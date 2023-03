Jaké hry vyjdou v březnu 2023: Resident Evil 4, The Last of Us Part I na PC, WWE 2K23 a další

Novinka od tvůrců Nioh nás zavede do historické Číny. Romance Tří říší patří mezi velmi známé příběhy a studio Team Ninja nám je ve Wo Long hodlá představit ve formě temného fantasy. Konkrétně se podíváme do období, kdy probíhala vzpoura žlutých turbanů. Kromě povstalců budou ale našimi nepřáteli i démoni, za jejichž vznik může temná duševní energie.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse

Datum vydání: 9. března

9. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

Vypadá to, že vylepšená verze Maiden of Black Water z roku 2021 byla úspěšná. Vývojáři z Koei Tecmo nám totiž servírují další díl ze série Project Zero, kterou v ostatních částech světa můžete znát jako Fatal Frame. Mask of the Lunar Eclipse je výjimečná tím, že je to vůbec poprvé, co si ji u nás budeme moci oficiální zahrát. Původní verze pro Wii totiž byla dostupná pouze v Japonsku.

Na ostrově Rogecu se během festivalu záhadně vytratí parta dětí. Zanedlouho se sice našly, ale jejich vzpomínky na to, co se během jejich nepřítomnosti dělo, jako by kdosi vymazal. Nyní se vrací na místo činu, aby zjistili, co se tentokrát vlastně stalo. Ostrov skrývá nemilá překvapení v podobě nejrůznějších duchů. Proti nim se slečny v hlavních rolích musí ubránit za pomoci Camery Obscury, což je foťák, který bytosti z temnot dokáže vyřídit.

Nejedná se sice o kompletní předělávku, ale můžete v této verzi očekávat lepší grafiku než v originálu. Vylepšeny byly hlavně modely postav, stíny a nasvícení. Mezi další novinky patří foto mód nebo kostýmy, do kterých můžete hlavní postavy během hraní obléknout.