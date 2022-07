Jaké hry si zahrajete v červenci 2022: Formule 1, Stray, Xenoblade Chronicles 3 a další

Léto se blíží, a tak to s očekávanými peckami není tak slavné. Pár dobře vypadajících titulů se ale přeci jen našlo. To platí obzvlášť pokud hrajete na Switchi.

F1 22 Datum vydání: 1. července

1. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Kromě klasických sportovních her ani letos nemůže chybět nový ročník oficiálních závodů Formule 1. Oproti tomu minulému nejsou novinky až tak velké, ale studio Codemasters stále nachází způsoby, jakými své výtvory posouvají zase o něco výše na pomyslné laťce kvality závodních her. Tentokrát si třeba změnou prošel systém závodního dne, kdy jsou lépe integrované zastávky v boxech nebo jízda se Safety Car. F1 samozřejmě hraje hlavní roli, ale součástí tohoto ročníku je opět i Formula 2. V obou soutěžích si můžete odehrát kompletní sezónu s oficiálně licencovanými stájemi a novými modely formulí. Stejně tak budete poznávat i závodní okruhy, mezi kterými nechybí ani nový Miami International Autodrome. F1 22 díky módu Life budou více než jen závody. Kromě nových modelů si můžete vyšperkovat i svého pilota. Je na vás, co si na sebe navlékne a možnosti úpravy se vám budou postupně zvyšovat. Tradičně nechybí ani režimy kariéry a My Team. Mimo to si můžete zazávodit i na rozdělené obrazovce a PC verze přichází i s plnou podporou virtuální reality.

Klonoa Phantasy Reverie Series Datum vydání: 8. července

8. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Ve zlatém věku trojrozměrných skákaček do tohoto žánru přispělo i Namco. První Klonoa vyšla v roce 1997. Nyní přišel čas k jejímu návratu. Phantasy Reverie Series přinese první díl spolu s Lunatea’s Veil v remasterované podobě na moderní platformy. V případě první hry nová verze vychází z remaku, který vyšel v roce 2008 na konzoli Nintendo Wii. Oba hlavní díly této série si tak budete moci zahrát v rozlišení 4k při 60 FPS. I když jsou hratelnost a příběh věrné originálům, tak přibylo pár nových funkcí. Můžete si třeba nastavit obtížnost a do skákání se pustíte i v kooperaci. I když Klonoa využívá 3D grafiku, tak se hraje jako klasická dvojrozměrná skákačka. Je docela možné, že podobně jako u dalších starších skákaček je Phantasy Reverie Series pro Bandai Namco test, jestli je o Klonou pořád ještě zájem a pokud uspěje, nedivili bychom se, kdybychom se s ním v následujících letech setkali ve zbrusu novém dobrodružství.

Stray Datum vydání: 19. července

19. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 V tajemném kyberpunkovém městě prosvíceném neony jste ztraceni bez rodiny. Musíte přežít jako toulavá kočka a překonat nástrahy zdejších temných uliček. Na lidi narazíte jen zřídkakdy. Obyvateli města jsou totiž hlavně droidi a další stvoření, která mají ke člověku docela daleko. V jednom z nich ale najdete spojence. Společnost vám bude dělat malý létající droid B12, který vám podá pomocnou ruku během nebezpečných situací. I když hrajete za obyčejnou kočku, tak ne každý je nadšený z toho, že se touláte jeho obydlím nebo částmi města, kde nemá nikdo co dělat. Abyste se takových situací vyvarovali, musíte na to jít pěkně potichu. Mimo plížení si užijete také spoustu skákání a šplhání. Tvůrci z BlueTwelve Studio si dali záležet na tom, aby se pohyb kočky co nejvíce blížil realitě a z prvotních záběrů vypadají animace velmi dobře. Z konzolí Stray najdete pouze na PlayStationu a pokud máte předplacenou jednu z vyšších variant nového PS Plus, tak ho najdete v knihovně her už ode dne vydání.

As Dusk Falls Datum vydání: 19. července

19. července Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X I když si něco naplánujete do posledního detailu, nikdy si nemůžete být jistí tím, že se ve finále něco nepokazí. Takhle se zvrhne i původně obyčejně vypadající loupež v malém arizonském městě v roce 1998. As Dusk Falls ale vypráví mnohem rozsáhlejší příběh. Poznáte osudy dvou rodin, které se v průběhu 30 let propojily víc, než by si kdy dokázaly představit. As Dusk Falls je hlavně o příběhu a stejně jako u dalších dnešních her tohoto stylu záleží na vašich rozhodnutích. Průběh děje se výrazně mění v závislosti na volbách, díky čemuž má hra potenciál znovuhratelnosti. Zatímco v jednom průchodu některá z postav zemře hned v začátcích, s odlišnými rozhodnutími se může dožít konce. Rozhodovat se nemusíte sami. K dispozici je i kooperace až pro 8 hráčů, kterou můžete hrát lokálně i online. Společně tak ve chvílích zrady i obětování určíte, jakým směrem se váš příběh bude ubírat dál. Multiplayer bude fungovat skrz samostatnou aplikaci pro mobily a tablety, která bude ke hře dostupná zdarma.

Live a Live Datum vydání: 22. července

22. července Platformy: Nintendo Switch Nedivíme se, pokud jste o Live a Live ještě nikdy neslyšeli. Jeho původní verze vyšla totiž v roce 1994 na SNES pouze na japonském trhu. K nám se toto RPG od Square Enixu dostane až nyní s remakem, který grafiku předělává do HD-2D stylu, jaký měl například Octopath Traveler. Konečně si tak i my budeme moci projít toto unikátní dobrodružství zahrnující 7 různých příběhů. Každý z příběhů Live a Live se liší několika prvky. Tím prvním je zasazení v historii. Zatímco jeden vypráví o hrdinovi z japonské éry Edo, v dalším se vydáme na divoký západ. Každý z nich se navíc liší i hratelností. Všechny hrdiny ale něco spojuje, i když se to na první pohled nemusí zdát. Pořadí, ve kterém si příběhy projdete, záleží čistě na vašem výběru. Tahovým soubojům se nevyhnete v žádné dějové lince. Někdy ale bude potřeba více stealthu, jindy zase budete mít na své straně hrdinu ovládajícího telepatii, díky které v boji může získat značnou výhodu. Do toho se zapojuje i výroba vybavení, které také může pozměnit herní mechaniky.

Digimon Survive Datum vydání: 29. července

29. července Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Po několika odkladech se svého vydání dočká nová adaptace anime seriálu Digimon. Oproti předchozím tentokrát přichází v o něco jiné formě. Stále ale funguje na stejných principech. Do digitálního světa se vydáte se zbrusu novou partou teenagerů, ke kterým se přidají roztodivné potvůrky a společně se postaví zlým silám. Školní výlet se tak již tradičně zvrhne v něco naprosto neočekávaného. Najít cestu domů není nic jednoduchého, protože někteří digimoni nejsou zrovna přátelští. Vy ale máte v arzenálu také silné společníky, jejichž vývoj můžete sami ovlivnit. Na rozdíl od pokémonů mají digimoni vícero vývojových větví. Na rozdíl od minulých digimoních her se liší soubojový systém. Tentokrát to není obyčejná tahovka, kdy pouze vybíráte útoky. Své potvůrky strategicky rozmisťujete na bojiště a ke své výhodě můžete využít i prostředí. Podle ukázek ze hry to ale zatím vypadá tak, že většinu hry strávíte v konverzacích.