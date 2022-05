Jaké hry si zahrajete v květnu 2022: Evil Dead, Vampire: The Masquerade, Loot River a další

Začátek jara bude patřit hlavně středně velkým titulů. Ideální čas na dohánění restů, ale pár zajímavých kousků se mezi novinkami i tak najde.

Loot River Datum vydání: 3. května

3. května Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X V procedurálně generovaných labyrintech vás čekají akční souboje s nepřáteli, během kterých můžete využít manipulace s prostředím. Plošinky ovládáte díky síle své relikvie a získat díky tomu výhodu nad nepřítelem. Své využití tato mechanika najde také při řešení hádanek. V prostředí zpracovaném ve stylu temného fantasy vás čekají i souboje s bossy. Pozornost si Lost River zaslouží už kvůli tomu, že vzniká u našich slovenských sousedů. Jelikož v sobě kombinuje i prvky žánru rogue-lite, tak během svých průchodů budete moci objevit spoutu druhů vybavení, schopností a zbraní. Některé z nich vám zůstanou i do dalších průchodů. Každý přitom bude trochu jiný. Po smrti se totiž vždy probudíte v paralelním univerzu, takže i když je prostředí povědomé, úrovně jsou poskládané jinak. Na pixelart za poslední generaci vsadila spousta her, ale ne všem se ho podařilo zpracovat dobře. Loot River naštěstí patří k příkladům toho, jak by se to mělo dělat. Grafika pro hru byla tvořena ručně stejně jako animace. Vývojáři se také chlubí 3D stíny v reálném čase a simulací vody, kterou můžete vidět v trailerech.

Trek to Yomi Datum vydání: 5. května

5. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Když umíral jeho mistr, pověřil Hirokiho ochranou vesnice a všech jejich obyvatel. Bohužel ale nezvládne zabránit napadení skupiny zlořádů. V této stylové samurajské akci se vydáte až za hranice života a smrti, abyste Hirokimu pomohli se rozhodnout, jaké budou jeho další kroky. Trek to Yomi vsází na stylovou prezentaci. Hru si projdete s černobílým filtrem a kamerovými úhly, které mají navozovat atmosféru klasických samurajských filmů. V boji s katanou záleží hlavně na rychlých reakcích. Kromě dalších bojovníků dojde i na střet s nadpřirozenými silami. Hiroki ale žádnými speciálními silami nevládne. Jeho bojový styl je založený na tradičních samurajských zbraních. Správnou atmosféru má navodit také hudební doprovod, který je autentický pro období feudálního Japonska. Z trailerů je jasně vidět, že důležité pro ni bude také hraní s nasvícením scén. Studio Flying Wild Hog sice už se samurajskými hrami zkušenosti má, ale tohle je přeci jen úplně jiný styl než ujetý Shadow Warrior. Zatím to ale s Trek to Yomi rozhodně nevypadá špatně.

Salt and Sacrifice Datum vydání: 10. května

10. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Pokračování Salt and Sanctuary opět prověří vaše schopnosti. Ne nadarmo se prvnímu dílu přezdívá 2D Dark Souls. Podíváme se do království, kde ještě nedávno vládl klid a mír. Po příchodu mágů, kteří jsou ztělesněním samotného chaosu, ale nastal naprostý zmatek. Síle magie se opět jednou postaví skupina inkvizitorů. Nesmí dopustit, aby se jejich nepřátelé dostali k tajemstvím zaniklé civilizace, která by mohla zničit svět. Vy se zařadíte mezi inkvizitory a budete na západní hranici království pronásledovat a lovit mágy, kteří se potulují po celé říši. I když patříte k inkvizici, tak nutně nemusíte dodržovat její pravidla. Salt and Sacrifice vám v rozhodnutích dává volnou ruku, takže příběh nakonec nemusí pro každého hráče dopadnout stejně. Postupem hrou bude vaše postava nejen sílit, ale dostane se také k novému vybavení. Zlikvidovaní mágové u sebe mají spoustu užitečných věcí, kterými můžete obohatit svůj arzenál. Kromě zbraní to platí i pro jejich unikátní schopnosti. Když na vás i s nimi bude některý z bossů až příliš silný, můžete si na pomoc zavolat parťáka skrz online kooperaci.

We Were Here Forever Datum vydání: 10. května

10. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Pokračování kooperační logické příběhovky nás zavede do říše zvané Castle Rock. Tentokrát se probouzíte ve věznici a netušíte, jak jste se sem dostali. Na zjišťování informací ale není čas. Hlavní je dostat se na svobodu. Čeká na vás spousta hádanek a tajemství. Bez svého spoluvězně ale nemáte šanci uniknout. Útěk z vězení je ale jen pouhý začátek. Zdejší hrad je uzpůsobený tomu, aby se z něj bylo takřka nemožné dostat. Skrz stále obtížnější hádanky se musíte dostat zpět tam, kde to všechno začalo – na Antarktidu. Ještě předtím vás ale čeká řešení pletich proti bývalému králi zdejší říše, proti kterému se postavili na odpor jeho vlastní lidé. I když netušíte, jak jste se do hradní kobky vůbec dostali, tak jste sem nebyli zavlečeni jen tak bez důvodu. Sami se stáváte součástí jedné velké hádanky, na kterou se už dávno zapomnělo, ale kdosi se ji snaží mermomocí vyřešit za každou cenu.

Evil Dead: The Game Datum vydání: 13. května

13. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Tvůrci herního Evil Dead si vzali inspiraci od titulů jako je Dead by Daylight nebo Evolve. Zatímco jeden hráč se ujme role vraha, skupinka čtyř přeživších se snaží na jeho příchod připravit a pokud se jim to povede, dožijí se druhého dnes. Ve hře najdete ikonické postavy z celé filmové série v čele s Ashem Williamsem. Hra v sobě kombinuje Evil Dead, Evil Dead 2, Army of Darkness a Ash vs. Evil Dead. Stejně jako u přeživších budou mít hráči na výběr i ze všech záporáků, kteří se ve filmech a seriálu objevili. Vrahové mají speciální schopnosti, které jim oproti přeživším dávají výhodu. Mohou ovlivňovat prostředí nebo posednout některého z přeživších. I druhá strana má několik es v rukávu. Ve výbavě nebude chybět ikonická brokovnice nebo motorová pila. To je jen zlomek toho, co u sebe budete během přežívání moci mít. Ultimátním cílem je kromě přežití nalezení klíčových předmětů, díky kterým mohou zapečetit průchod mezi světy a zachránit si tak své životy. Evil Dead: The Game míří také na Nintendo Switch, ale tato verze byla odložena. Přesné datum jejího vydání zatím neznáme.

Vampire: The Masquerade – Swansong Datum vydání: 19. května

19. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Do univerza World of Darkness jsme se podívali už v mnoha formách. Swansong nám nový upírský zážitek představí ve stylu příběhového RPG, které uvidíme z perspektivy tří různých upírů. Nejen, že se každý z nich liší svojí osobností, ale také patří k rozdílným klanům, což už samo o sobě znamená, že hraní za každého z nich by mělo být velmi odlišné. Středobodem děje je Hazel Iversen, která v Bostonu hraje roli prince Camarilly, což je společenství upírů dodržující pravidla maškarády. Oproti nim stojí Sabbat, který má už naopak dost dodržování pravidel zavedených před staletími. Pod vedením Hazel se ale v podsvětí začnou dít podivné věci. Na průběh příběhové linky budou mít vliv vaše rozhodnutí. To platí pro konverzace i samotnou hratelnost. Každá ze tří hlavních postav má odlišné schopnosti, které můžete využít proti svým nepřátelům rozmanitými způsoby. Dokud si zajistíte dostatečný přísun krve, neměla by pro ani jednoho z nich problém žádná nečekaná situace.

Sniper Elite 5 Datum vydání: 26. května

26. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Už popáté se vydáváme na bojiště druhé světové války v roli elitního snipera, který opět bude trnem v oku pro nacistickou armádu. Tentokrát bude našim cílem zmaření tajného projektu Kraken. Vydáváme se tedy zpět do Francie v roce 1944. Starý známý Karl Fairburne se spojí s tamním odbojem a plány na proniknutí do základen nacistů mohou začít. Sniper Elite 5 se chlubí nejen vylepšeným zpracováním střelby a rentgenového pohledu, ale také realistickým zpracováním prostředí. Ve hře narazíte na reálná místa převedená do hry pomocí fotogrametrie. To má zajistit, aby pátý díl působil jako ten nejživější z celé série. V každé úrovni dostanete seznam cílů a pořadí jejich odstranění je už na vás. Díky jejich designu by mělo být ve hře více možností, jak misi splnit. Opět se na svoji misi budete moci vydat i v kooperaci s dalším sniperem. Vývojáři tento mód vylepšili, takže nyní se svým parťákem sdílíte náboje i další vybavení nebo si můžete navzájem ošetřovat zranění. Zbraňový arzenál má nové možnosti úprav. Jedna zbraň tak může mít ve výsledku celou řadu různých podob.

Pac-Man Museum + Datum vydání: 27. května

27. května Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Bandai Namco si v posledních letech velmi oblíbilo vydávání balíčků jejich her ze starších konzolí. Tentokrát přišla řada na Pac-Mana, který patří mezi nejznámější herní postavy. V Museum + najdete celou řadu titulů včetně toho nejklasičtějšího Pac-Mana, kde se tahle žlutá pixelová koule nahání se čtveřicí duchů. Kromě toho se ze starších titulů můžete těšit také na Super Pac-Man, Pac-Land, Pac-Man Battle Roylae nebo Pac-Man Championship Edition. Ty všechny už vyšly v rámci kolekce Pac-Man Museum v roce 2014. Tentokrát ale přibyde další pětice her navíc. K jejich původním verzím se už bez starších konzolí nedostanete. To platí pro Pac Motos, Pac’n Roll Remix nebo Pac-In-Time. Jelikož je v Pac-Manovi hlavním cílem nasbírat co nejvíce bodů, tak se se svým výkonem budete moci v Pac-Man Museum + náležitě pochlubit. S ostatními hráči můžete soupeřit v celosvětových žebříčcích.