Jaké hry vyjdou v lednu 2024: Tekken 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Last of Us Part II Remastered a další

Po nabitém závěru předchozího roku si konečně alespoň trochu odpočineme. V průběhu ledna nás čeká jen pár větších novinek.

War Hospital Datum vydání: 11. ledna

11. ledna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Do prvoválečného prostředí jsme se za poslední roky podívali formou videoher několikrát. Posledním povedeným případem je český Last Train Home. War Hospital od polského studia Brave Lamb na tuto tematiku pohlíží zase trochu jinak. Hlavním dějištěm hry je vojenská nemocnice na západní francouzské frontě, jejíž vedení se ujmeme v roli zkušeného lékaře Henryho Wellse. Britský veterán, který byl povolán do první světové války, má před sebou nelehké úkoly. Budeme spolu s ním rozhodovat o fungování celé nemocnice. Krize je všude, kam se podíváte a vaši nemocnici sužuje nejen nedostatek lékařských potřeb a léčiv, ale ani personál pořádně nestačí na všechny činnosti. To se týká i potenciální záchrany všech přivezených zraněných. Rozhodování o všem máte sami pod palcem. Do toho spadá právě i verdikt nad tím, jestli raněnému budete věnovat čas a zdroje, abyste ho zkusili zachránit, nebo raději dáte přednost některým z lehčích případů s vyšší pravděpodobností na přežití. Postupem času se alespoň vaše možnosti budou zlepšovat díky novějším technologiím a nástrojům, které můžete průběžně vyvíjet.

Prince of Persia: The Lost Crown Datum vydání: 18. ledna

18. ledna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Zatímco stále čekáme na již před lety oznámený remake Písků času, se série Prince of Persia vrací s úplně novým dobrodružství. Namísto klasické akční 3D skákačky nás ale tentokrát Ubisoft zavede do dvojrozměrného světa, který je navržený ve stylu žánru metroidvania. Budeme tedy muset prozkoumávat svět a získávat nové unikátní schopnosti, abychom se mohli dostat do jeho dalších částí. Je vcelku bizarní, že v The Lost Crown nebudeme hrát za samotného prince. Místo něj se hlavní role ujímá Sargon, člen elitní jednotky Immortals, který má perského prince osvobodit ze zajetí. Do paláce, kde ho nepřítel drží, se vydává společně se svými společníky, ale nedlouho poté je obviněn z velezrady. Kvůli tomu se musí bít nejen s nepřátelskými potvoráky, ale i s bojovníky, kteří mu ještě nedávno stáli po boku. Z ukázek je jasné, že mezi mechanikami se objeví i hrátky s časem, jak tomu bylo u klasických dílů ze série. K metroidvániím patří, že i když na pohled vypadají jako záležitosti pro mladší, ve skutečnosti umí svojí obtížností pěkně potrápit a vřele doufám, že to bude případ i The Lost Crown. Sargon umí provádět pěkné kousky a byla by škoda, pokud by jejich používání bylo potřeba jen na oko.

The Last of Us Part II Remastered Datum vydání: 19. ledna

19. ledna Platformy: PlayStation 5 Už remake prvního The Last of Us mi přišel jako slušné dojení úspěšné značky. Ještě silnějším dojmem na mě působí remaster dvojky, která na čtvrtý PlayStation vyšla teprve před třemi lety a na pětce je bez problému hratelná. Naughty Dog ale usoudili, že si zaslouží vylepšení, a tak se chystá remaster pro PS5. Tentokrát to alespoň nebude jen o vylepšené grafice. Z první ukázky není grafický posun tak velký, což bylo asi jasné už od oznámení remasteru. Tou hlavní novinkou je tady rogue-lite režim No Return, ve kterém se budeme opakovaně vydávat do akce v roli různých postav. Každý průchod znamená nová vylepšení a odlišné prostředí, přičemž jistě budeme mít i možnost získat pár permanentních zlepšováků. Pokud bude No Return fungovat podobně, jako Valhalla v GoW Ragnarök, mohlo by to být velmi příjemné překvapení. Vedle toho se můžete těšit i na další nový obsah. Vývojáři nás nechají nahlédnout pod pokličku toho, co se do hry nakonec nedostalo. V rámci remasteru se tak můžete podívat do několika nedokončených úrovní, u kterých nechybí ani komentáře od tvůrců. To ostatně platí o celé hře, kde si také můžete komentování zapnout. Nesmíme také zapomínat na to, že pokud vlastníte PS4 verzi, k remasteru se dostanete za poplatek 10$.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy Datum vydání: 25. ledna

25. ledna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Právnická série adventur Ace Attorney se po letech konečně kompletně dostává na moderní platformy. Některé z dílů jste doposud mohli najít na dnes již téměř mrtvém Nintendu 3DS nebo na mobilních zařízeních. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy přináší na aktuální platformy další trojici, kde Phoenixe Wrighta střídá v hlavní roli novopečený právník Apollo. Celkově tato kolekce obsahuje 16 epizod. Jmenovitě jde o spojení titulů Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies a Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice společně se dvěma speciálními epizodami, které byly dříve dostupné pouze v rámci DLC. Fanoušci pak mezi bonusy najdou všemožné materiály doplňující tuto trojici. Trilogie se snaží zachovat hry v takovém stavu, v jakém původně vyšly a vylepšuje je jen lehce. Do nových verzí přibylo několik nových jazykových mutací, ale češtinu tady bohužel budete hledat marně. Je to škoda hlavně z toho důvodu, že na vyprávění a vyšetřování skrz texty je celá hra postavená, takže pro neznalce cizích jazyků je to velmi komplikovaná záležitost.

Like a Dragon: Infinite Wealth Datum vydání: 26. ledna

26. ledna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Pokračování příběhu Ičibana Kasugy nás zavede na Havaj. Je to tedy poprvé, co se v rámci série Like a Dragon (jejíž předchozí díly u nás vycházely pod jménem Yakuza) podíváme mimo území Japonska. Zavede nás sem hledání Ičibanovi matky, ale jak to tak bývá, štěstí mu moc nepřeje, a tak se nedlouho po svém příletu dostane do průšvihu, kdy se z ničeho nic ocitá na pláži s holým zadkem. Naštěstí je na Havaji i zkušený Kazuma Kirjú, se kterým spojíme síly. Do toho se k nám přidá i pár místních tváří. Stejně jako předchozí díl je Infinite Wealth tahovým RPG, takže soubojů se zúčastní celá parta. Aby to nebylo tak plytké, tak každý útok či schopnost má i aktivní složku, při jejímž správném použití dosáhnete mnohem lepšího výsledku. Infinite Wealth do sebe zakomponoval i tváře několika známých herců. Zatím víme, že si jednoho z vůdců místního gangu Barracuda zahraje Danny Trejo. Místním kapitánem jakuzy je pak Masataka Ebina, jemuž propůjčil tvář herec Daniel Bae Kim. Studio Ryu Ga Gotoku zatím odhalilo pouze tato jména, ale nedivili bychom se, pokud by ve výsledku došlo i na další povědomé tváře.