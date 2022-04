Jaké hry si zahrajete v dubnu 2022: LEGO Star Wars, Nintendo Switch Sports, Polda 7 a další

Po nabitém startu je duben poněkud klidnějším měsícem. Mezi pár novinkami tak najdete prostor na dohánění restů.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Datum vydání: 5. dubna

5. dubna Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Už jsme tady dlouho neměli žádnou hru s LEGO kostičkami. Studio TT Games svoji novinku několikrát odložilo, ale hned na začátku dubna si konečně v jejich hře budeme moci projít kompletní příběh všech devíti epizod Star Wars. Toto univerzum se své LEGO variace dočkalo hned mezi prvními, ale ve Skywalker Saga je vše vytvořeno zase od základu. Na rozdíl od původních LEGO Star Wars tentokrát nebude chybět dabing. Stejně tak se neobejde bez humoru typického pro všechny ostatní kostičkované hry. Skywalker Saga má dát hráči velkou volnost v tom, co chce dělat. Nemusíte hrát pouze za rytíře Jedi. K dispozici jsou i Sithové, Rebelové, droidi nebo třeba lovci odměn. Nebylo by to správné Star Wars bez vesmírných bitev. Usednout budete moci do kokpitu TIE fighteru i X-wingu. Milennium Falcon také dostane svůj prostor a nezapomíná se ani na pozemní vozidla. Svoji oblíbenou postavu by si ve Skywalker Saga měl najít úplně každý, protože celkově jich bude hra zahrnovat několik stovek.

MLB The Show 22 Datum vydání: 5. dubna

5. dubna Platformy: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Z každoročních sportovních sérií se mezi prvními letos na trh dostane nový ročník baseballu MLB The Show. Oproti těm předchozím slibuje vylepšení několika mechanik, ale základ stále bude stejný. Můžete se pustit do hraní s vlastním týmem a poměřit síly s ostatními hráči skrz online hraní nebo vyzvat přátelé v lokálním multiplayeru. Mód kariéry Road to the Show vás provede celou první ligou. Na hřiště můžete vyběhnout i s vlastnoručně vytvořeným hráčem. Vylepšení se pak dočkal i mód Diamond Dynasty, což je zdejší varianta Ultimate Teamu z fotbálku FIFA, kde si skládáte co nejlepší tým z kartiček, které otevíráte v balíčcích. Jeho součástí je také nový režim Mini Seasons, ve kterém každá sezóna přináší odlišné výzvy. MLB The Show 22 by mělo být o něco přístupnější pro nové hráče. Budou k dispozici dvě nové nastavení obtížnosti, která by právě nováčkům měla pomoci v začátcích. Hra má mimo jiné i crossplay na všech konzolích. Váš postup se navíc přenáší mezi platformami.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition Datum vydání: 7. dubna

7. dubna Platformy: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Square Enix na současné platformy přináší další legendu z přelomu tisíciletí. Chono Cross se vedle série Final Fantasy řadí mezi ty nejlepší JRPG v historii. I když by si za nás zasloužil kompletní remake, zatím se budeme muset spokojit s remasterem s 3D modely ve vyšším rozlišení a novými ilustracemi pro postavy. Epický příběh o paralelních světech, ve kterých se do vaší party může přidat přes 40 různých postav, doprovodí znovu nahraná hudba. Pár úprav čeká i hratelnost. Můžete se úplně vyhnout soubojům s nepřáteli a když už k něčemu dojde, v remasteru najdete možnost auto-battle. Součástí této edice je také Radical Dreamers – Le Trésor Interdit -, což je samostatný titul z roku 1996, který u nás nikdy oficiálně nebyl dostupný. Příběh Chrono Crossu vychází právě z tohoto autiovizuálního románu. Projít si ho můžete v původním provedení nebo s vylepšenými modely a ilustracemi.

13 Sentinels: Aegis Rim Datum vydání: 12. dubna

12. dubna Platformy: Nintendo Switch U nás poměrně neznámé japonské studio Vanillaware se svojí poslední hrou slavilo úspěch na PlayStationu. Nyní 13 Sentinels zamíří i na Nintendo Switch. Tento příběh, kde hlavní roli zastává hned 13 postav, je kombinací real-time strategie a adventury, ve které se podíváme do alternativních 80. let v Japonsku. Příběh je to pěkně komplikovaný. Nejen, že každá z hlavních postav má na zápletku jiný pohled, ale navíc nepochází všechny ze stejného období. I když se většina hry odehrává v 80. letech, tak nahlédneme i na konec druhé světové války i do velmi vzdálené budoucnosti. Celá zápletka se pak točí okolo obřích monster, které napadnou Japonsko v roce 1985. Vypořádat se s nimi ale není nic jednoduchého. Pokud si libujete v komplikovaných příbězích, 13 Sentinels byste minout rozhodně neměli. Už při vydání verze pro PlayStation 4 sklízeli výborná hodnocení s tím, že tou nejslabší součástí hry jsou strategické bitvy.

Polda 7 Datum vydání: 15. dubna

15. dubna Platformy: PC Od posledního případu Poldy Pankráce už uplynulo několik let, a tak je načase, aby se detektiv z Lupan zase vydal do světa. Tentokrát ho čeká výprava na Celebritycon, kterou naruší nečekaná mimozemská invaze. Pankrác na to ale nebude sám. V sedmém díle si zahrajeme i za jeho parťačku. Pojetí hry se nese ve stejném duchu, jako tomu bylo u předchozích dílů. Polda 7 je klasickou adventurou s ručně kresleným prostředím a kompletním českým dabingem, do kterého se zapojila zvučná herecká jména. Vedle Luďka Soboty to je například Petr Rychlý, Valerie Zawadská nebo Ivana Korolová. Pokud vám šestý Polda přišel kratší a jednodušší, tak pokračování by vás mělo mile potěšit. Sedmička má zabrat přes 10 hodin a Pankrác vás tolik nepovede za ruku. Vrátí se také minihry, které jsou součástí série už od jejích počátků.

Star Wars: The Force Unleashed Datum vydání: 20. dubna

20. dubna Platformy: Nintendo Switch Po několika starších hrách z univerza Star Wars se na Nintendo Switch dostává i The Force Unleashed. Přesněji řečeno jde o novou verzi remasteru pro Wii z roku 2008, na kterém dělalo studio Aspyr. Opět tedy nebude chybět pohybové ovládání, kdy joy-cony zastanou roli světelných mečů. Stanete se Starkillerem, což je tajný učeň Darth Vadera, který byl vytrénován k lovení a zničení všech rytířů Jedi. Příběh se odehrává mezi třetí a čtvrtou filmovou epizodou. Ovládněte Sílu a ukažte svým protivníkům, co znamená být na temné straně. To můžete předvést i ostatním hráčům v lokálním multiplayeru skrz Duel mód, kde máte na výběr z 27 hratelných postav. Jelikož se má jednat o vylepšený remaster, tak očekáváme zlepšení po stránce grafiky. Vývojáři ale neupřesnili, čeho se změny budou týkat. Je docela škoda, že tuto příležitost nevyužili k tomu, aby do Wii verze přidali obsah z verzí pro PS3 a Xbox 360, ke kterým také vyšel balíček DLC.

Vampire the Masquerade - Bloodhunt Datum vydání: 27. dubna

27. dubna Platformy: PC, PlayStation 5 Bloodhunt je free-to-play upírský battle royale, který jste si na PC mohli vyzkoušet v předběžném přístupu už ve druhé polovině loňského roku. Vývojáři na několik měsíců vypnuli herní servery a nyní se vrací v plné síle. Už žádná omezení. Bloodhunt vyjde současně i na PlayStation 5. Pokud znáte tento svět z dalších her nebo stolního RPG, jistě vám je jasné, že ani tady nemůžete porušovat maškarádu. Pokud se začnete krmit na zdejších civilistech nebo bez rozmyslu použijete své síly, ostatní hráči budou okamžitě znát vaši polohu. Bez krve se nicméně neobejdete a stejně tak ani bez nasbírání silného vybavení. Schopnosti vašeho upíra se odvíjí od klanu, ke kterému patříte. Vedle zásadových Brujah je to Nosferatu a Toreador. Bezesporu se v budoucnu jejich počet ještě rozroste. Jejich sílu nicméně nemůžete nijak ovlivnit. Zdejší mikrotransakce slouží pouze pro nákup kosmetických doplňků.

Stanley Parable: Ultra Deluxe Datum vydání: 27. dubna

27. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Původní Stanleyho příběh si sice můžete projít už několik let, ale nyní ho tvůrce vydává znovu v ultra vylepšené edici a díky tomu se kromě PC dostane i na konzole. I v této verzi bude mít hra všechen původní obsah, ale pro vývoj byly použity modernější technologie, takže by na pohled měla vypadat lépe. To samozřejmě není všechno. Pokud máte Stanley Parable prolezlý skrz na skrz, čeká vás hledání nových možností, odboček a tajemství, které vás mohou dostat zase k dalšímu zakončení Stanleyho příběhu. To vše opět za doprovodu vypravěče Kevana Brightinga. Stanley zvládá zamotat hlavu hráčům i po letech od vydání a tentokrát toho ještě bude o něco více, co vás může svést z cesty. Z příběhu, který zprvu vypadá, že jeho hlavním protagonistou je řadový zaměstnanec korporátu, se vyklube v něco mnohem většího.