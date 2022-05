Jaké hry si zahrajete v červnu 2022: Diablo Immortal, Mario Strikers, Cuphead a další

Červnem sice začíná sezóna oznamování nových her, ale i v této době vychází pár dobře vypadajících titulů. Do čeho se mezi prezentacemi pustíte vy?

Diablo Immortal Datum vydání: 2. června

2. června Platformy: PC, iOS, Android Po neslavném odhalení, kdy Blizzard sklidil kritiku od fanoušků za představení mobilního free-to-play Diabla, si konečně budeme moci vyzkoušet, jaký Immortal nakonec bude. Vypráví nový příběh z tohoto fantasy univerza. Archanděl Tyrael je považovaný za mrtvého a lidstvo se musí vypořádat s následky jeho smrti. Diablovy poskoci se snaží využít této situace a shromáždit části rozbitého Worldstonu. Stejně jako v klasických dílech Diabla si budete moci pro svoji postavu vybrat z různých herních tříd. Celkem je jejich 6 a nechybí klasiky jako Barbar, Crusader nebo Monk. Každá z nich se liší svými schopnostmi, které si samozřejmě můžete v průběhu hry vylepšovat. I když tomu podle původního oznámení tak být nemělo, nakonec se Diablo Immortal dostane i na PC. Ve stejný den jako na mobilní zařízení vyjde na PC v otevřené betaverzi. Jelikož jde o free-to-play hru, tak musíme počítat i se systémem mikrotransakcí. Doufáme, že se budou týkat jen kosmetických úprav.

Mario Strikers: Battle League Datum vydání: 10. června

10. června Platformy: Nintendo Switch Fotbálek s postavami z Mariovy party se neukázal už pěkných pár let. Naposledy to bylo s Mario Strikers Charged v roce 2007 na Nintendo Wii. Nyní se Mario spolu s ostatními vrací na hřiště v ještě lepší formě. Nintendo slibuje lepší hratelnost, nové herní mechaniky a hlavně multiplayer, který bude zahrnovat i hodnocené zápasy. V běžných zápasech se proti sobě postaví 5 hráčů na každé straně. Hrdinové mají každý svoji unikátní schopnost, s jejíž správným použitím může vaše střela na branku znamenat započítání rovnou dvou gólů. K výhře můžete použít všech dostupných prostředků. Do toho se počítá strkání do protihráčů nebo používání předmětů typických pro hry z Mariova světa. Aby toho nebylo málo, vlastnosti každé postavy si můžete upravit změnou vybavení. I takový Donkey Kong jakožto velký hromotluk může díky tomu nabrat pořádnou rychlost. Bez správné strategie a bleskurychlého rozhodování vám ale žádné bonusy k výhře stejně nepomohou. Může vám ale pomoci spoluhráč. Na jedné konzoli si můžete zahrát až ve čtyřech a při online hraní toto číslo narůstá na osm.

The Quarry Datum vydání: 10. června

10. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Další příběhovka od studia Supermassive Games, které můžete znát jako autory hororu Until Dawn nebo antologie The Dark Pictures, byla oznámena teprve pár měsíců zpět a už v červnu dorazí na pulty obchodů. Opět vsází hlavně na poutavý příběh, ve kterém sledujeme partu studentů, kteří se rozhodli část léta strávit v lesích na severu státu New York. Zamíří do kempu, který mají úplně celý pro sebe. Žádné rodiny ani další turisté, kteří by jejich výlet mohli nějak znepříjemnit. I tak se ale jejich poslední noc stane noční můrou. Partička devíti mladých studentů spoléhá na vaše rozhodnutí a podle toho bude vypadat i závěr celého příběhu. Mezi hektickými částmi budete mít ale i možnost prozkoumat okolí a sbírat informace o tomhle na první pohled klidném místě. Jak už se dá předpokládat, jejich výlet neproběhne úplně v klidu. Záleží na vašich volbách, kteří členové party se dožijí druhého dne. Do rozhodování se mohou zapojit i ostatní hráči skrz lokální kooperaci. Pokud si ale chcete zahrát online, tak tato možnost nebude s vydáním hry k dispozici. Přibyde v rámci bezplatného updatu až na začátku července. Stejně jako v předchozích hrách od těchto tvůrců můžete hrát i v Movie módu, díky kterému je The Quarry ještě víc interaktivním filmem než klasickou hrou.

Starship Troopers: Terran Command Datum vydání: 16. června

16. června Platformy: PC Herní pokusy s tematikou filmových Starship Troopers už jsme tady v minulosti měli. S novinkou od studia The Artistocrats se podíváme do žánru real-time strategií. Stanete se velitelem pěchoty a pokusíte se vypořádat s hrozbou Arachnidů. Jako v každé správné strategii vás čeká budování základny, vývoj technologií a zřízení silné armády. V příběhové kampani se podíváme na pouštní planetu Kwalasha. Zdejší obyvatelé přežívali hlavně díky těžebnímu průmyslu. Teď ale i jim životy ohrožují Arachnidi. Je na vás, abyste jim v této prekérní situaci pomohli a smetli z povrchu planety všechno, co má víc než dvě nohy. Arachnidi těží z toho, že mají prakticky neomezené množství jednotek. Proto se do akce nemůžete pustit střemhlav. Bez správné taktiky se neobejdete. Máte ale k dispozici dost unikátních jednotek a technologií na to, abyste byla z každé situace cesta ven. Průběh bitev ovlivňuje i terén a prostředí planety, které při správném využití může posloužit jako taktická výhoda.

Fall Guys Datum vydání: 21.června

21.června Platformy: PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Úspěšný battle royale s fazolovými postavičkami se konečně dostává na všechny velké platformy a s tím přichází velké změny. Spolu s příchodem na Xbox a Switch Fall Guys předcházejí na model free-to-play. Odstartuje tak první bezplatná sezóna, se kterou přicházejí nové levely, kostýmy a spousta dalších kosmetických doplňků. Pokud už jste si Fall Guys dříve pořídili, tak vás čekají odměny. Kromě toho, že budete mít battle pass pro celou sezónu zdarma, dostanete také památeční balíček skinů. Budete tedy každému moci dát jasně najevo, že jste s Fall Guys už od prvních sezón. Další změnou, která přijde s free-to-play, je přechod na Epic Store. Na Steamu poté Fall Guys už nenajdete, ale ti z vás, kteří si je tam pořídili, o ně samozřejmě nepřijdou. Fall Guys už nyní využívají úcty Epicu a jinak to nebude ani s jejich přechodem na free-to-play. Díky tomu nebude záležet, na jaké platformě hrajete. Všichni hrají se všemi a na rozdíl třeba od stříleček tady nemají výhodu hráči s klávesnicí a myší nebo s ovladačem. Stejně tak se vám mezi platformami bude přenášet i postup.

Sonic Origins Datum vydání: 23. června

23. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Modrý ježek Sonic loni oslavil 30. výročí od vydání prvního dílu a ani po tolika letech nehodlá zpomalovat. Chystá se další velké pokračování s otevřeným světem. Ještě před tím se ale můžete vrátit do minulosti se Sonic Origins, což je balíček vylepšených starších dílů. Najdete v něm Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles a Sonic CD. Všechny hry si zahrajete ve vyšším rozlišení a přibyly k nim i nové animované filmečky. Kromě levelů z originálu budou součástí Origins také nové výzvy, speciální úrovně a další odemykatelný obsah. Každý z nich si také budete moci zahrát v původní podobě díky Classic módu. S oznámením Origins se Sega nevyhnula kontroverzi. Po jeho vydání z digitálních obchodů totiž zmizí původní verze, které jste si mohli pořídit samostatně. K dobru nepřispívá ani to, že kolekce bude dostupná v pěti různých edicích, přičemž žádná z nich nezahrnuje kompletní obsah. Za věci jako Hard Mode nebo Mirror Mode si tak budete muset připlatit.

Capcom Fighting Collection Datum vydání: 24. června

24. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Japonské společnosti si v posledních letech velmi oblíbily vydávání kolekcí svých starších her. V Capcom Fighting Collection najdete kompetitivní hry z arkádových automatů a nejde jen o prachobyčejné porty původních verzí. I když se na pohled možná moc nezmění, tak hraní na domácích konzolích bude pohodlnější díky novým funkcím. Tím hlavním je podpora online multiplayeru. Ať už si chcete jen tak zahrát proti kamarádovi nebo se poprat v hodnocených zápasech, tak budete mít u her z této kolekce obě možnosti k dispozici. Nechybí také tréninkový mód, získávání různých odměň a filtry obrazu, díky kterým si vzhled her můžete lehce upravit. V nastavení si pak nechybí možnost úpravy rozložení tlačítek a v sekci Museum najdete originální dokumenty a arty z tvorby hry. A co v této kolekci najdete? Největším jménem je bezesporu Hyper Street Fighter 2. Tato série bojovek před pár lety dostala vlastní kolekci, ale tuto verzi druhého dílu v ní nenajdete. Kromě toho jsou tu jména jako Vampire Savior, Red Earth nebo Darkstalkers. Capcom Fighting Collection celkově zahrnuje desítku titulů.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes Datum vydání: 24. května

24. května Platformy: Nintendo Switch Na rozdíl od ostatních dílů série Fire Emblem vás ve Three Hopes čekají velké změny. Nejde totiž o tahovou strategii, ale o strategickou akční bojovku ve stylu série Dynasty Warriors. S postavami z Fire Emblem: Three Houses se vydáte na velká bojiště se stovkami vojáků, které budete po desítkách kosit díky silným útokům, kterými členové vaší armády disponují. V hlavní roli je Shez, který se setká se známými postavami jako je Edelgard, Dimitri a Claude. Stejně jako v předchozím velkém díle série si budete muset vybrat jednu z dynastií a podle toho se bude příběh rozvíjet jinou cestou. I když Three Hopes využívají stejné zasazení jako Three Houses, tak jde o samostatný příběh, který s hlavní dějovou linií nemá nic společného. Z ukázkových záběrů to zatím nevypadá, že by se Three Houses výrazně lišily od ostatních her postavených na principech série Dynasty Warriors. Každá z hratelných postav má odlišné speciální útoky. Jejich statistiky se během hraní vylepšují a stejně tak je to i se vztahy, skrz které se můžete také dostat k nejrůznějším bonusům.

Monster Hunter Rise: Sunbreak Datum vydání: 30. června

30. června Platformy: PC, Nintendo Switch Stejně jako pro předchozí díl ze série Monster Hunter se i pro Rise chystá velké rozšíření, které do hry přidá nový region, několik monster a spoustu nového vybavení. Tentokrát nás ale nečekají promrzlé krajiny jako v Iceborne. Sunbreak nás zavede do království na druhém břehu rozsáhlého moře, kde se schyluje k další katastrofě. Za problémy tentokrát může trojice monster známá jako Tři lordi. Malzena, Lunagarona ani Garangolma jste doposud v sérii Monster Hunter potkat nemohli. Tvůrci ale potvrdili, že při jejich stopování narazíme na monstra, které jsme lovili v předchozích dílech. Lehce se změní i hratelnost. Kromě toho, že budete moci vyrábět silnější zbraně, všech 14 druhů dostane také nové druhy útoků. Do těch je zakomponovaný i wirebug, který v Rise slouží jako přitahovací hák a už v základní hře ho lovci v akci využívali velmi často. K novému obsahu se ale budete muset propracovat. Sunbreak je dostupný až po splnění 7 hvězdičkových úkolů v základní hře.