučili z jejich předchozích projektů a zkombinovali to se světem Final Fantasy. Dostaneme tedy další hardcore RPG, ve kterém je nebezpečný i ten nejobyčejnější nepřítel. Hlavním hrdinou je Jack, jehož úkolem je vrátit světlo krystalů zpět do Cornelie, království zahaleného temnotou. Pokud očekáváte, že hratelnost bude jen o precizním boji jako v Nioh, tak jste na omylu. I když i tady budete mít k dispozici hromadu vybavení, se kterým se postavíte různým nepřátelům, tak důležitou roli tady budou hrát i povolání. Aby Stranger of Paradise ještě více navozoval pocit klasických Final Fantasy, tak náš hlavní hrdina nebude cestovat sám. Společnost mu budou dělat spolubojovníci Jed a Ash. Společně se pokouší zničit Chaos. I když je zdejší svět založený na prvním díle Final Fantasy, tak Stranger of Paradise stojí samostatně oddělený od ostatních dílů hlavní série.

Ghostwire: Tokyo Datum vydání: 25. března

25. března Platformy: PC, PlayStation 5 Obyvatelé Tokia se záhadně vypařili a ulicemi města se nyní potulují paranormální bytosti zvané Visitors. Vy jste se tomuto osudu naštěstí vyhnuli díky spojení s tajemnou entitou, která vám mimo to zapůjčuje také přízračné schopnosti, které se při setkání s nezvanými hosty z jiného světa budou náramně hodit. Nadpřirozené síly jsou jedním ze základních stavebních kamenů hry. Můžete využívat různé elementy a Visitorům vyrvat jejich duchovní energii přímo z těla. Sami ale nejsou bezbranní, takže se musíte mít neustále na pozoru. Podíváte se do tradičních tokijských chrámů i nejmodernějších částí města. I když má Ghostwire: Tokyo navozovat nepříjemnou atmosféru, tak to není hororovka. Tvůrci ji označují více jako akční záležitost. Pro některé hráče to může být zklamání z toho důvodu, že původně mělo jít o pokračování Evil Within. Ghostwire nicméně vypadá skvěle. Díky tomu, že nevychází na starší generaci konzolí, se vývojáři nemuseli držet zkrátka.

Kirby and the Forgotten Land Datum vydání: 25. března

25. března Platformy: Nintendo Switch Kirby se po letech dočkal dalšího velkého dobrodružství, které ho zavede do neprobádaného světa. V trojrozměrném prostředí opět bude pojídat svoje nepřátele a využívat jejich schopnosti. Tentokrát jsou možnosti této růžové koule roztomilosti ještě mnohem rozsáhlejší než kdy předtím. Schopnosti si postupem hrou navíc ještě může vylepšit. Jeho cílem je zachránit skupinku Waddle Dee, kteří byli uneseni ze zdejší vesnice. S tím, jak se do vesnice vrací její obyvatelé, se rozrůstá a Kirbymu se tak otevírají nové možnosti. Tentokrát může schopnosti získávat i jinak než spolknutím nepřítele. Narazí i na objekty z našeho světa a při řešení hádanek mu pomůže třeba i prostý proud vody. Tento kouzelný příběh si budete moci projít také v kooperaci. Stačí dát ovladač dalšímu hráči a u Kirbyho se objeví Bandana Waddle Dee. Ten má na rozdíl od Kirbyho ve výbavě ostré kopí, ale také se naučí využívat speciálních schopností.