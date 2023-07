Jaké hry vyjdou v červenci 2023. Pikmin 4, Jagged Alliance 3, Rachet & Clank: Rift Apart na PC a další

Letní sezóna sice není nabitá velkými hity, ale to neznamená, že nebudeme mít co hrát.

Synapse Datum vydání: 4. července

4. července Platformy: PlayStation VR2 Akční střílečky patří mezi nejpopulárnější žánry pro hry ve virtuální realitě. Mezi ně se hned začátkem měsíce přidá Synapse od studia nDreams. Vydáme se hluboko do surrealistického světa, kde musíme dostat do rukou nejen střelbu, ale také umění telekineze. Proti nepříteli tak můžete použít vše, co se zrovna válí okolo v tomto černobílém světě. Jelikož je Synapse dělané přímo pro PlayStation VR2, tvůrci naplno využívají jeho funkci sledování očí. Díky tomu bude přesnější zaměřování i manipulace předmětů s telekinezí. Není to ale jen o bezduché akci. Na pozadí se odvíjí příběh o záchraně celého světa. Svět, který ve hře navštívíme, je ve skutečnosti mysl plukovníka Conrada, který má na svědomí blížící se katastrofu. Abychom zabránili jeho nekalým plánům, musíme proniknout až do jejího středu, což nebude jednoduché, protože se plukovník na ohrožení připravil. I přes to se ale nemůžeme vzdát, protože jinak nemá svět šanci na přežití.

The Oxenfree II: Lost Signals Datum vydání: 12. července

12. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Pokračování sci-fi thrilleru nás opět zavede do městečka Camena, kde se kvůli nepřirozeným elektromagnetickým vlnám dějí všemožné podivnosti. Televize každou chvíli vypadne, letadla v okolí ztrácí signál a rádio byste si tady také neposlechli. Riley Poverly se do města vrací, aby vyřešila jeho záhadu. Tvůrci uvádějí, že Lost Signals si užijete i bez toho, abyste hráli první díl. Příběh se i tentokrát bude odvíjet na základě vašich rozhodnutí. V Oxenfree není větvení příběhu pouhou iluzí. Stačí abyste k řešení jednoho problému přistoupili trochu jinak a může to ovlivnit plynutí děje až do konce hry. I taková drobnost, jako pomoc rybáři, je ve výsledku znát. Vztahy celkově hrají velmi důležitou roli. V Lost Signals je můžete prohlubovat i skrz vysílačku. Příběh se postupně pořádně rozjede a z běžného řešení záhady to přejde až k propojování realit a záhadným kultům.

Exoprimal Datum vydání: 14. července

14. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Exoprimal je další z pokusů Capcomu o vytvoření dlouhotrvající hry, kterou plánují podporovat ještě dlouhé rok. V supermoderních oblecích se vydáváme na planetu, kde se rojí hordy krvežíznivých dinosaurů. S těmi se budete vypořádávat nejen díky různým zbraním, pomohou i speciální schopnosti, které se liší oblek od obleku. Vydáváme se na Zemi v roce 2040. Z ničeho nic se začaly z portálů rojit dinosauři všeho druhu. Situace je tak špatná, že je lidstvo na pokraji vyhynutí. Společnost Aibius se ale rozhodla, že nebude jen přihlížet a vyvinula obleky schopné se postavit hrozbě. Díky umělé inteligenci Leviathan navíc umí předpovědět, kde se objeví další portál, takže může vyslat tým na místo ještě před tím, než to celé vypukne. Do akce se pustíme v týmu o pěti hráčích. Bez správného složení to nepůjde. Obleky se řadí do kategorií assault, tank a support. Pokud budou mít všichni stejný, jen těžko splníte všechny cíle. Tvůrci slibují, že v budoucnu budou přidávat nové obleky. Dodatečný obsah bude zahrnovat i nové mise a spolupráce s dalšími značkami. Jedna z první bude spolupráce se Street Fighterem. Z velké části Exoprimal bude stát také na kosmetických doplňcích, které budou hráči získávat v rámci battle passu.

Jagged Alliance 3 Datum vydání: 14. července

14. července Platformy: PC Naprostá klasika žánru taktických strategií se dočká pokračování po 24 letech. Na svědomí ho má docela neznámé studio Haemimont, ale dávají si na něm pořádně záležet, aby dostáli legendárnímu jménu značky a převedli oblíbený koncept do moderní podoby. Po dlouhé době je tedy čas dát dohromady partu žoldáků a vyrazit do boje. Hlavním dějištěm je Grand Chien, země s velkým nerostným bohatstvím. Politická situace tady ale není nejlepší. Ta se ještě podstatně zhorší, když nedávno zvolený prezident zmizí a síly organizace The Legion obsadí část území. Zbytek prezidentské rodiny dává dohromady veškeré zdroje pro najmutí těch nejlepších žoldáku, aby opět nastolili řád. Během skládání své party budeme mít na výběr z řady žoldáků, přičemž každý z nich má unikátní schopnosti. Roli hrají i osobnosti a jejich minulost. V průběhu hraní se tým může ještě rozrůstat. Pokud znáte předchozí díly, určitě uvidíte i pár známých tváří.

Viewfinder Datum vydání: 18. července

18. července Platformy: PC, PlayStation 5 Viewfinder má velmi dobře nakročeno k tomu, aby se zařadil vedle skvělých logických FPS her, jako jsou Portal, The Talos Principle nebo Superliminal. Demoverze sklidila velmi nadšené ohlasy a ani se není čemu divit. Promítání obrázků z fotografií do reálného světa, na kterém je postavené řešení hádanek, funguje skvěle. Hlavolamy nemají předem dané řešení. Je na vás, jak si s jejich překonáváním poradíte. V úvodních úrovních si musíte vystačit jen s předpřipravenými fotkami, ale možnosti se výrazně rozšíří poté, co do rukou dostanete foťák a můžete si udělat obrázek čehokoliv, co zrovna vidíte kolem sebe. Pak už ho jen stačí promítnout do reality. S obrázky se také může změnit grafický styl hry. Pár ukázek této mechaniky jsme viděli už v demoverzi. Prošli jsme si třeba dům nakreslený pastelkami, hrad ve stylu retro dungeonů nebo krajinku, která jako by vypadla z animáků Looney Toones. Viewfinder působí jako nenápadná hra, ale díky originální mechanice by vám neměla ujít.

Pikmin 4 Datum vydání: 21. července

21. července Platformy: Nintendo Switch Po posledním Nintendo Directu si už na Switchi můžete zahrát všechny starší díly série Pikmin. Nebude ale trvat dlouho a máme tady zbrusu nové pokračování, které do zaběhlého konceptu přináší několik nových nápadů. V roli novopečeného astronauta, jehož podobu si můžeme sami navrhnout, se vydáváme na neprozkoumanou planetu. K ruce nám opět budou květinoví pikmini. Mezi nimi se najde i pár nových druhů. Stěžejním přírůstkem jsou hlavně světélkující pikmini, díky kterém budeme moci planetu prozkoumávat i v noci. U předchozích dílů platilo, že se západem slunce se musíme odebrat do bezpečí na oběžnou dráhu planety. Tentokrát ale můžeme zůstat. Příšery jsou sice po tmě nebezpečnější, ale díky zářícím pikminům máme, jak se bránit. Důležitým přírůstkem je také pes Oatchi. Při přesunu věcí k naší raketě se může také zapojit a unese toho víc než obyčejný pikmin. Na jeho hřbetu také můžeme přeplavat zatopené oblasti a pomůže při odstraňování překážek v cestě. Pokud si nejste jistí, jestli vás Pikmin 4 bude bavit, můžete zdarma vyzkoušet demoverzi.

Remnant 2 Datum vydání: 25. července

25. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X První Remnant se často označuje jako Dark Souls se střelnými zbraněmi a na tomto odkazu staví i jeho pokračování. Do boje se i tentokrát můžete vydat sólo i v partě o třech hráčích. Čekají nás výpravy do nových světů, což znamená i doposud neviděná monstra a hlavně bosse, kteří umí pěkně zatopit. Pomáhat si můžete různými vylepšeními a unikátními schopnostmi. Svoji postavu můžete vést směrem určitého archetypu. Jejich množství a rozmanitost se ve druhém díle značně zvýší. Vedle schopností se tak u postav mohou lišit i perky či vybavení, které jejich vlastnosti vytěží naplno. K tomu přispějí i různá vylepšení a výroba. Tvůrci také slibují velký potenciál znovuhratelnost. Tu mají zajistit rozvětvené úkoly, a hlavně dynamicky generované dungeony. Průchody by se tak měly od sebe zásadně lišit, ale zatím těžko posoudíme, jak velkou rozmanitost bude Remnant 2 ve skutečnosti mít.

Ratchet & Clank: Rift Apart Datum vydání: 26. července

26. července Platformy: PC Další exkluzivita z PlayStationu 5 míří na PC. Řada přišla na jednu z nejlepších 3D skákaček posledních let. Ratchet a Clank ve svém dobrodružství vyráží do jiných realit, kde mimo jiné narazí i na Rivet, zástupkyni Ratchetova druhu, kterou v průběhu hraní také dostaneme do rukou. Tím hlavním ale je zastavení doktora Nefaria, který se v jedné z realit stal císařem. Celé to vzniklo kvůli tomu, že Ratchet chtěl zbraň na tvorbu portálů využít pro nalezení dalších Lombaxů, což je jeho druh. Shodou okolností se ale dostane do nesprávných rukou a od prosté zápletky se dostaneme až k zachraňování několika vesmírů najednou. Je to vůbec poprvé, co se hra ze série Ratchet & Clank dostane na PC a doufáme, že to bude jeden z těch povedených portů. Stále ještě máme hořkou pachuť po tragickém Last of Us. Rift Apart každopádně na PC bude podporovat technologie jako Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2 nebo Intel XeSS. Ray-tracing také nechybí. Upraveno bylo samozřejmě i ovládání, abyste mohli bez problému hrát s klávesnicí a myší.

The Expanse: A Telltale Series Datum vydání: 27. července

27. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Studio Telltale Games mělo sice namále, ale i jejich nejhorší chvíle se jim podařilo přežít a pokračují v tvorbě svých klasických epizodických adventur. V červenci rozjíždějí novou sérii založenou na seriálu The Expanse. V hlavní roli je Camina Drummer, důstojnice na palubě vesmírné lodi Artemis, se kterou se vydáme na neprozkoumaný okraj pásu meteoritů. Vedle spousty rozhovorů a příběhových sekvencí má dojít i na průzkum ztroskotaných lodí. Tyto končiny vesmíru nejsou zrovna bezpečné, o čemž se přesvědčíme na vlastní kůži. Musíme dávat pozor na vnější i vnitřní hrozby. Posádka Artemis se totiž občas umí rozpálit. Výše uvedené datum vydání se týká jen první epizody. Na další ale naštěstí nebudeme muset čekat dlouho. Rozestup mezi epizodami má být jen dva týdny, což je značné zlepšení oproti tomu, na co jsme byli zvyklí ze starších Telltale sérií, kde se na epizody kolikrát čekalo několik měsíců. Dohromady se The Expanse skládá z pěti epizod.

Disney Illusion Island Datum vydání: 28. července

28. července Platformy: Nintendo Switch Mickey Mouse a metroidvania? Na první pohled nesourodá kombinace. Ukázka z Disney Illusion Island nás ale přesvědčila, že tohle by mohla být solidní porce zábavy a zároveň vstupní brána do tohoto žánru pro hráče, kteří s ním ještě nemají zkušenosti. Do krásně animovaného světa se můžete vydat v lokální kooperaci až pro čtyři hráče. Vedle Mickeyho si zahrajete i za Minnie, Donalda a Goofyho. Nenechte se zmást pohádkovým zpracováním. Jako v každé správné metroidvanii se ani v Illusion Islandu neobejdete bez rychlých reakcí a dojde i na velkolepé souboje s bossy. Mechaniky ale vypadají přístupné i pro mladší hráče, a navíc ratolesti může pomoci dospělák díky již zmíněné kooperaci. Do různých částí světa se vyprávíte, abyste znovu získali trojici magických knih. Pokud totiž zůstanou ve špatných rukách, mohlo by to znamenat zkázu všeho, co je Mickeymu a jeho přátelům drahé. Všechny oblasti sice budou otevřené už od samotného začátku, ale do některých z nich se nedostanete, dokud nezískáte některou z unikátních schopností.

F1 Manager 2023 Datum vydání: 31. července

31. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Loňský manažer stáje Formule 1 očividně slavil úspěch, a tak nás letos čeká jeho nástupce. Vedoucí role se můžete chopit v jednom z desítky oficiálně licencovaných týmů, které se zúčastnily letošní sezóny. Není ale dané, že vše musí dopadnout stejně, jako se to odehrálo v realitě. Můžete se stát i tím největším outsiderem a pokusit se vyšplhat až na vrchol. Ve srovnání s předchozím dílem je největší změnou ještě více kontroly nad správou stáje. Máte na starosti každý detail. Od nájmu techniků a mechaniků přes trénink závodníků až po rozhodování během samotného závodu. Do průběhu můžete zasahovat kdykoliv. Ne každé rozhodnutí je ale správné, takže to chce vždy zachovat chladnou hlavu. Své schopnosti pak můžete otestovat i v režimu Starting Grid, který vás vrhne do stěžejních momentů sezóny. Můžete si vybrat jakýkoliv závod i váš oblíbený tým. Stejně jako v kampani pak vaše rozhodování ovlivní to, jestli bude mít velká cena stejný průběh jako v realitě nebo dokážete výsledek změnit.