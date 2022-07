Jaké hry si zahrajete v srpnu 2022: F1 Manager, Saints Row, Spider-Man na PC a další

Velké tituly nás sice čekají až na podzim, ale v létě se dostalo prostoru menším hrám, které by mohly překvapit svojí kreativitou.

Hard West 2 Datum vydání: 4. srpna

4. srpna Platformy: PC Tahle verze ikonického divokého západu je dost odlišná, než jak ji znáte z klasických westernovek. V hlavní roli pokračování tahovky Hard West je bandita Gin Carter, díky jehož reputaci s ním chtějí mít zdejší obyvatelé co nejméně společného. Jeho pozornost zaujme vlak duchů, který má převážet velké množství federálního zlata. Je tedy jasné, kam povedou jeho kroky. Sám na tuhle akci ale Gin nestačí. Musí tedy najít důvěryhodné parťáky. Někteří si vystačí s nabitou zbraní, další mají ve svém repertoáru nadpřirozené schopnosti. Jakmile se setmí, pouští se parta do akce. Každému z nich rychle dojde, proč se tomuhle transportu přezdívá vlak duchů. Více než o zlato pak jde hlavně o záchranu jejich holých životů. S démony se Gin setkává i na svých dalších cestách. Spolu se svojí partou projede vyprahlé pustiny přes menší městečka až do zasněžených krajin. Během toho každý člen nabírá zkušenosti, což znamená vylepšování a odemykání nových schopností, které využijete během taktických soubojů. Ty tentokrát budou probíhat i v dynamicky se měnícím prostředí.

Two Point Campus Datum vydání: 9. srpna

9. srpna Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Po úspěchu s budováním vlastní nemocnice se Two Point Studios pouští do dalšího tycoonu. Tentokrát místo léčení budete lidi vzdělávat. V Two Point Campus je vaším úkolem postavit co možná nejlepší školu. Kontrolu máte naprosto nad vším. Staráte se tedy nejen o vystavění budov, ale také jejich vybavení a najímání personálu. Podobně jako v Two Point Hospital i tentokrát vývojáři pořádně upustili uzdu fantazii. Vaši studenti se nebudou učit jen klasickým předmětům. Čekají je i hodiny kouzelní, rytířských soubojů nebo třeba pečení obřích dezertů. Postupem hrou se vaše možnosti neustále rozšiřují. Abyste se k nim ale dostali, musí ve vaší škole vše fungovat jako na drátkách. S nespokojenými studenty a zaměstnanci se moc daleko nedostanete. Na začátku tentokrát máte více času na přípravu. Budování začíná už o letních prázdninách, takže si vše můžete nachystat ještě předtím, než se vám studenti nahrnou do školních lavic. Mezi další novinky patří například budování vztahů a zajištění sociálních potřeb. Jen tak dosáhnete toho, že vaši studenti po úspěšném dokončení studia budou hrdě nést odkaz vaší školy.

Lost in Play Datum vydání: 10. srpna

10. srpna Platformy: PC, Nintendo Switch Společně s dvojicí sourozenců se podíváme do pohádkového světa vzešlého z dětské představivosti, který ale není tak bezpečný, jak se na první pohled může zdát. Hlavním cílem je najít cestu domů, což už je samo o sobě nelehkým úkolem. Navíc vám k tomu budou dělat problémy různé nadpřirozené bytosti. Ne každá z nich se k vám ale hned bude chovat nepřátelsky. Třeba partička žabáků pobývající v lese ocení vaši pomoc při vytahování legendárního meče z pradávného kamene. O chvíli později se zase budete snažit dát dohromady létající stroj. Hádanek bude v Lost in Play spousta, přičemž řešení každé z nich záleží hlavně na vaší kreativitě a představivosti. Hratelností bude Lost in Play docela nenáročnou klikačkou, kde jde hlavně o příběh zpracovaný v ručně animovaném prostředí, se kterým se tvůrci inspirovali u animáků z jejich dětství. Pro vyprávění použili podobný styl, jako u svých her využívá studio Amanita Design. Postavy během hry nemluví, děj plyne skrz gesta, posunky a citoslovce.

Cult of the Lamb Datum vydání: 11. srpna

11. srpna Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Ovečky jsou většinou považované za nebezpečná stvoření, která ve hrách většinou tvoří jen kulisu. V téhle rogue-lite akci neplatí ale ani jedno z toho. Naše ovce, kterou zachránil mocný cizinec, je posedlá. Záchrana nebyla jen tak zadarmo. Jako protislužbu musíme vybudovat kult plný věřících následovníků, kteří budou vzývat jméno našeho zachránce. Abyste našli potřebné věřící a zdroje na výstavbu vesničky, vydáváte se do náhodně generovaných světů. Ne každý, na koho narazíte, ale hodlá věřit ve vašeho zachránce, a tak není jiná možnost než všechny nevěřící zničit. Váš kult totiž musí být ten nejmocnější a nemůžete konkurenci dovolit, aby se víra nepřátel stala silnější. Celkově tímto způsobem prozkoumáte čtveřici různých říší, kde na vás budou pokaždé čekat nové výzvy. I po nepovedené výpravě se naše ovce může stát silnější. S přibývajícími následovníky se rozrůstá i vaše základna, což znamená přístup k novým schopnostem, vybavení a vylepšením.

Marvel’s Spider-Man Remastered Datum vydání: 12. srpna

12. srpna Platformy: PC Jako další z PlayStation exkluzivit se na PC chystá výborný Spider-Man od studia Insomniac Games, který je vedle Batmana považovaný za nejlepší adaptaci superhrdinských komiksů. Čeká nás příběh Petera Parkera, který nosí oblek pavoučího muže už nějaký pátek, ale stále se v New Yorku objevují noví záporáci a do cesty se mu postaví i staří známí. Peterovým cílem bude tentokrát odhalení plánu gangu, v jehož čele stojí Mister Negative, kterého jste mohli doposud znát jen z komiksových stránek. Na scéně se ale objeví i známější tváře. Vedle Electra je to třeba Rhino, Vulture nebo Taskmaster. PC verze bude rovnou obsahovat i DLC balíček City That Never Sleeps, ve kterém vyřešíme trable Black Cat. Tato verze nabídne i několik grafických vylepšení, takže pokud máte dostatečně silný stroj, budete se moci v ulicích New Yorku pohupovat ještě ve větší kvalitě než kdy dřív. Nechybí ray-tracing spolu s technologiemi DLSS a DLAA od Nvidie. Spider-Man bude podporovat i širokoúhlé monitory s poměry stran 21:9 a 32:9.

Way of the Hunter Datum vydání: 16. srpna

16. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Tenhle lovecký simulátor vznikl ve slovenském studiu Nine Rocks Games pod záštitou THQ Nordic. V roli novopečeného majitele lovecké chaty se vydáváme do nádherné evropské i americké divočiny. Way of the Hunter si zakládá na realistickém zpracování, což platí od chování zvířat až po vaši loveckou výzbroj. Můžete si volně užívat lovu, ale nechybí ani příběh. Jste lovcem, který po svém dědovi zdědil jeho loveckou chatu. Chopí se tedy příležitosti, aby pokračoval v rodinné tradici prodeje zvěřiny té nejvyšší kvality. Nejsme ale jediným lovce, který se v těchto teritoriích pohybuje, takže najít ten nejlepší kus nebude jednoduché. Obě loviště se budou výrazně lišit svým prostředím i zvířaty, se kterými se během lovu budete moci setkat. Prostoru pro průzkum je opravdu hodně. Každá oblast má rozlohu 144 km2. Ve výbavě byste měli mít vše potřebné, abyste se dokázali vypořádat s každou situací. Na lov se navíc nemusíte vydávat sami. Way of the Hunter můžete hrát s kamarádem v kooperaci.

Cursed to Golf Datum vydání: 18. srpna

18. srpna Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch V žánru rogue-like se v posledních letech objevila už spousta tematik. Ještě snad žádná do toho snad nezakomponovala golf. V Cursed to Golf se okolo odpalování míčků točí celá hra. Zbývá už jen jedna rána na poslední jamce, aby náš hlavní hrdina vyhrál mezinárodní turnaj. Během toho se ale propadne do podzemí a ocitá se v golfovém očistci. Ještě ale existuje šance, jak se dostat zpět mezi živé. S tím vám pomůže duch Caddie, který zároveň zastane i roli trenéra. Když překonáte dostatečné množství hřišť, dostanete se zpět na povrch, a navíc získáte i trofej, pro kterou jste tolik dřeli. Golf v očistci se ale od toho klasického dosti liší. Není nic neobvyklého, že po cestě k jamce foukají větráky, na zemi jsou bodáky, do kterých se míček zasekne a bedny s TNT také nejsou nic příjemného. Na hřištích je pro vás připravena řada překvapení, ale i náš golfista má několik es v rukávů. Díky více než 20 power-upům může zachránit i na první pohled ztracenou situaci. Během průchodu si navíc můžete vybírat i z různých cest. Je na vás, jestli si vyberete tu jednodušší nebo zariskujete s vidinou lepších odměn.

Thymesia Datum vydání: 18. srpna

18. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V tomhle akčním RPG se podíváme do království Hermes. Kdysi prosperovalo jako žádné jiné, ale teď je ve věku naprostého rozpadu. Důležitou roli v jeho úpadku sehrála alchymie. S tím, že se užívala stále víc a víc prudce stoupala cena za její použití, a tak přišla snaha o zastavení jejího využívání. To ale zanechalo království v chaosu s ulicemi zbrocených krví. Na kloub tomu, proč to došlo tak daleko, se pokusí přijít Corvus, který je poslední nadějí království. Pravda je ukryta v jeho vlastních vzpomínkách, které roztrousil v různých částech světa. Jediné, co v nich ale nachází, jsou jen další tajemství. Navíc ho po království nenechají zbytky jeho obyvatel cestovat, jak se mu zachce. Ve své výzbroji má různé zbraně, díky kterým se vypořádá i se zmutovanými potvorami. Může využít také svoji havraní formu, ve které jsou jeho pírka ostrá jako břitva. To všechno si v průběhu hry můžete vylepšovat, což bude potřeba vzhledem k tomu, že postupem hrou budeme potkávat stále nebezpečnější mutanty.

Madden NFL 23 Datum vydání: 19. srpna

19. srpna Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Stejně jako u ostatních sportovních sérií nebude ani v letošním roce chybět americký fotbal Madden NFL. Ten má být zase o něco lepší než jeho předchůdci, a pomohou mu k tomu třeba novinky v módu Face of the Franchise, kde se stanete hráčem, který má za sebou už 5 sezón. Nyní ale přišel čas na restart kariéry v novém klubu a vypracovat se až na tu nejvyšší úroveň. V režimu Franchise se pak místo hráče stanete hlavním trenérem. Čeká vás tedy skauting nových hráčů, správa týmu a jeho trénink. Tentokrát budou hrát při vyjednávání s hráči roli i věci jako požadavky na plat nebo lokalita týmu. Vylepšení se dočká také obchodování s ostatními týmy, kdy by umělá inteligence měla lépe pracovat s nabídkami. Ani v Maddenu nechybí Ultimate Team, který můžete znát i z ostatních sportovek od EA. Pokud vám z balíčků napadají potřebné kartičky, můžete si poskládat svůj tým snů z aktualizovaných soupisek. Tvorba týmů pro Ultimate Team má být v novém ročníku jednodušší, ale stejně bude záležet hlavně na tom, k jak dobrým kartičkám se vám podaří dostat.

Saints Row Datum vydání: 23. srpna

23. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Starším dílům ze série Saints Row se přezdívalo jako “šílenější GTA”. Tentokrát to ale vypadá na klidnější zážitek. Nový díl je restartem celé série a s ním přichází i celá řada změn a znatelné zaměření na mladší hráče. Jakožto novopečený boss gangu The Saints se musíte postarat o to, abyste ve městě neměli žádnou konkurenci. Fiktivní město Santo Ileso je rozděleno na několik částí, přičemž každou z nich má pod kontrolou jiný gang. Toto Saint Row má být tím největším a nejlepším hřištěm, které studio Volition kdy vytvořilo. Na rozdíl od čtyřky se ale budeme muset obejít bez superschopností i postu prezidenta. Zato ale nebude chybět možnost hrát v kooperaci pro dva hráče. Hratelností Saints Row z ukázek připomíná běžnou městskou akci. Vývojáři vyzdvihují hlavně míru upravitelnosti. Na svojí postavě si dle svého budete moci uzpůsobit opravdu každý detail, a to platí i pro ostatní věci jako jsou auta nebo oblečení. Pokud byste si tvorbu postavy chtěli vyzkoušet hned, tak se Saints Row Boss Factory máte možnost. Najdete ji na všech platformách zdarma a svůj výtvor si pak můžete převést do plné hry.

Midnight Fight Express Datum vydání: 23. srpna

23. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Občas jediný vývojář zvládne vytvořit hru, která by strčila do kapsy i projekty od větších týmů. Jedním z takových případů je právě Midnight Fight Express, ve kterém si zahrajeme za bývalého kriminálníka, který se shodou okolností ještě jednou musí ponořit do podsvětí zdejšího města a přežít v něm až do východu slunce. Midnight Fight Express je hlavně o soubojích na blízko, takže se připravte na pořádnou beat’em up akci. Proti svým nepřátelům můžete využít vše, co se zrovna povaluje kolem. Spolehnout se ale můžete i na vlastní pěsti. Své bojové umění si budete během hry navíc vylepšovat, čímž se můžete vypracovat až na mistra. V některých situací se ale bez zbraně neobejdete. Když jde do tuhého, přijde vhod třeba nůž nebo sekera a někdy se vám do rukou dostanou i střelné zbraně. Během akce je také důležité vypadat stylově. K tomu vám pomůže více než 150 kousků oblečení, které můžete během svého řádění najít.

Destroy All Humans! 2: Reprobed Datum vydání: 30. srpna

30. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Po úspěšném návratu Crypta z roku 2020 tady máme předělávku pokračování, ve které se z Ameriky přesouváme sklízet úrodu do další části světa. Naše vesmírné plavidlo míří směrem k SSSR v alternativních 60. letech minulého století. KGB se podařilo zničit mimozemskou mateřskou loď, což Crypto samozřejmě nemůže jen tak přehlédnout a jde si svérázně za svojí pomstou. Tentokrát bude mít Crypto pro svoje řádění mnohem větší prostor. S tím přichází i trable, protože obsazené území musí někdo bránit. Přichází tedy i nečekaná spojenectví, ale nemusíte se bát, že byste přišli o lovení pozemšťanů a následně jejich DNA mixovali pro vylepšování vlastních schopností a získávání nových technologií. Oproti předchozímu dílu se rozroste nejen herní svět, ale i zbraňový arzenál. Na své nepřátele budete moci seslat třeba i meteorický déšť. Jelikož Reprobed vynechává konzole předchozí generace, tak si mohli vývojáři tentokrát dovolit využít více výkonu. Zapomínat nesmíme ani na možnost hraní v lokální kooperaci ve dvou hráčích.

F1 Manager 2022 Datum vydání: 30. srpna

30. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Manažer sportovního týmu není nic nevídaného. V novince od studia Frontier Developments si ale vyzkoušíte, jaké to je být ve vedení stáje Formule 1. Tento tým má za sebou celou řadu strategii, ale v tomhle stylu je to jejich prvotina. Z ukázek ale nevypadá práce manažera F1 vůbec špatně. Čeká vás několik herních módů. Kariéra je základ, ve kterém si vyberete jeden z týmů a pokusíte se ho na konci sezóny dostat až na samotný vrchol. Je jedno, jaká bude vaše volba. Vždy budete začínat od nejnižších pozic. Musíte ale zařizovat i věci mimo závody. Splnění cílů představenstva je neméně důležité jako ostatní úspěchy. V centrále si nastavíte vše potřebné a do továrny zamíříte v moment, kdy vaše formule bude potřebovat vylepšení. Můžete upravovat jednotlivé komponenty a díky tomu získat různé výhody při závodech. Neoddechnete si ani po startu, kdy sledujete svého jezdce. Vy určujete, kdy je vhodná chvíle pro zastávku v boxu nebo jaký druh pneumatik je v dané situaci nejlepší.

Tinykin Datum vydání: 30. srpna

30. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pokud jste se někdy vydali do světa Pikminů na Nintendu, tak velmi rychle pochopíte základy této hry od Splashteamu. V roli chlapce Mila se vydáváme na Zemi, odkud z ničeho nic všichni zmizeli. Milo je navíc z nějakého důvodu prťavý a nezmůže se ani na běžné činnosti. Naštěstí jsou tady ale malé potvůrky jménem tinykin, které mu bez okolků pomohou. Malých pomocníků můžete nasbírat stovky, přičemž každá barevná varianta má odlišné vlastnosti. S některými si postavíte mosty nebo žebříky, další zase po hození explodují. S tinykiny musíte řešit hádanky všeho druhu, přičemž neustále budete potkávat nové barevné druhy. Celá hra se odehrává v jednom velkém domě, ale pro malého Mila to vypadá jako obrovský svět. Budeme cestovat mezi miniaturními městečky, kdy obyvatelé každého z nich mají problémy, které se společně s tinykiny pokusíme vyřešit.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Datum vydání: 30. srpna

30. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Želvy nindža se v červenci úspěšně vrátily na scénu s jejich novou beat’em up mlátičkou. O slovo se ale přihlásí i na konci srpna. Tentokrát ale nejde o úplnou novinku, ale o kolekci jejich starších titulů, které vyšly pod záštitou Konami. Celkově se tak v ucelené podobě dostanete ke 13 hrám, které navíc oproti originálním verzím dostaly pár nových funkcí. Čtveřici her si nově budete moci zahrát i v online a lokálním multiplayeru. Každý díl také přichází s funkcí, která se v podobných retro baleních stává poslední dobou velmi populární. Kdykoliv si hru můžete zastavit a vrátit čas o pár vteřin zpět. Nemusíte se tak kvůli jedné chybě vracet až na začátek úrovně. Do celého světa se také poprvé dostane 11 verzí, které byly dostupné pouze na japonském trhu. Dle svého si pak můžete upravit nastavení ovládání. Mezi bonusy v rámci obsahu pak v této kolekci najdete skicy a obrázky z průběhu vývoje.