Jaké hry vyjdou v lednu 2023: Předělaný Dead Space, vesmírný SpongeBob, Age of Empires na konzole a další

Herní studia nás nechají vydechnout jen krátce. Už v druhé polovině ledna nás čeká několik vyhlížených pecek.

One Piece Odyssey Datum vydání: 13. ledna

13. ledna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X Po velkém dobrodružství ve World Seeker se pirátská posádka Slamáků vydává do žánru klasičtějších RPG. Příběh je stejně jako u předchozích her oddělený od předlohy. I tak bychom Odyssey doporučili raději hráčům, kteří vědí, co je One Piece zač. S podrobným vysvětlováním se tahle hra zdržovat nebude. Vše jako obvykle začíná na moři. Slamáky postihne silná bouře, která posádku společně s lodí vyplaví na tropickém ostrově, který neustále obklopují silné bouřky. V hlavní roli je kapitán Luffy, který se oddělí od zbytku posádky, a tak se vydává na průzkum ostrova, aby opět dal všechny dohromady a mohli společně pokračovat na cestě za největším pirátským pokladem v historii. Souboje tentokrát probíhají na tahy, jak bývá zvykem v žánru JRPG. Každý člen posádky má vlastní sadu útoků, kterou mezi sebou navíc mohou kombinovat, čímž nepříteli zasadí pořádnou ránu. Nechybí ani možnost jejich vylepšování postupem hrou a odemykání nových možností. Kromě posádky Slamáků se na scéně objeví i nové postavy a některé známé tváře jako třeba princezna Vivi.

Persona 3 Portable a Persona 4 Golden Datum vydání: 19. ledna

19. ledna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Další díly jedné z nejlepších JRPG sérií konečně zamíří k širšímu množství hráčů. Pátý díl Persony má svoji premiéru za sebou, nyní se na další platformy chystá třetí a čtvrtý díl. Pokud vás odrazuje číslovka za názvem, tak můžete být klidní. Všechny díly fungují samostatně a nemusíte hrát žádný z předchozích, abyste si příběh Persony užili na plno. Personu 3 si budete moci poprvé zahrát na všech výše jmenovaných platformách. Verze Portable má na rozdíl od té úplně původní různá vylepšení včetně upravených soubojů ve stylu čtyřky. Také byla vylepšena grafika. V tomhle případě se ale podle záběrů ze hry nedá mluvit o výrazném posunu. Čtvrtý díl si ve verzi Golden už pár let můžete zahrát na PC, ale na ostatních platformách budete mít tuto možnost až nyní. Podtitul opět naznačuje, že jde o vylepšenou verzi oproti té původní. Nové persony a obleky jsou samozřejmostí. Nechybí ani úpravy hratelnosti nebo rozšíření příběhu. Pokud se dokážete přenést přes japonské podivnosti a nevadí vám, že vám Persona může spolknout desítky hodin během mrknutí oka, určitě některému z jejich dílů dejte šanci.

Fire Emblem Engage Datum vydání: 20. ledna

20. ledna Platformy: Nintendo Switch Po Three Houses nás čeká úplně nové dobrodružství ve světě tahových strategií Fire Emblem. Engage nás zavede do země, kterou napadl zlý padlý drak. Čtveřice království se spojila, aby proti nepříteli společně bojovala. Hrdinům se podařilo draka zapečetit, ale bohužel to není řešení, které by vydrželo na věky věků. Po tisícovce let pečeť zeslábla a drak se opět probouzí. My se do tohoto světa dostaneme v roli božského draka v lidské podobě. Abychom přinesli kontinentu Elyos mír, musíme nasbírat 12 prstenů. Podobných hrdinů jako vy je tady vícero, takže se na bojiště budete vydávat ve větší skupině. Jak už jsme zvyklí, boje budou probíhat na tahy, přičemž každá z postav má unikátní třídu, od které se odvíjí její vlastnosti a schopnosti. S každým nalezeným prstenem se nedostanete jen o něco blíž k cíli. Znamená to také, že si z minulosti můžete povolat některého z hrdinů. Připojením k vašim jednotkám budete mít další možnosti, jak se s nepřítelem na bojišti vypořádat.

Risen Datum vydání: 24. ledna

24. ledna Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Pirátské RPG od tvůrců legendárního Gothica už je trochu zapomenuté, ale tvůrci mu chtějí hned z počátku roku věnovat trochu pozornosti. Nový díl to sice není, ale úplně první dobrodružství z tohoto tropického světa si budete moci nově zahrát i na modernějších konzolích. Neočekávejte žádná velká vylepšení oproti původním verzím. Zkrátka se opět vydáme na tento fantasy ostrov, který potřebuje hrdinu. Vaše rozhodnutí ovlivňují dění ve světě. Sami se můžete rozhodnout, jestli se stanete šermířem, mágem nebo bojovým mnichem. Záhadná zemětřesení ale nijak nepomáhají vaší cestě k tomu stát se hrdinou. U těchto portů bude důležité hlavně to, aby bylo dobře zpracované ovládání a oprava některých bugů by také nebyla od věci. Risen původně vyšel i na Xbox 360 a právě tyto dvě zmíněné věci byly největším kamenem úrazu této verze.

Forspoken Datum vydání: 24. ledna

24. ledna Platformy: PC, PlayStation 5 Tvůrci patnáctého Final Fantasy se rozhodli, že se svým vlastním enginem zkusí vytvořit novou značku. Forspoken je příběhem Frey Holland, která se ze svého každodenního života v New Yorku záhadně přenese do světa, kde vládne uměním magie díky svým zvláštním náramkům. Je to právě ona, kdo by mohl pomoct krajinám říše jménem Athia. Bývaly časy, kdy tento nádherný svět sršel životem pod nadvládou matriarchátu Tantas. Jenže pak přišla nákaza, která postupně zničila všechno, čeho se dotknula. Zvířata zdivočela, lidé se začali chovat jako šílení a změnili se na monstra. Tantas nyní vládnou se svou pokřivenou myslí a je na Frey, aby s tím něco udělala. K porážce nepřátel bude mít k dispozici řadu kouzel, které jí pomohou i při rychlém přesunu krajinou. V krátkém demu, které vyšlo na PS5 koncem roku, jsme mohli vidět například ohnivá nebo kamenná kouzla a také je jisté, že se Frey postupně naučí nové triky, kterými nepřátele bude moci odrovnat.

Dead Space Datum vydání: 27. ledna

27. ledna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Vrací se jedna z nejlepších hororových sérií minulé dekády. O kompletní předělávku prvního Dead Space se postaralo studio Motive a místo toho, aby vše vylepšili v měřítku 1:1, se rozhodli v některých částech do hry sáhnout trochu víc. Základy nicméně stále platí. V roli Isaaca Clarka se vydáme na rutinní opravnou misi, která se zvrhne v něco nečekaného. Nemusíte se bát, že byste přišli o ikonické okamžiky. Některé lokace ale budou rozšířené či upravené, aby celková struktura vesmírné lodi Ishimura fungovala. Tentokrát nenarazíte na jedinou načítací obrazovku, takže změny na některých místech byly potřeba. Novinkou je také systém intenzity napětí, který má hráče neustále udržet ve střehu. Počet střetů s krvelačnými nepřáteli by díky němu měl být nastavený tak, aby nebyly moc časté, ale na druhou stranu vás hra nenechá vydechnout na delší dobu.

Age of Empires II: Definitive Edition Datum vydání: 31. ledna

31. ledna Platformy: Xbox One, Xbox Series S|X Tuhle klasiku netřeba představovat. Jedna z nejlepších real-time strategií v historii se podívá na konci ledna na Xbox. U takto komplexní hry to může působit zvláštně, ale už v minulosti jsme viděli strategie, které se bez problému hráli i na ovladači. Xbox nicméně s oznámením potvrdil, že by konzolová verze měla podporovat většinu klávesnicí a myší, takže i s touto verzí se budete moci rovnat hráčům na PC. Pokud chcete, můžete si zapnout hraní skrz platformy a sami si to ověřit. Jelikož jde o hru přímo od Microsoftu, je samozřejmostí, že hned s vydáním bude k dispozici v knihovně Xbox Game Passu. Age of Empires II: Definitive Edition najdete také v Xbox Cloud Gaming, takže pro hraní nepotřebujete víc než kvalitní internet.