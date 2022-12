Jaké hry vyjdou v prosinci 2022: The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound, vylepšený Zaklínač 3 a další

Letošní sezóna se pomalu blíží ke konci. Pár velkých titulů nás ještě čeká začátkem měsíce, ale v období Vánoc nás čeká chvíle klidu.

The Callisto Protocol Datum vydání: 2. prosince

2. prosince Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Na závěr roku si pro nás tvůrci ze Striking Distance Studios připravili pořádný horor. Na první pohled vám může Callisto Protocol připomenout sérii Dead Space. Není to náhoda. Členové týmu totiž dříve pracovali na těchto výborných hororech, které patří do repertoáru EA. Tentokrát zamíříme do roku 2320 na Callisto, což je jeden z měsíců Jupitera. Příběh prožijeme v roli Jacoba Lee, který je zavřený ve zdejším vězení Black Iron. Tento komplex je střežený na maximum, takže ho ani nenapadne, že by mohl utéct. Vše se ale změní v moment, kdy zaútočí mimozemská monstra. Jacob je jedním z mála, kterým se daří unikat z jejich spárů, ale to neznamená, že se mu podaří přežít až do konce. Zdrojů pro obranu nemáte zrovna mnoho, a tak neustále musíte myslet na munici a další vybavení. Postupem hrou se Jacob dostane k novým zbraním i vychytávkám. Spolu s nimi musí nejen přežít, ale také odhalit, co ve skutečnosti stojí za útokem monster a co všechno se v Black Iron dělo.

Marvel’s Midnight Suns Datum vydání: 2. prosince

2. prosince Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Her se superhrdiny od Marvelu jsme tu za poslední roky měli několik. Midnight Suns jsou ale první, které se tento oblíbený komiksový svět snaží skombinovat s tahovou strategií. Tvorby se zhostilo studio Firaxis Games, které můžete znát jako autory posledních dílů série X-Com. Společně s vlastnoručně vytvořenou postavou složíte tým s hrdiny jako je Blade, Dr. Strange nebo Spider-Man, abyste zastavili plány démonky Lilith. Souboje se silami temna budou probíhat na tahy. Do taktiky se zapojí i kartičky, od kterých se odvíjí vaše možnosti a speciální schopnosti hrdinů, které v boji můžete použít. Nemalou roli bude hrát i vztah a vývoj postav. Ve vaší základně Abbey se utváří vztahy, díky kterým můžete dosáhnout lepší synergie mezi hrdiny. V průběhu hry dojde i na vylepšování schopností i síly karet. Je trochu škoda, že někteří hrdinové budou při vydání ve hře chybět a pro jejich odemčení si pak budete muset dokoupit DLC. Jmenovitě jde o Deadpoola, Venoma, Morbia a Storm.

Need for Speed Unbound Datum vydání: 2. prosince

2. prosince Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Unbound se po několika neúspěšných dílech pokusí navrátit zašlou slávu závodní sérii Need for Speed. V základu se nic zásadního nemění. Stále to bude především arkáda, kde se skrz výhry v závodech budete šplhat v žebříčku nelegálních závodníků. Tvůrci se tento díl snaží od zbytku série odlišit hlavně její stylizací. Při prohánění se reálně zpracovaným městem uvidíte různé grafické efekty, které EA nazývá jako oživlé graffiti. Stejně tak i samotní řidiči vypadají, jako by do města Lakeshore přišli z jiného světa. V cestě na vrchol vám bude jako obvykle bránit policie. To, jakou pozornost na vás bude ubírat, tentokrát můžete sami ovlivnit. Pokud pojedete jeden nelegální závod za druhým, dostanete se do jejich hledáčku poměrně rychle. Můžete si ale na chvíli dát pauzu a počkat, až se situace trochu uklidnit. Pak se zase bez většího rozruchu můžete zapojit do akce.

Hello Neighbor 2 Datum vydání: 6. prosince

6. prosince Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Objevování tajemství záhadného souseda jsme tady měli už několikrát. S druhým dílem to bude zase trochu něco jiného, i když stále budete muset navštívit obydlí člověka, ke kterému byste se raději ani neměli přibližovat. Kromě domu samotného ale bude naším hřištěm celé městečko, které je propletené tajemstvími skrz naskrz. Hlavním tahákem pokračování má být vylepšená umělá inteligence. Soused má využívat lepší strategii a reagovat lépe na to, co se zrovna děje. Podle vývojářů na něj pokaždé nebude fungovat stejný trik. Musíte tedy improvizovat a za běhu vymýšlet, čím byste svého pronásledovatele mohli obelhat. Samozřejmě nejlepší bude, když se při svém vyšetřování nenecháte chytit. Celá hra má prý působit jako simulátor investigativního novináře, kdy pro získání informací nestačí jen stát na místě a sledovat situaci z povzdáli. Při prozkoumávání města navíc není vaší jedinou starostí váš soused. Bydlí tady další lidé, u kterých si ale nemůžete být jisti, na jaké straně vlastně stojí.

Choo-Choo Charles Datum vydání: 9. prosince

9. prosince Platformy: PC V tomhle hororu se vydáte na ostrov, kde musíte přežít všechny jeho nástrahy. To by nebylo nic světoborného, ale hlavním nebezpečím je tady posedlá mašinka Charles, která vypadá, jako by vypadla z těch nejděsivějších nočních můr. Mutant, který je z části vlak a z části pavouk, vám nedá chvíli klidu. Naštěstí se jeho rychlosti můžete vyrovnat díky vlastnímu vlaku, který si cestou skrz ostrov můžete vylepšovat a vyzbrojovat různými vychytávkami, se kterými Charlese můžete zase na nějakou chvíli zahnat. Na ostrově můžete plnit různé úkoly či objevovat tajemná místa. Díky těmto činnostem získáváte materiály potřebné pro vylepšení vašeho vlaku. Neustále musíte ale myslet na to, že Charles může být poblíž, a tak je potřeba se na každou výpravu řádně připravit.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Datum vydání: 13. prosince

13. prosince Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Sedmé Final Fantasy dostalo spoustu spin-offů, ať už herních či filmových. Crisis Core vyšlo původně v roce 2007 pouze na kapesní PlayStation Portable. Jelikož se Cloudův příběh vrací ve formě remaku, tak si pozornost od Square Enixu vysloužila i Zackova kapitola. I když může Reunion na pohled působit jako remake, tak ho vývojáři prezentují jako remaster. Obrovské zlepšení grafiky je ale i tak vidět na první pohled. Tohle nebude žádný odfláknutý remaster s vytaženým rozlišením. Byly vylepšeny 3D modely, systém soubojů bude plynulejší a soundtrack byl nahraný znovu. Příběh se ale drží originálu. Crisis Core se odehrává ještě před příběhem Final Fantasy VII, takže nevadí, pokud jste základní hru nehráli. Hlavní postavou je tady mladý válečník Zack Fair. Jeho osud je propletený s Cloudem, i když se to na první pohled nemusí zdát. Jeho život výborného vojáka se během chvíle ubere naprosto neočekávaným směrem.

High on Life Datum vydání: 13. prosince

13. prosince Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X Tvůrce seriálu Rick a Morty si na chvíli odskočil, aby udělal akční stříečku z pohledu první osoby. Asi nikoho nepřekvapí, že to bude pořádná šílenost. Hrajeme za týpka, který zrovna dokončil střední školu a nemůže najít práci. Všechno se ale změní ve chvíli, kdy na Zemi vtrhnou mimozemšťané, kteří chtějí lidstvo využít jako drogu. Abyste zastavili zkázu lidstva, musíte se spojit s týmem ukecaných zbraní, které jsou občas víc otravné než nápomocné. Boje nás zavedou do různých koutů galaxie, kde se kromě tlachajících zbraní objeví i různorodé postavy. Každá zbraň má jedinečné schopnosti, takže budete muset během boje přemýšlet nad tím, kterou z nich použít. Z ukázek ale High on Life vypadá jako FPS akce tradičního střihu, kdy půjde hlavně o rychlé reakce, a kromě pěšáků se čas od času budete muset vypořádat s bossem.