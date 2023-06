Jaké hry vyjdou v červnu 2023: Final Fantasy XVI, Diablo IV, Street Fighter 6 a další

Okurková sezóna? Ta zatím ani zdaleka nehrozí. Přesvědčte se sami v našem výběru těch nejzajímavějších novinek pro nadcházející měsíc.

Street Fighter 6 Datum vydání: 2. června

2. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Hráči klasických bojovek si letos nemohou stěžovat. Nové díly čekají každou velkou značku a první, která se vytasila se svým výtvorem, je Street Fighter. Šestý díl kromě tradičních zápasů přináší i řadu novinek, díky kterým si vysloužil v prvních hodnoceních skvělé známky. Street Fighter 6 je vhodný jak pro veterány, tak pro nováčky. Zásluhu na tom mimo jiné má možnost vybrat si mezi klasickým a moderním ovládacím schématem. S klasikou musíte jako obvykle skládat komba z jednotlivých úderů a pro speciální útoky stisknout správnou kombinaci tlačítek. Moderní nastavení uchopení boje značně ulehčuje. S klasikou máte ale větší volnost, takže oba styly mají svoje benefity. Kromě klasických zápasů je tady také mód World Tour, ve kterém se s vlastnoručně vytvořenou postavou pokusíte stát tím nejlepším bojovníkem. Pokud vás zajímalo, jak by Street Fighter vypadal jako RPG, tak World Tour je odpovědí. Vyzvat na zápas můžete jak náhodné kolemjdoucí, tak legendární bojovníky ze starších Street Fighterů. Tréninkem u legend si osvojíte jejich techniky a z nich si pak můžete složit svůj unikátní styl boje.

Kvark Datum vydání: 2. června

2. června Platformy: PC Po bezdomoveckém survivalu Hobo: Tough Life se české studio Perun Creative pustilo do střílečky ze staré školy, kterou si už na začátku června budeme moci vyzkoušet v rámci předběžného přístupu. Podíváme se do alternativní České republiky v 80. letech, kdy se na našem novém pracovišti stala katastrofa nevídaných rozměrů. Kvark u nás i ve světě zaujal svoji atypickou stylizací. Často narazíte na přirovnání k českému Hrotu nebo k sérii Half-Life. Tvůrcům se u Hobo očividně vydání v předběžném přístupu osvědčilo. V prvotní verzi Kvarku si budeme moci zahrát první z pěti plánovaných kapitol. Obsah bude postupem času bobtnat a finální verze bychom se měli dočkat zhruba za rok. Hlavním dějištěm hry bude podzemní komplex plný temných tunelů jménem Kvark, který se pomalu rozpadá. I když se chlubí mírou svého zabezpečení, se kterou do něj nepronikne žádný imperialista, tak se očividně něco zvrtlo. Co se stalo a proč se neobejdeme bez zbraně v ruce, už musíme zjistit sami.

Amnesia: The Bunker Datum vydání: 6. června

6. června Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X Studio Frictional Games nám po výpravě do temných zákoutí pouště ukáže ve své novince zase úplně jiné hrůzy. Vracíme se do doby první světové války v roli francouzského vojáka Henriho Clémenta. Budeme se proplétat zákopy a chodbami bunkru, kde na Henriho cosi číhá. Nejsou to ale vojáci ani jedné z válčících stran. Proti temnotě toho moc nemáme. Zbyl nám jediný revolver a baterka fungující na dynamo. Její používání si ale musíme dobře promyslet. Při každém natažení, které zajistí, že bude svítit zase o chvíli déle, udělá pěkný rachot. Opravdu na sebe nechcete přitahovat pozornost čehokoliv, co se může skrývat v temnotách. I na použití revolveru dojde, ale ve většině situací se musíte spolehnout hlavně na vlastní mysl. V bunkru narazíte na řadu logických hádanek, skrz které se musíte dostat, jinak nemáte šanci uniknout. Naštěstí si můžete pomoci vyrobenými věcmi, které si sami poskládáte z harampádí povalujícího se v chodbách.

Diablo IV Datum vydání: 6. června

6. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5. Xbox One, Xbox Series S|X Už to nebude trvat dlouho a můžeme opět vyrazit do Sanctuary, abychom se popasovali se silami pekla. Lilith se vrací a s ní i zástup démonických stoupenců, které je potřeba roztrhat na kusy. Toho dosáhnete s jednou z pěti herních tříd. Každá má unikátní herní styl, a i ten pak nadále můžete rozvíjet různými směry skrz odemykání nových schopností. Diablo IV se vydalo cestou, kdy kromě klasického singleplayerového RPG jde také o online záležitost. Na další hráče budete narážet při prostém procházení světem, ale můžete se společně pustit i do náročných dungeonů se silnými bossy, za jejichž porážku vás čeká šťavnatá odměna. První hodnocení mluví o velkém úspěchu. Slova chvály sklízí příběh i endgame obsah, který se bude nadále rozšiřovat v rámci nadcházejících sezón, které by se měly obměňovat každé čtvrtletí. Pokud patříte mezi ty nejzapálenější hráče, můžete se pokusit dostat mezi první tisícovku, která v hardcore módu dosáhne levelu 100. Pokud se vám to podaří, vaše jméno bude navěky vyryté do démonické sochy ve hře.

Harmony: The Fall of Reverie Datum vydání: 8. června (22. června na PS5 a XSX)

8. června (22. června na PS5 a XSX) Platformy: PC, Nintendo Switch Autoři série Life is Strange přistupují ke své novince docela nenápadně. Harmony vypadá jako menší projekt, ale příběh zní docela zajímavě. Podíváme se do blízké budoucnosti, kdy se Polly vrací po několika letech v zahraničí do svého rodného města. Její matka zmizela, megakorporace MK kontroluje zdejší populaci a chování obyvatel se změnilo k nepoznání. Polly není obyčejný člověk. Má schopnost propojit se s říší Reverie, kde jsou vyobrazeny ty největší touhy lidstva. Sama tady hraje roli Harmonie. Ať už v roli Polly nebo Harmonie, naše rozhodnutí mají vliv na pokračování příběhu. Vzhledem k tomu, že jsou říše propojené, se následky našich činů v jedné z nich projeví i v té druhé. Je tedy v našich rukách, jaký bude ve výsledku osud celého lidstva. Každá z tužeb, ať už je to Sláva, Chaos nebo Pravda, má svoji vlastní osobnost a musíme ke každému přistupovat jinak, abychom našli tu správnou rovnováhu.

Layers of Fear Datum vydání: 15. června

15. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Místo plnohodnotného pokračování této značky nám studio Bloober Team přináší reboot příběhů nešťastných umělců. Nové Layers of Fear spojuje dohromady příběhy předchozích dvou her dohromady spolu s DLC obsahem. Dočkáme se také nové kapitoly, která události smysluplně propojí. Začínáme příběhem malíře, který přišel o svoji rodinu a není schopný se s touto strastí vyrovnat. V minulosti mu kdosi řekl, že v jeho rodině panuje šílenství a nyní tomu začíná sám věřit. Nepomáhá mu ani jeho mistrovské dílo, které se spolu s ním snažíme dotáhnout do zdárného konce. Další část pak vypráví o herci, který si měl střihnout hlavní roli v nadcházejícím hitu. Po příchodu na natáčení ale zjistí, že od téhle příležitosti měl raději dát ruce pryč. Příběhy jsou to již známé. Tvůrci se k nim rozhodli vrátit z toho důvodu, že v nich vidí nevyužitý potenciál. Toho dosáhnou s pomocí technologie Unreal Enginu 5, díky kterému má Layers of Fear patřit mezi nejlépe vypadající horory současnosti.

F1 23 Datum vydání: 16. června

16. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Hlavní novinkou v letošním ročníku herních závodů Formule 1 je návrat příběhového módu Braking Point. Po loňské absenci mu Codemasters opět věnují pozornost. V hlavních rolích jsou Aidan Jackson, Devon Butler a jeho sestra Callie Mayer. Tvůrci slibují zážitek plný dramatických momentů. Pokud vás ale příběh nezajímá, tak F1 23 nabídne i několik dalších zajímavých novinek. Kromě starších okruhů do soupisky přibydou dva nováčci. Prohánět se budeme po okruzích Las Vegas Street a Losail International v Kataru. Jelikož jde o hru s oficiální licencí šampionátu poslední sezóny, tak si budete moci zajezdit se stroji všech známých stájí i s jejich jezdci. Na přebalu hry pak uvidíte Charlese Leclerca, Lewise Hamiltona a Landa Norrise. Championship edice má na sobě šampiona Maxe Verstappena. Pár rozdílů pocítíte i přímo během závodů. Vývojáři přepracovali fyzikální model, který by měl akceleraci a brždění přiblížit ještě o něco víc realitě. Tomu pomohou také vylepšení aerodynamiky a přilnavosti pneumatik.

Park Beyond Datum vydání: 16. června

16. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Zlatá éra tycoonů je už dlouho pryč, ale čas od času se objeví novinka, která se pokouší navázat na úspěch her jako je RollerCoaster Tycoon nebo Planet Coaster. Do tohoto výčtu zapadá i Park Beyond od Limbic Entertainment, ve kterém si budeme moci postavit náš vysněný zábavní park. Volnosti a kreativitě se mezi nekladou. Park Beyond jsme již měli možnost sami vyzkoušet a nevypadá to s ním vůbec špatně. Atrakce si můžete stavět jednoduše podle toho, jak se vám to zrovna hodí. Není to ale jen o atrakcích. O své návštěvníky se musíte dobře postarat, ať už je řeč o dostatku občerstvení, toalet nebo čistoty parku. Staráte se o vše do posledního detailu. Zajišťujete třeba i přijímání zaměstnanců, kteří se starají o hladký chod parku. Pokud holdujete tabulkám a statistikám, můžete se ponořit do zdejší ekonomiky a nastavit si vstupné, ceny atrakcí a občerstvení optimálně tak, aby vám do rozpočtu přitékaly co největší částky.

Aliens: Dark Descent Datum vydání: 20. června

20. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Od doby Alien: Isolation jsme tady neměli pořádnou hru s Vetřelcem v hlavní roli. V Aliens: Dark Descent se s těmito potvoráky setkáme zase v trochu jiné formě. Novinka od Tindalos Interactive je totiž taktická strategie, ve které se chopíme jednotky vojáků, kteří musí přežít proti Xenomorfům na planetě Lethe. Jakožto velitel máte kontrolu nejen nad pohybem a akcemi členů jednotky. Upravit můžete také jejich vybavení, které se liší podle toho, do jaké herní třídy voják patří. Zbraně a zbroj doplňují také unikátní schopnosti. Musíte ale dávat velký pozor na to, abyste o dobře vycvičeného vojáka nepřišli. Jakmile jednou zemře, už ho ve hře neuvidíte. Dark Descent vás provede několika misemi, během kterých narazíte na různé druhy vetřelců. Od klasických Facehuggerů, přes Praetoriány až k samotné královně. Stejně jako vaši vojáci mají i vetřelci vlastní sadu schopností a vlastností, které se ani v nejmenším nebojí využít naplno. Jelikož silou se jim rovnat nemůžete, bez dobré strategie se neobejdete.

Crash Team Rumble Datum vydání: 20. června

20. června Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Spíš bychom si přáli pořádné pokračování Crashových skákaček, ale zatím si budeme muset vystačit s multiplayerovkou Crash Team Rumble. V ní se čtveřice hráčů na každé straně pustí do souboje o to, komu se podaří nasbírat víc jablíček. Do rukou se nám vedle známých hrdinů dostanou i záporáci, přičemž každá postava má unikátní schopnosti. V průběhu zápasu má každý hráč svoji roli. Někdo sbírá ovoce a nosí ho do základny. Jiní se zase starají o to, aby nepřátelům udělali ze života peklo a při tom třeba část jejich sklizně ještě získali pro sebe. Ke slovu přijdou také hledači vzácných předmětů, které mohou obrátit průběh celého zápasu během krátké chvilky. Crash Team Rumble zatím vychází pouze na konzole, ale pokud bude hra následovat trend svých předchůdců, tak je jen otázkou času, než ji uvidíme i na PC. Bude podporovat hraní mezi platformami, takže nezáleží na tom, jestli hrajete na PlayStation nebo Xbox. Tvůrci s ní mají očividně velké plány, a tak v dražší edici najdete rovnou i prémiové passy pro první dvě sezóny.