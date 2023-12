Jaké hry vyjdou v prosinci 2023: Avatar, Disney Dreamlight Valley, The Day Before a další

Trilogie bude obsahovat všechny DLC přídavky, a dokonce i jednu zbrusu novou vychytávku. Bruce Wayne si na sebe může vzít oblek z filmu The Batman s Robertem Pattinsonem. Už to sice trochu proflákli, když se objevil z ničeho nic na ostatních platformách, odkud zase následně zmizel, ale nyní už oficiálně víme, že nejdřív bude dostupný na Switchi a po čase se dostane do ostatních verzí.

Arkham Origins od studia WB Montréal na Switchi tedy bude chybět, ale vzhledem k tomu, že to je nejslabší díl série, není to zase taková škoda. Hlavně je důležité, aby všechny hry z trilogie běžely v použitelném stavu. Samozřejmě nečekáme kvalitu srovnatelnou s ostatními platformami, ale vzhledem k tomu, že ze stejné doby pochází třeba několik dílů Assassin’s Creed, které Switch víceméně zvládá bez problému, by měl Batman běžet minimálně stejně dobře. Prvotní ohlasy ale nejsou moc optimistické, takže si s nákupem raději počkejte.

Aby všechno ve vašem městečku šlapalo jako hodinky, musíte najít správnou rovnováhu mezi povrchem a podzemím. Jedno bez druhého se zkrátka neobejde. S tím, jak se bude rozrůstat vaše území, se k vám budou stěhovat další robotičtí obyvatelé, které je potřeba co nejefektivněji zapřáhnout do celého procesu.

Stejně tak i první placené rozšíření, které bude mít stejnou cenu jako základní hra, vyjde 5. prosince. Ve Welcome to Eternity Island sehrají hlavní role EVE a Wall-E. Na scéně se objeví také Rapunzel nebo Gaston z dalších pohádek od Disney. Další expanze jsou plánované na jaro a léto příštího roku, kdy dostanou prostor postavy z Aladina.

Je to už dlouho, co vydavatelství 3D Realms oznámilo předělávku brutální akce Kingpin: Life of Crime z roku 1999. Po více než 20 letech se tak znovu vydáváme do noirového světa, kde Kingpin vládne nad všemi a vším, co se pohybuje v podsvětí. My se ocitáme na úplném dně jako bezejmenný kriminálník, který s kovovou trubkou v ruce jde vykonat svoji pomstu.

Arizona Sunshine 2 se nebere nikterak vážně a brutalitou rozhodně nešetří. Celou kampaň si navíc můžete projít také v kooperaci pro dva hráče. Pokud byste měli náhodou kamarádů víc, můžete se pustit do módu hordy, do kterého se může zapojit rovnou čtveřice přeživších.

Dějištěm hry je i tentokrát prosluněná Arizona. Sluneční záře těmhle zombíkům vůbec nevadí. Pokud je ale trochu sežehnete plamenometem, už to bude trochu jiná písnička. Vedle toho se vám do rukou dostanou různé pušky, pistole nebo brokovnice. Celá akce probíhá za doprovodu rádoby vtipných hlášek hlavního protagonisty, kterého doprovází jeho psí parťák Buddy.

První Arizona Sunshine se častokrát umisťuje na vrchních příčkách žebříčků nejlepších her pro virtuální realitu. Proto nejsou očekávání od pokračování zrovna malá. Přitom je pointa vesměs jednoduchá. Zase jednou se dostáváme do středu zombie apokalypsy a musíme využít všech dostupných prostředků k přežití. Což občas znamená nafackovat zombíkovi jeho vlastní rukou.

Hratelnost se pak od pohledu nejvíce blíží sérii Far Cry. I když Avatar svádí k tomu, že by se spíš hodil k pohledu ze třetí osoby, Ubisoft zvolil FPS pohled. Jelikož je náš Na’vi vycvičeným vojákem, tak mu nedělá problém do rukou vedle luku vzít i samopal nebo brokovnici, což se bude hodit při dobývání základen RDA.

Ubisoft se svojí avataří hrou sice nestihl vydání druhého filmu, ale před koncem roku to přeci jen zvládne. Čeká nás nový příběh, který zapadá do celkového univerza. Staneme se jedním z Na’vi, kterého unesli členové RDA, když byl ještě mladý. Vycvičili nás, abychom mohli být jejich vojáky. Nakonec ale přišla změna plánu a chtěli všechny Na’vi mezi svými pozabíjet. Podařilo se nám ale uniknout.

Univerzum Warhammer 40 000 v posledních letech navštívilo řadu různých žánrů. S titulem Rogue Trader se podívá mezi klasická RPG, kde se v roli obchodníka vydáme do části vesmíru zvané Koronus Expanse. Není zrovna v rozkvětu, spíš naopak. Mezi tím vším nebezpečím a temnotou se ale skrývají vzácnosti, které by neměly chybět v nabídce obchodníka, jako jsme my.

The Day Before

Datum vydání: 7. prosince

7. prosince Platformy: PC

Zprvu vypadalo The Day Before jako MMO varianta The Last of Us. Už dávno jsme ho měli hrát, ale postupem času se začaly objevovat problémy, mezi které patří i bizarní spor o jméno s kalendářovou aplikací. Teď už by ale snad mělo dojít k vydání a zdárnému návratu na Steam, odkud právě jako nejočekávanější hra The Day Before zmizel kvůli zmíněnému sporu.

V roli přeživších ve světě zmítaném jakousi nákazou se snažíme získat pro sebe co nejvíc cenných zásob, kterých je den ode dne méně. Na rozdíl od většiny podobných her se budeme v The Day Before o zbytky přetahovat s dalšími živými hráči. Je na vás, jestli navážete spojenectví nebo naopak jeden na druhého vytáhnete zbraň.

Vývojáři tuhle novinku představovali pod hlavičkou Nvidie jako hru s pokročilou grafikou a hratelností. Prvotní ukázka z hraní nás ale moc nepřesvědčila. Prostředí města totiž bylo tak nějak prázdné a nezajímavé. Možná, že si tvůrci jen vybrali pasáž, která se pro ukázku moc nehodila. Jak to bude doopravdy, uvidíme za pár dní.