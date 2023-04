Jaké hry vyjdou v dubnu 2023: Star Wars Jedi: Survivor, Dead Island 2, Minecraft Legends a další

Po velkém herním náporu to v dubnu s velkými tituly nebude tak žhavé. Určitě se ale najdou lákavé novinky, obzvlášť pokud jste fanoušky Star Wars nebo League of Legends.

Meet Your Maker Datum vydání: 4. dubna

4. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Vybudujte si vlastní dungeon, který jen tak nějaký hráč nepřekoná. V Meet Your Maker jste zároveň tvůrcem, obráncem i útočníkem. V tomto světě vše závisí na genetickém materiálu, kterého nemáte nekonečno, a tak se musíte vydávat do základen dalších hráčů, abyste získali jejich zdroje a mohli je využít k vylepšení vlastních schopností či zlepšení obrany svého majetku. Kromě spletitých chodeb můžete do své stavby přidávat i nejrůznější pasti. Musíte se snažit přechytračit ostatní hráče. S tím vám pomohou i automatizované stráže, kterým jednoduše vyznačíte cesty, které mají hlídat. Pokud vše poskládáte dobře, může napadení vaší základny skončit bez větší újmy. V roli útočníka pak je potřeba vybrat správnou výbavu a perky, které vám pomohou proniknout do jádra základny, získat genetický materiál a dostat se zase zpět. Budovat pak můžete i v kooperaci s dalším hráčem. Jednoduše si také najdete základny přátel a navzájem tak můžete otestovat odolnost svých výtvorů. Meet Your Maker vychází na konzole PlayStation v rámci předplatného PS+ zdarma.

Sherlock Holmes: The Awakened Datum vydání: 11. dubna

11. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Tenhle příběh Sherlocka Holmese jsme si mohli zahrát už v roce 2007. Vývojáři ze studia Frogwares si ale řekli, že si zaslouží moderní předělávku a zájem projevili i fanoušci, kteří přispívali v kickstarterové kampani. Vyšetřování případu inspirovaného tvorbou H.P. Lovecrafta je o poznání temnější než jeho původní forma. Ve Spojených státech i v Evropě se začali ztrácet lidé. Nikdo netuší, co tyto případy spojuje dohromady. Sherlock Holmes ale nedrží titul nejlepšího detektiva jen tak pro legraci. Společně s Watsonem se pouštějí do pátrání, které je zavede až na pokraj šílenství. Nadpřirozeno totiž jen těžko zvládnou vysvětlit pomocí dedukce. Společně se podíváme na to, jak vypadaly různé části světa v roce 1882. Detektivní dvojice navštíví třeba Švýcarsko nebo mokřady v Louisianě. Nechybí ani pověstná Baker Street v Londýně, kde Sherlock s Watsonem bydlí. Příběh je oproti původní hře o něco rozšířený. Kromě vylepšené grafiky přibydou také herní prvky a možnosti, které vám pomohou s vyšetřováním.

Tron: Identity Datum vydání: 11. dubna

11. dubna Platformy: PC, Nintendo Switch Do světa Trona by se většina hráčů nejspíš ráda podívala v jiném žánru, než je grafický román. Zatím se ale budeme muset spokojit s Identity, které je založené především na vyprávění příběhu ve světě, který přišel o svého tvůrce. Bude na vás, abyste vyšetřili neobvyklý zločin ohrožující celou existenci. V hlavní roli je detektivní program Query. Budeme zjišťovat, co se tady vlastně stalo. Vzhledem k tomu, že tento svět nemá přímého vůdce, není jeho společnost příliš stabilní, a tak je nutné postupovat opatrně. To platí i z toho důvodu, že vaše rozhodnutí v konverzacích mají vliv na to, jak se bude děj odvíjet dál. Tron: Identity rozšiřuje svět tohoto univerza o úplně nový server. Tvůrci slibují propracovaný příběh s rozmanitými postavami, který bude mít několik různých zakončení. Disney propůjčilo licenci studiu Bithell Games, které má za sebou hry jako Thomas Was Alone a Subsurface Circular. Obě zmíněné si od hráčů na Steamu vysloužily přes 90 % kladných hodnocení, takže o Identity by také mělo být dobře postaráno.

Wartales Datum vydání: 12. dubna

12. dubna Platformy: PC Na vydání plné verze se chystá taktické RPG Wartales, v jehož světě řádí morová epidemie a lidstvu už nezbývá mnoho naděje. Vy v tomto nehostinném prostředí dáváte dohromady skupiny žoldáků. Jelikož jen málokdo má peníze na to, aby si vaše služby mohl dovolit, musíte se věnovat i dalším činnostem, abyste svoji partu dokázali uživit. Průzkum jeskyní a opuštěných stavení tak bude na denním pořádku. Nikdy nevíte, kde se skrývá nějaká zapomenutá cennost. Nejste ale jediní, kdo hledá zdroje pro obživu. Při střetu s dalšími skupinami většinou dochází k taktickým bitvám, kde je tím hlavním správné využití síly vašich žoldáků a také kvalita jejich výbavy. Do světa Wartales se můžete vydat i v kooperaci až pro 4 hráče. Každý má vlastní skupinku, ale sdílíte spolu zdroje, peníze a jídlo. V soubojích i při objevování vám to dá značnou výhodu, ale na druhou stranu je hra přizpůsobená tomu, aby ani v tomhle módu nebyla moc jednoduchá. V plné verzi navíc budete moci prozkoumat i zcela nový horský region Alazar.

Disney Speedstorm Datum vydání: 18. dubna

18. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Udělat dobré arkádové závody není nic jednoduchého. Měli jsme tady spoustu pokusů, ale jen málokdo si vysloužil takový úspěch jako Mario Kart. V dubnu přijde na řadu novinka s postavičkami od Disneyho, která nejprve vyjde na všech platformách v předběžném přístupu. Musíte si pořídit Founders Pack, abyste mohli hrát. Po vydání plné verze ale bude Speedstorm zdarma. V předběžném přístupu má hra strávit necelý rok. Vydání je odhadované na konec letošního nebo začátek příštího roku. Už v dubnové verzi ale bude obsahovat singleplayer, multiplayer, celosvětové žebříčky a spoustu dalších funkcí, které by v základu neměly chybět. Disney Speedstorm se bude rozrůstat o nový obsah v rámci sezónních příběhů. Každý z nich se bude věnovat jiným postavám z repertoáru společností Disney a Pixar. V ukázkách můžete vidět třeba Mickey Mouse, Příšerky s.r.o nebo Piráty z Karibiku. V tomhle ohledu je toho ještě hromada, co by vývojáři mohli v budoucnu přidat.

The Mageseeker: A League of Legends Story Datum vydání: 18. dubna

18. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Vydavatelství Riot Forge půjčilo licenci světa League of Legends dalšímu studiu. Tentokrát je to Digital Sun, které dobře známe díky jejich Moonlighteru. Mageseeker odvypráví kapitolu příběhu se Sylasem v hlavní roli, který s pomocí Lux unikne z demacijského vězení a hodlá to spočítat každému mageseekerovi, na kterého narazí. I když v League of Legends používá Sylas k boji hlavně své řetězy, tentokrát bude moci využít vícero druhů magie. Navíc může i v Mageseekeru ukrást schopnosti nepřítele. Střety pak budou probíhat v rámci rychlých akčních soubojů v arénách. Tvůrci se od prvního pohledu drží toho, co jim dobře fungovalo v jejich předchozí tvorbě. Během své mise Sylas potká spoustu dalších hrdinů, které můžete znát z League of Legends. Jmenovitě třeba Morganu, Garena nebo Katarinu. Pokud se chcete na příběh řádně připravit, doporučujeme před hraním pročíst komiks, který je zdarma na Webtoon.com.

Minecraft Legends Datum vydání: 18. dubna

18. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Do kostičkového světa se v Legends podíváme zase v trochu jiné podobě. Místo kutání surovin a objevování světa budeme ochraňovat naši základnu před invazí piglinů. Svedete s nimi lité bitvy, a abyste svoji armádu dovedli k úspěšnému vítězství, neobejdete se bez správné strategie. Hrát můžete v kooperaci a pomáhat vám budou i monstra zdejšího světa. Pigliny z podsvětí totiž nemá zrovna v lásce skoro nikdo. Je tedy potřeba vybudovat základnu, dobře ji opevnit, připravit silnou a odolnou výzbroj a dát dohromady co největší armádu, abyste odolali každému nájezdu nepřítele. Pokud ale pigliny zvládnete s prstem v nose, můžete si to rozdat i s ostatními hráči v PvP bitvách. Je jen na vás, jestli budete postupovat proti společnému nepříteli z podsvětí nebo si sami zahrajete na menšího záporáka a budete se snažit zničit konkurenci a získat tak ještě větší množství zdrojů.

Horizon: Forbidden West – Burning Shores Datum vydání: 19. dubna

19. dubna Platformy: PlayStation 5 Příběh Aloy v západní části Ameriky pokračuje. Tentokrát hlavním dějištěm bude Los Angels, které byste v jeho současné podobě ale jen tak nepoznali. Příroda si pomalu vzala vše, co jí lidstvo uzmulo, a to, co ještě zbylo, mají pod kontrolou mechanické potvory, jejichž záhadu se snažíme rozluštit už od prvního dílu. V těchto končinách celá staletí zuřily sopky, takže se připravte na to, že v Burning Shores bude pěkně horko. Stavu Los Angels nepomohly ani posuny tektonických desek, kvůli kterému nyní vypadá jako rozžhavené souostroví. Abyste si nový příběh mohli projít, musíte mít dokončenou celou základní hru. Na rozdíl od Forbidden West vyjdou Burning Shores pouze na PlayStation 5. Vývojáři díky tomu mohli využít více výkonu k tomu, aby hra vypadala ještě lépe. To prý poznáme hlavně na hustší vegetaci a plynulosti při prolétávání světem na okřídleném mechasaurovi.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Datum vydání: 21. dubna

21. dubna Platformy: Nintendo Switch Vylepšené verze těchto taktických strategií jsme si měli zahrát už v první polovině loňského roku. Nintendo ale usoudilo, že kvůli začátku ruské invaze na Ukrajině není vhodné tento titul vydávat, a tak přišel roční odklad. Konkrétně se nové podoby Advance Wars dočkáme 21. dubna. Platí vše, co jsme slyšeli při původním oznámení. Kromě nově zpracovaného grafického kabátku nás čeká dvojice kampaní, ve kterých budeme postupovat díky správnému použití schopností Andyho, Maxe, Sami a dalších velitelů. Nechybí ani možnost hrát v multiplayeru, ve kterém mohou své strategické schopnosti poměřit až 4 hráči. Dvojice her, které v toto balení spojuje dohromady, původně vyšla na Game Boy Advance na začátku tisíciletí. Série Advance Wars pak pokračovala i na dalších kapesních konzolích Nintenda, ale na Switchi se objeví poprvé právě s touto předělávkou.

Dead Island 2 Datum vydání: 21. dubna

21. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Useknutá ruka sem, rozšlápnutá hlava tam. Takhle bude vypadat vaše každodenní rutina v pokračování Dead Islandu, na které čekáme už pěkných pár let. Nakonec to s ním dotáhlo do konce studio Dambuster. Prosluněné Los Angeles zaleje krev nakažených, kteří mají velkou chuť něco zakousnout. Vy se naštěstí alespoň jejich nákazy nemusíte bát, protože jako jeden z mála přeživších jste proti ní imunní. Proti zombíkům využijete vše, co zrovna máte po ruce. I obyčejnou tyč si skrz crafting můžete vylepšit na smrtonosnou zbraň. V likvidaci nakažených vám pomůže i samotné prostředí. Stačí hordu nalákat do kaluže, hodit do ní drát s elektrickým proudem a už se to smaží. Stejně tak si jejich maso můžete opéct díky různým výbušninám nebo hořlavinám. Na pravém požitku z likvidaci oživlých mrtvol se podepíše systém flesh, který přímo simuluje, jak zombíkům odpadávají kusy masa a lámou se jejich kosti pod dopadem vašich ran. Podle našeho preview by ani příběhem neměl Dead Island 2 urazit, ale akce tady bude přeci jen hrát hlavní roli. Hráli jsme Dead Island 2. Zombie mlátička vsází na nekončící akci a usekané končetiny

Honkai: Star Rail Datum vydání: 26. dubna

26. dubna Platformy: PC, iOS, Android Pokud máte v Genshin Impact nasbírané všechny postavy, tak si pro vás jeho tvůrci připravili další porci zábavy. Honkai: Star Rail pochází od stejného studia. Žánrově ale půjde o trochu něco jiného. Místo akčních soubojů tady najdete taktické bitvy, do kterých se zapojí čtveřice vašich postav. Fanoušci, kteří se okolo těchto her orientují, jistě dobře vědí, že tohle není první hra, která pod značkou Honkai vyšla. Star Rail konkrétně navazuje na Honkai Impact 3rd, kdy Welt Yang odcestoval do paralelního vesmíru. Star Rail bude dostupné zdarma na PC a mobilech, takže je docela jasné, že opět bude prošpikované mikrotransakcemi a získávání postav bude fungovat na stejných principech, jako v klasických gacha hrách. To znamená, že bude záležet na prvku náhody, jak silnou skupinu budete moci složit dohromady.

The Last Case of Benedict Fox Datum vydání: 27. dubna

27. dubna Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X Tvorbou H.P. Lovecrafta se inspirovala spousta her. Dalším z takových případů je metroidvania o Benedictu Foxovi. Vydáme se do hlubin vzpomínek zemřelých. Tam se Fox může dostat díky spolčení s démonem. Dostane se tak i k informacím, které by obyčejný detektiv nikdy nebyl schopný zjistit. Dějištěm je obrovské sídlo, kde došlo k vraždě mladého páru a zmizení jejich malého dítěte. V tomto pokrouceném prostředí narazíte na nejednoho démona z nočních můr a cestu vám budou blokovat také hádanky a překážky, přes které se dostanete až po dosažení určitých cílů. Jako v každé správné metroidvanii máte herní svět otevřený už od začátku, ale do některých jeho částí se ani tak nedostanete. Prozkoumávání vzpomínek Foxe zavede do mnohem zvláštnějšího prostředí. Za nalezené důkazy ale větší míra nebezpečí stojí. Démoni tady ale nebudou vaším jediným problémem. Občas narazíte i na rozbouřené emoce a traumata. Foxův démon mu naštěstí propůjčí svoji sílu i v boji, a tak si dokáže poradit i s těmi nejnechutnějšími potvoráky.