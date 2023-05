Jaké hry vyjdou v květnu 2023: Upírský Redfall, české Last Holiday, předělaný System Shock a další

Během jarních měsíců se rozhodně nebudeme nudit. Hned na začátek května nás čeká návrat úspěšné strategie a velká hra z díly Xbox Game Studios.

Age of Wonders 4 Datum vydání: 2. května

2. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Po téměř 10 letech se vrací série tahových fantasy strategií Age of Wonders. Do zdejšího světa se vrátili čarodějní králové, kteří mají v úmyslu vládnout obyvatelům jakožto neporazitelní bohové. Jedním z nich se stanete i vy. Překonání vaší konkurence ale nebude jednoduchá. Každý totiž každou chvíli sílí a posiluje svoji armádu. Rozmanitost vaší armády bude doposud největší v celé sérii. Tentokrát totiž budete moci kombinovat části různých monster dohromady. Neovlivní to jen vzhled vašich výtvorů, ale hlavně jejich schopnosti. Síla se ještě navýší, pokud se vám podaří získat některé z prastarých magických svazků. To, že začínáte s obyčejnými orky a skřety neznamená, že se o pád desítek tahů později nemůže vaše armáda skládat z nebeských bytostí. Je na vás, jak v jednotlivých bitvách dosáhnete vítězství. Ve výjimečných případech budou podmínky dané, ale v běžném stavu můžete nepřítele zničit silou, diplomacií skrz aliance nebo všechny ostatní přemůžete ultimátní silou tajemného vědění. Během taktizování se musíte neustále mít na pozoru, protože součástí hry jsou i náhodné události, které průběhem boje mohou značně zahýbat.

Redfall Datum vydání: 2. května

2. května Platformy: PC, Xbox Series S|X Město, kam ani přes den nedopadá jediný sluneční paprsek. To je Redfall poté, co se nadvlády chopili krvelační upíři a zabránili slunci jakýkoliv přístup, aby se ve svém teritoriu mohli pohybovat nejen v noci, ale i přes den. Na ostrově spolu s těmito temnými potvorami zůstala uzavřená spousta lidí. Role jednoho z nich se chopíte právě vy. Do akce se nemusíte vydávat sami. Redfall je možné hrát i v kooperaci pro 4 hráče. Má být ale bez problému hratelný i sólo. Postupně projdete celé město v rámci hlavní příběhové linky i řady vedlejších úkolů. Řešení misí by mělo být řádně rozmanité, stejně jako ve zbytku tvorby Arkane Studios. Váš herní styl se odvíjí už od volby postavy. Každý ze čtveřice hrdinů se soustředí na odlišný způsob boje. Devinder jako certifikovaný lovec příšer spoléhá na vlastní vynálezy. Layla zase díky lékařskému pokusu získala schopnosti telekineze. Remi vsází na osvědčené vojenské vybavení a partu uzavírá odstřelovač Jacob.

Hogwarts Legacy Datum vydání: 5. května

5. května Platformy: PlayStation 4, Xbox One Tohle kouzelnické RPG sice způsobilo poprask už v únoru, ale hráči na starší generaci konzolí na něj stále čekají. Jak na PlayStationu 4, tak na Xboxu One je stále velmi početná základna aktivních hráčů, o kterou studio Avalanche očividně nechce přijít. Chtělo to několik odkladů, ale Hogwarts Legacy snad díky tomu bude bez problému hratelné i na těchto platformách. Po stránce obsahu se nic nemění. Opět budeme v hlavní roli jakožto nováček v Bradavicích, který se do studijního procesu zapojuje v pátém ročníku. Kromě výborných předpokladů má hlavní hrdina ale i unikátní schopnost vidět a ovládat pradávnou magii, kterou někteří čarodějové mají už dlouho za ztracenou. Příběh ale není to hlavní, kvůli čemu si Hogwarts Legacy vysloužilo takovou oblibu. Vývojářům se podařilo perfektně zachytit nádech a atmosféru tohoto kouzelného světa. To platí hlavně v prostorách Bradavic, kde strávíte nemalou chvíli učením nových kouzel a objevováním tajemství.

Darkest Dungeon II Datum vydání: 8. května

8. května Platformy: PC Pokud máte rádi Darkest Dungeon, neznamená to, že i dvojka bude to pravé pro vás. Největší podobností mezi oběma díly jsou grafická stylizace a tahové souboje, ale zasazením je to úplně něco jiného. Místo bandy v městečku se staráte o družinu v dostavníku, který ve vydává na nebezpečnou cestu temnotou. Souboje opět vypadají tak, že postavy seřazené v řadě se střídají v útocích, obraně a dalších úkonech. Darkest Dungeon II je ale trochu peprnější díky novým dovednostem, specializacím nebo předmětům. Každý úspěch pro vás znamená lepší vyhlídky na další výpravu, protože si za získané zdroje můžete pořídit bonusy do začátku. Jedna výprava vám může zabrat celé hodiny, ale občas se nevyhnete tomu, že za 30 minut máte hotovo. Někdy zkrátka štěstí nepřeje a není to jako v prvním díle, kde jste stále mohli pokračovat i přes to, že se vám jeden průzkum nepovedl. Jen s tou nejsilnější bandou se dostanete až k hoře, která je vaším cílem.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Datum vydání: 12. května

12. května Platformy: Nintendo Switch Breath of the Wild okouzlil hráče s vydáním Nintenda Switch. Na jeho pokračování jsme museli čekat až k blížícímu se závěru životního cyklu této konzole. Nic to ale nemění na tom, že fanoušci mají od Tears of the Kingdom obrovská očekávání, a i když Nintendo stále drží spoustu věcí pod pokličkou, v posledních trailerech se podělili o konkrétnější novinky. Království Hyrule možná zažilo chvíli klidu, ale Ganon nedá Linkovi ani Zeldě vydechnout. Vrací se totiž v plné síle v lidské formě a zdejší krajiny se kvůli němu promění k nepoznání. Linka to stojí ruku, ale postupem hrou se dostane k novým schopnostem, které zásadně ovlivní hratelnost. Tentokrát navíc nebudeme objevovat jen povrch království. Vydáme se i do oblak a z ukázek to vypadá, že nás čeká i výprava do podzemí. Jako nejzásadnější nová schopnost vypadá Fuse, díky které může Link spojovat předměty dohromady. To platí hlavně pro zbraně. Z klacku a kamene tak můžete udělat poměrně silnou a odolnou zbraň. Možnosti vypadají velmi kreativně. Zkombinujte třeba oko příšery a šíp a dostanete šíp, který si svůj cíl najde sám.

Humanity Datum vydání: 16. května

16. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Občas u některých her přemýšlíme, co si vývojáři museli dát před tím, než přišli s takovým nápadem. Do této kategorie spadá i Humanity. První věta v popisu, která zní “Jednou ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že jsem pes,” mluví sama za sebe. V roli roztomilého Shiba-Inu budete provázet lidstvo skrz různé výzvy. Z nějakého důvodu jste to právě vy, kdo navádí pochodující masy lidí. Čeká vás celá řada zkoušek, od těch nejlehčích se postupně propracujete k zapeklitým hádankám. Přibývají různé prvky, na které musíte s vaším zástupem reagovat tak, abyste každou úroveň prošli s co nejmenšími ztrátami. Vaším cílem je zářivý světelný pilíř. Jsou ale tady ještě “ti druzí”, temné postavy, které podle jejich chování nemají lidstvo zrovna v oblibě. Řešení hádanek se s jejich přítomností ještě ztíží. Vsadíme se ale, že s těmi největšími výzvami přijdou samotní hráči. Humanity totiž nabízí i velmi jednoduchý editor úrovní, ve kterém si s herními prvky můžete hrát, jak se vám zachce.

Last Holiday Datum vydání: 18. května

18. května Platformy: PC Je léto, prázdniny začínají, není potřeba se o nic starat. Tenhle pocit zase jednou zažijeme s českou hrou Last Holiday odehrávající se na té nejtypičtější vesnici. Aby se hlavní protagonista Ben neunudil na venkově k smrti, musí si mezi zdejší omladinou vydobýt respekt. Je na čase dát dohromady starou káru a vyřídit si to s šikanátorem Brunem. Last Holiday zážitek dost opepří survival prvky. Pokud znáte finské My Summer Car, tak už víte, do čeho jdete. Je potřeba zajistit dostatek jídla a pití, ale Ben se neobejde ani bez basy piva a kartonu cigaret. Na to všechno je potřeba si vydělat, ale na poctivou práci byste narazili jen zřídkakdy. Trocha hazardu přeci neuškodí, a tak můžete zkusit štěstí s forbesem ve zdejší hospodě nebo si dát partičku karet se štamgasty, kteří u piva sedí dnem i nocí. Auto jsme již zmínili. Dát ho dohromady, je myšlené doslovně. Musíte ho totiž seskládat z jednotlivých součástek. Mechanici tak při hraní mají jasnou výhodu. My ostatní se budeme muset spolehnout na rady zkušených kmetů z vesnice.

LEGO 2K Drive Datum vydání: 19. května

19. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Po dlouhých letech, kdy LEGO hry byly hlavně adaptacemi velkých filmových značek, tady máme větší novinku ze světa Bricklandie. Je to první hra, která vzejde z dlouholeté spolupráce LEGO a 2K a půjde o závody s otevřeným světem, ve kterém si svoje vozítko můžete upravit doslova do posledního detailu. I když oznámení a vydání LEGO 2K Drive dělí jen pár měsíců, rozhodně to nevypadá jako nějaká rychlokvaška. Pokud se zadaří, mohl by 2K Drive být novou stálicí mezi arkádovými závody. Tvůrci s ním už nyní mají plány do budoucna. I v základu ale má být plný obsahu, ať už se to týká tratí či kostiček, ze kterých si můžete poskládat svůj unikátní model. Upravit si ho můžete i různými kosmetickými doplňky. Volnou jízdu doprovází příběh, ve kterém se ze začínajícího řidiče musíte vypracovat na slavného šampiona. Ta pravá zábava ale přijde až při online hraní s ostatními hráči. Až tam se ukáže, jak dobrý je váš výtvor, který můžete dát dohromady z několika stovek různých druhů kostek. A aby to nebylo jen o autech, můžete závodit i v lodích.

Amnesia: The Bunker Datum vydání: 23. května

23. května Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X Předchozí díl hororové série Amnesia nás zavedl do tajemného podzemí ve vyprahlé poušti. The Bunker je zase o něčem úplně jiném. V hlavní roli je Henri Clément, francouzský voják, se kterým se budeme prodírat hrůzami frontového bunkru v průběhu první světové války. Ve stínech číhá cosi temného... V prostorách, kam sluneční paprsky nedosáhnou, Henrimu poslouží baterka fungující na dynamo. Její používání si ale musí dobře rozmyslet. Když ji chce nabít, aby si mohl posvítit zase o chvíli déle, vydá baterka pěkně hlasitý zvuk, čímž na sebe může přilákat záhadnou bytost, která společně s ním prochází chodbami bunkru. Když dojde na přímý střet, není Henri úplně bezbranný. Plnou polní byste u něj hledali marně, ale ještě mu zbyl revolver. Nábojů ani dalších zdrojů není přehršel, a tak si z různého haraburdí musíte vyrobit, co se jen dá. V neustálém ohrožení se budete muset popasovat s řešením různých hádanek, skrz které se propracujete zase blíže ke světlu.

Warhammer 40 000: Boltgun Datum vydání: 23. května

23. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Do univerza Warhammeru, ať už toho původního či futuristického, jsme se skrz hry podívali v řadě různých her spadajících do široké škály žánrů. V Boltgun zažijeme pořádnou akci ve stylu klasických stříleček z 90. let, jako je Doom, Duke Nukem 3D nebo Blood. Do rukou dostaneme člena vesmírných mariňáků s plnou výzbrojí. Zástupci Chaosu opět vystrkují růžky, a tak je potřeba jim ukázat, že by neměli vylézat ze svých nor. S diplomatickým jednáním ale nemáte šanci na úspěch, takže se musíte spolehnout na samopaly, brokovnice a nechybí ani motorová pila, která je součástí typické zbroje pro mariňáky Impéria. Boltgun na pohled může vypadat, že už vyšel pár desítek let zpátky. Tvůrci ale i přes znatelné retro zpracování slibují moderní hratelnost. I v rámci grafiky uvidíte moderní prvky, které zážitek z brutální rychlé akce ještě umocní.

The Lord of the Ring: Gollum Datum vydání: 25. května

25. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Svět Pána prstenů je žalostně málo využívaný ve hrách. Přitom jsme viděli, jak může skvěle fungovat jako strategie Battle for Middle-Earth i akční adventura Middle-Earth: Shadow of Mordor. Tentokrát v hlavní roli není žádný velký bojovník či armáda. Podíváme se na příběh Gluma, který se odehrává v dobách, kdy byl Frodo a společenstvo prstenu teprve na začátcích své cesty. I když na pohled nevypadá LotR: Gollum příliš vábně, příběhovým zasazením zaujme každého fanouška této fantasy ságy. Čeká nás útěk z Mordoru, kde byl Glum v zajetí a sloužil skřetům jako otrok. Jelikož to není žádný silák, musí se kobkami a jeskyněmi proplétat pěkně potichu a přitahovat na sebe co možná nejmenší pozornost. Skřeti ale nejsou jediní, na koho v průběhu hraní narazíme. Glumovy kroky vedou do Roklinky, kde se sám setká s elfy a na scéně se objeví i starý známý Gandalf Šedý. Setkáme se také s Thranduilem, otcem Legolase. Tenhle příběh je oficiální adaptací inspirovanou původními knihami, takže alespoň po této stránce by mělo být o co stát.