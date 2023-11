Jaké hry vyjdou v listopadu 2023: Last Train Home, Call of Duty, Stronghold a řada dalších

Z příběhu o hledání rodiny se stane velmi rychle větší podívaná. Na své cestě totiž Nunu potká i freljordské bohy. Anivii, Ornna a Volibeara můžete také znát z League of Legends. Skrz Song of Nunu můžete lépe poznat jejich pravou náturu. Ne každý bůh je nakloněný k pomoci lidem, ale najdou se i takoví, kteří malému chlapci vyjdou vstříc.

Z univerza League of Legends jsme tady v minulosti měli 2D skákačku, pixelartovou mlátičku i tahové RPG. Tentokrát se do světa Runeterry podíváme skrz pohádkový příběh Nunua a Willumpa, kteří budou řešit hádanky v mrazivém regionu jménem Freljord. Vedle těchto postav se na scéně objeví i další známé tváře z LoLka, jako jsou Braum nebo Lissandra.

Už jen samotná základní kampaň by vás měla zabavit na minimálně 30 hodin. Vaše čtyřčlenná parta může být složena z 12 různých herních tříd, přičemž každá do boje přináší rozdílné možnosti skrz perky a schopnosti. Novinkou na bojišti oproti prvnímu dílu je větší vliv na pozici postavy, kdy za správné rozmístění jednotek dostáváte různé bonusy.

Stejně jako první díl je i druhý For The King založený na pravidlech deskových her. Štěstí při hodech kostkou je neocenitelné, ale ani bez správné strategie se daleko nedostanete. Navíc se na výpravu můžete vydat i v kooperaci až pro 4 hráče a opět platí, že žádné dva průchody nejsou stejné díky náhodným situacím.

Sandrock je už nějaký ten pátek v předběžném přístupu možné hrát, ale plná verze vychází až nyní. I když graficky vypadá jako pohádka, tak příběhově tím dojmem nepůsobí ani trošku. Před 330 lety postihla tento svět velká kalamita, která zničila téměř veškerý moderní svět. My jsme tady od toho, abychom do této zpustošené krajiny zase vrátili život.

Přístavní městečko Portia už je okoukané, takže je načase zamířit na nové neprozkoumané území. V My Time at Sandrock se podíváme do pouštních krajin plných dolů se vzácnými materiály. Ještě, než se dostaneme k výpravám za získáním těch nejvzácnějších kousků, musíme si vybudovat domov a seznámit se s místními.

Příběh z Rogue City je originální výtvor, který jsme ve filmech neviděli. Dějově je zasazený mezi druhého a třetího RoboCopa, kdy se pouštíme do vyšetřování velmi záhadného projektu. Moc konkrétních informací v tomto ohledu vývojáři neprozradili, ale plusové body mají už jen za to, že hlasem RoboCopa je opět Peter Weller.

Vedle toho budete moci v rámci hry sledovat vývoj sezóny WRC v realitě. Do stěžejních okamžiků minulosti se pak sami můžete vrátit a zkusit přepsat historii v módu Moments. Do EA Sports WRC bude přibývat i obsah po vydání, mezi kterým je zatím nejvýraznější novinkou podpora virtuální reality pro PC verzi.

Oficiální licence závodů WRC po dlouhých letech přechází do rukou studia Codemasters. I přes to, že je jejich nový díl už za rohem, EA se v posledních týdnech moc nesnaží o to, aby se o nich pořádně vědělo. Je to trochu podezřelé, ale podle dosavadních informací bude mít nové WRC několik novinek, které by mohly mile překvapit.

Celkem bude obsahovat přes 200 jednoduchých hříček, které splníte za pár vteřin. Zároveň ale musíte být ostražití, protože vás tlačí velmi krátký časový limit. Je tedy potřeba rychle reagovat a skákat, boxovat či tancovat tak, jak Wario píská. Zároveň to vypadá, že oproti Get It Together jsou minihry kreativnější a ujeté v tom správném japonském stylu.

Wario během aktuální generace konzolí zatím moc nezazářil. Dočkal se zatím jen jednoho dílu své série WarioWare, který moc neoslnil svojí náplní ani množstvím zábavy. To se ale pokusí změnit nový díl Move It!, který více využívá charakteristické prvky Switche a do stovek miniher zapojuje pohyb.

Vánoce jsou už skoro tady, a tak není od věci připravit si tematickou herní zásobu na svátky. Lies of P nám ukázalo, že se i tradiční pohádka dá zpracovat ve hře s netradičním stylem. O další takový příklad se pokusí Ebenezer and the Invisible World, což je metroidvania založená na Vánoční koledě od Charlese Dickense.

Máte rozehranou kariéru z předchozího ročníku a chcete se jí i nadále věnovat? Tentokrát ji nemusíte opustit při přechodu k novému dílu. Své uložené pozice si můžete importovat do FM 24. Platí to ale pouze pro kariéry z FM 23. Pokud hrajete některý ze starších ročníků, tak tato možnost se jich bohužel netýká.

Novinkou ve dvojce je kampaň pro jednoho hráče, která vás má hlavně naučit, jak tenhle druh bojových her funguje. A zároveň se v rámci výuky vypořádáme s padouchem Vladem Plasmiem ze seriálu Danny Phantom. Podle popisu hry to vypadá, že bylo předělané vše od animací po herní mechaniky, takže obsáhlý tutoriál určitě není od věci.

V posledních letech jsme tady měli několik pokusů, které se snažily napodobit úspěch Smash Bros. Jedním z nich byla i bojovka s postavami z repertoáru od společnosti Nickelodeon, která se moc nepovedla, ale nevypadá to, že by ji neúspěch odradil od dalšího pokusu. Nyní tady máme druhý díl, ve které se objevují postavy ze SpongeBoba, Želv nindža nebo Garfielda.

The Man Who Erased His Name není plnohodnotný díl série Like a Dragon. Funguje hlavně jako propojení hlavních protagonistů a doplňuje události, které předcházejí osmičce z Kazumova pohledu. Na rozdíl od hlavních dílů se tento spin-off drží tradičního akčního stylu soubojů, kdy Kazuma může přepínat mezi jakuzáckým bojovým stylem a bojovým uměním agentů.

Původní Modern Warfare byly 3, nová iterace této příběhové linky série Call of Duty bude mít letos také 3 díly. Tentokrát je to ale už nejspíš naposledy, co takhle Activision recykluje využité příběhy, protože v příštím roce by mělo dojít na pokračování Black Ops. Nebudeme ale předbíhat, čeká nás totiž závěr příběhu kapitána Price.

The Day Before

Datum vydání: 10. listopadu

10. listopadu Platformy: PC

Zprvu vypadalo The Day Before jako MMO varianta The Last of Us. Už dávno jsme ho měli hrát, ale postupem času se začaly objevovat problémy, mezi které patří i bizarní spor o jméno s kalendářovou aplikací. Teď už by ale snad mělo dojít k vydání a zdárnému návratu na Steam, odkud právě jako nejočekávanější hra The Day Before zmizel kvůli zmíněnému sporu.

V roli přeživších ve světě zmítaném jakousi nákazou se snažíme získat pro sebe co nejvíc cenných zásob, kterých je den ode dne méně. Na rozdíl od většiny podobných her se budeme v The Day Before o zbytky přetahovat s dalšími živými hráči. Je na vás, jestli navážete spojenectví nebo naopak jeden na druhého vytáhnete zbraň.

Vývojáři tuhle novinku představovali pod hlavičkou Nvidie jako hru s pokročilou grafikou a hratelností. Prvotní ukázka z hraní nás ale moc nepřesvědčila. Prostředí města totiž bylo tak nějak prázdné a nezajímavé. Možná, že si tvůrci jen vybrali pasáž, která se pro ukázku moc nehodila. Jak to bude doopravdy, uvidíme za pár dní.