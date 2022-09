Jaké hry vyjdou v říjnu 2022: Call of Duty, Bayonetta 3, NHL 23, Gotham Knights a další

Podzimní sezóna nabírá na obrátkách a téměř každý týden nás čeká velká novinka.

Dakar Desert Rally Datum vydání: 4. října

4. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Slavná rallye Dakar byla zpracovaná v herní světě už několikrát. Letos se svým pokusem přichází studio Saber Interactive. Slibuje to největší off-roadové rallye dobrodružství. Všechny součástí hry jsou licencované, takže kromě samotného závodu se můžete těšit i na známá vozidla včetně některých z české výroby. Během jednotlivých pasáží, kterých hra nabídne přes 30, vás můžete volně brázdit svět. Dakar Desert Rally nezahrnuje jen letošní ročník, ale i dva předchozí. Kromě již zmíněných vozidel jsou licencovaní také řidiči týmů. Vývojáři slibují podporu široké škály herních volantů, aby se hráči do závodu mohli vžít ještě o něco víc. Svět s dynamickými změnami počasí, cyklem dne a noci a rotací čtyř ročních období, budete moci navštívit v několika herních módech. Mezi ně samozřejmě spadá i multiplayer. V tomhle nehostinném prostředí se budeme vypořádávat s písečnými bouřemi, sněhovými závějemi nebo hlubokým bahnem.

1428: Shadows over Silesia Datum vydání: 4. října

4. října Platformy: PC Roku 1428 zmítají Evropou náboženské spory a podle mnohých to vypadá, že je konec světa už velmi blízko. V téhle variantě naší historie je to ale ještě o něco temnější. Brněnský tvůrce, který má tuto příběhovku na svědomí, do svého příběhu zakomponoval i nadpřirozené síly. Ve Slezku právě začíná velké husitské tažení, které je podle krále jeho největším nebezpečím. Nemá nejmenší tušení, že v temnotách kobek ho čeká něco mnohem horšího. My příběh uvidíme z úplně jiné perspektivy. Dvojicí hlavních postav je husitský hejtman Hynek a johanitský rytíř Lothar. Oba jsou svérázní svým vlastním způsobem a jejich cesty se protnou i přes to, že by měli stát proti sobě na bitevním poli. Boj proti zlu nebude jedinou náplní hry. V podzemí narazíme i na nejrůznější hádanky, pro které jsou vzorem klasické adventury z konce minulého tisíciletí. Některé mají různá řešení nebo se jim můžete úplně vyhnout. Střety s nepřáteli pak slibují náročné souboje. Jako příjemný bonus pak bude hra kompletně v češtině včetně dabingu a je plně přístupná i pro nevidomé hráče.

Overwatch 2 Datum vydání: 4. října

4. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Druhý Overwatch není tak úplně pokračováním. Spíš by se dal nazvat pokročilejší verzí, která přichází s pár změnami a novými hrdiny oproti svému předchůdci. Prim stále budou hrát online zápasy, ve kterých nově budou proti sobě stát týmy o pěti hráčích. Celá multiplayerová část bude fungovat na free-to-play modelu, ale ještě před vydáním schytal Overwatch 2 kritiku za odemykání obsahu pro nové hráče. Nováčci si budou muset odemykat i staré hrdiny z původního Overwatche, což má zabrat zhruba stovku zápasů. Stejně tak ani nové hrdiny nedostanou jen tak. Ti z vás, kteří první Overwatch hráli, by měli mít většinu obsahu odemčenou včetně trojice nových hrdinů. Vše by se mělo získávat skrz sezónní battle pass. Na druhou stranu ale zmizí krabičky a kosmetické doplňky bude možné pořídit za prémiovou měnu. Overwatch 2 je kontroverzní z několika důvodů a monetizace je jen jedním z nich. Blizzard ho zkrátka měl vydat jako velký update pro původní hru a kritika by nemusela být ani zdaleka tak velká. Při pohledu na hru v akci se také nic moc nezměnilo. A pokud patříte mezi hráče, kteří se těšili na singleplayerový obsah, na který druhý díl lákal, tak ten má přijít až někdy v příštím roce. Na rozdíl od multiplayeru to bude placená záležitost.

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia Datum vydání: 13. října

13. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Známá galská dvojice se opět vrací na naše herní zařízení a tentokrát zase v trochu jiné podobě. Po několika skákačkách a beat’em up mlátičkách přichází izometrická kooperace, do které se budeme moci pustit až ve čtyřech hráčích. Hlavním dějištěm je tentokrát Hibernia, kterou dnes známe jako Irsko. Do těchto krajů se Asterix s Obelixem vydávají po žádosti tamního vůdce Irishcoffixe. Jeho dcera Keratine byla unesena a prsty v tom nemá nikdo jiný než Římané. Podobně jako Galové s nimi ani Irčané nemají nejlepší vztahy. V šesti nových kapitolách se pobijeme s Římany a využijeme při tom všeho, co se zrovna válí kolem. Myšlenka to není špatná, ale samotné provedení hru táhne dolů ještě předtím, než si ji vůbec stihneme vyzkoušet. Vypadá to totiž, že zmíněná kooperace bude hratelná jen lokálně. Navíc i ve čtyřech hráčích budou jako hratelné postavy k dispozici jen Asterix a Obelix. Přitom by nebylo nic těžkého přihodit jim do party některé z jejich galských spolubojovníků.

The Last Oricru Datum vydání: 13. října

13. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V říjnu vyjde další očekávaná česká hra. Studio GoldKnights si připravilo RPG kombinující sci-fi a fantasy, které z velké části vsází na hraní v kooperaci. Tento příběh o konfliktu dvou ras si ale užijete i sólo. Jak to celé dopadne, můžete ovlivnit svými rozhodnutími, které mají mít viditelné dopady na celý svět. Se souboji se tvůrci inspirovali u moderních RPG a nevyhneme se srovnávání s tvorbou studia FromSoftware. Schopnosti a vybavení svého hrdiny si v průběhu hry budeme vylepšovat, ale cesta ke zdokonalování není jednoduchá. Do rukou se nám dostane široká škála zbraní. Nebude to jen o boji nablízko. Využití najde i magie, která je ve zdejším světě propojena s technikou. Zatímco v Elden Ringu si plnohodnotnou kooperaci zahrajete jen díky modifikaci od fanoušků, v Last Oricru bude už od začátku. Do hraní s kamarádem se můžete pustit online i lokálně na jedné obrazovce. Soubojům to dodá zcela odlišnou dynamiku, když si budete moci jasně určit své role.

Scorn Datum vydání: 14. října

14. října Platformy: PC, Xbox Series S|X Hororový Scorn po několika odkladech konečně přichází na naše obrazovky a právě včas, aby nás postrašil těsně před dušičkami. Podíváme se do světa nočních můr, kde jsou organismy propojené s technologiemi. V tomto světě se objevíte sami a bez jakýchkoliv informací o tom, co se děje nebo co byste měli dělat. Vývojáři prezentují prostředí jako jednu z nejdůležitějších částí hry. Samo o sobě vám má navodit nepříjemný pocit. Budete muset prozkoumávat i místa, která na první pohled nevypadají obyvatelně. Už je ale na vás, kterým směrem se vydáte. Scorn vás nijak nenutí jít jedním směrem a propojené regiony můžete procházet ve vlastním tempu. I když svět nočních můr vypadá prázdně, tak během průzkumu narazíme na pár jeho zrůdných obyvatel. Nemusíte před nimi jen utíkat. Dostaneme se k arzenálu podivných zbraní, ale zdroje a munice jsou nedostatkové zboží. Musíte si tedy dobře rozmyslet, kdy vytáhnout zbraň a kdy raději vzít nohy na ramena a schovat se.

NHL 23 Datum vydání: 14. října

14. října Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Stejně jako u ostatních sportů nechybí nový ročník ani u nejslavnější hokejové ligy. Po tom předchozím, kdy NHL přešlo na Frostbite engine, se žádné převratné změny nekonají. Jde hlavně o aktualizované soupisky licencovaných týmů. Na přebalu hry se letos objeví Trevor Zegras spolu se Sarah Nurse. Jednu z větších novinek najdete v režimu Ultimate Team. Nově si můžete tvořit smíšené sestavy ženských a mužských týmů. Stejně jako FIFA i NHL s novým ročníkem bude konečně podporovat hraní mezi platformami. Má to ale jeden háček. Tato funkce do hry přijde až s aktualizací, kterou EA plánuje vydat na konci letošního roku. Také je nutné počítat s tím, že cross-play není mezigenerační. Kupříkladu hráči na PS4 si nezahrají s hráči na PS5 nebo novém Xboxu. EA se v trailerech chlubí menšími vylepšeními jako jsou animace oslav a nový styl gólů. Užitečnou novinkou je pak Last Chance Puck Movement, kdy hráč bude moci puk vystřelit na poslední chvíli, když ho protihráč srazí.

A Plague Tale: Requiem Datum vydání: 18. října

18. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pokračování příběhu sourozenců Amicie a Huga vypráví o událostech následujících po jejich útěku z vlasti na jih. Hugo se ale své kletby nedokázal zbavit a společně se ji snaží dostat pod kontrolu. Než se jim to ale podaří, tak i jejich nová útočiště zamoří hordy nakažených krys, a tak začíná další kapitola plná utíkání před nebezpečím. Amicia bude opět zastávat přednější roli. Už je dospělejší a za dobu svých dobrodružství se naučila spoustu užitečných věcí. Do výbavy jí přibyla alchymie pro manipulaci s ohněm a místo praku bude mít po ruce kuši. I přes to ale bude i tentokrát tichý postup tou správnou cestou. Při přímých střetech má sice větší šance, ale stále to nestačí proti vyzbrojeným poskokům inkvizice. Requiem má odvyprávět příběh dvakrát delší, než byl první díl. I po stránce grafiky to bude o něco hezčí pokoukání. A Plague Tale vzniká na enginu, který si vytvořilo samo Asobo Studio a je vidět, že vědí, co dělají. Mezi platformami si můžete všimnout i Switche. Tam ale na rozdíl od ostatních platformách bude k dispozice jen skrz cloudové hraní.

Ghostbusters: Spirits Unleashed Datum vydání: 18. října

18. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Není to poprvé, co se krotitelé duchů snaží dostat do herního světa. Dosavadní pokusy ale nebyly žádná sláva. Spirit Unleashed premisu této slavné filmové série zpracovává do asymetrické multiplayerové akce. Až ve čtyřech hráčích se popereme s různými druhy duchů, které ovládají další hráči z pohledu třetí osoby. Asymetrický mutliplayer v tomto stylu fungoval výborně třeba u Left 4 Dead. Role krotitelů je jasná. Duchy je potřeba pochytat a napravit škody, které se jim podařilo napáchat. Při hraní za duchy pak budete muset více riskovat. Terorizování každého, kdo vám přijde do vesty, za hlasitého vřískotu přitáhne krotitele během chvilky. Tady ale přijde vhod schopnost posednutí předmětů povalujících se okolo, díky které snadno splynete s prostředím. Hraní bude fungovat skrz všechny výše zmíněné platformy. S dobrými výsledky budete svého ducha i krotitele moci vylepšit nebo si odemknout některé z kosmetických doplňků. Na PC Ghostbuster najdete zatím jen na Epic Store a není jasné, jestli se časem dostane i na Steam.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection Datum vydání: 19. října

19. října Platformy: PC Vůbec poprvé se série Uncharted podívá kromě PlayStationu i na PC. Je sice trochu zvláštní, že se začíná se čtvrtým dílem a jeho samostatným rozšířením Lost Legacy, ale i bez znalosti předchozích dílů si tyto akční adventury můžete vychutnat naplno. Thief's End je zatím posledním příběhem Nathana Drakea, který hledá poklad Henryho Averyho. V Lost Legacy se ujme hlavní role Chloe Frazer, která se poprvé objevila ve druhém Uncharted. Společně s Nadine Ross, která ještě nedávno byla jejím nepřítelem, musí spojit síly při hledání zlatého klu Ganéši. Pátrání je zavede do divokých končin Západního Ghátu v Indii. Stejně jako ostatní PC verze her od PlayStation ani u Uncharted nechybí nejrůznější vylepšení. Kolekce podporuje 4K rozlišení a širokoúhlé monitory. Se správnou grafickou kartou pak můžete využít i DLSS nebo Fidelity FX od AMD.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Datum vydání: 20. října

20. října Platformy: Nintendo Switch První Mariova strategie s šílenými králíky od Ubisoftu očividně zabodovala, a tak se chystá pokračování, které nás zavede do hlubokého vesmíru. Průzkum bude oproti Kingdom Battle mnohem rozsáhlejší a vylepšení se dočkaly i tahové souboje. To vše začalo, když byly uneseny Sparks, což jsou různé druhy hvězd s nevídanými schopnostmi. Mario a králíci budou mít v partě další známé tváře. Kromě princezny Peach to nově bude třeba drak Bowser, kterého okolnosti donutily spolupracovat s jeho odvěkým nepřítelem. Na bojišti pak budeme mít větší svobodu v přesouvání postav a možnosti spolupráce mezi nimi se také rozšířily. Důležitou roli budou hrát samotné Sparks. S nimi bude mít naše parta ještě více možností, jak se vypořádat s nepřítelem v čele s podivnou entitou nazývající se Cursa. Ani po závěru tohoto dobrodružství ale neřekne Mario s králíky poslední slovo. Ve vývoji jsou tři další rozšíření, přičemž v prvním z nich do party přibyde Rayman.

Gotham Knights Datum vydání: 21. října

21. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Po 7 letech od Arkham Knighta se opět vydáváme do Gothamu. Tentokrát ale nebudeme zdejší ulice brázdit jakožto Batman. Místo toho kontrolu nad městem musí uhlídat čtveřice hrdinů, kteří dříve byli společníky netopýřího muže. Batgirl, Nightwing, Red Hood a Robin se musí po Batmanově smrti dopátrat toho, kdo na pozadí tahá za nitky. Budeme si moci zahrát za všechny členy party, přičemž každý z nich by měl mít odlišný styl boje. Z ukázek to ale vypadá, že kromě způsobu přesunu po městě jsou jeden jako druhý. Souboje působí stejně jako v arkhamské sérii jen s tím rozdílem, že místo Batmana máme v rukou hrdinu v jiném obleku. Vzhledem ke skupině hrdinů dává smysl, že máme i možnost kooperace. Přijde nám ale zvláštní, že společně mohou hrát jen dva hráči místo toho, aby byla celá čtveřice pohromadě. Původně měla hra vyjít i na předchozí konzolovou generaci, ale tyto verze byly nakonec zrušeny. Tvůrci se tedy nemohou vymluvit na nedostatek výkonu. Z Gotham Knight zatím nemáme nejlepší pocity, ale třeba ještě dokážou překvapit.

New Tales from Borderlands Datum vydání: 21. října

21. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pokračování epizodické příběhovky Tales from Borderlands vytváří místo Telltale Games přímo Gearbox. Při hraní nemusíte znát předchozí hry. Jak z názvu vyplývá, jde o úplně nový příběh s doposud neviděnými tvářemi v hlavních rolích. Podíváme se do metropole Promethea, kde Ana, Octavio a Fran prožijí nejhorší den jejich života. I přes jejich nešikovnost se trojice nesourodých hrdinů snaží změnit svět. Během jejich pokusů se mimoděk zapletou i do meziplanetární invaze a pletich zdejšího chladnokrevného vůdce. Jako v dalších podobných příběhovkách bude i v New Tales from Borderlands záležet na vašich rozhodnutích. Během řešení problémů narazíme i na několik známých tváří. Příběh se odehrává rok po závěru Borderlands 3, kdy se trojice protagonistu snaží splnit své sny, přičemž každý sní o něčem trochu jiném. Zvítězí tužby po bohatství, pomstě nebo vybudování obchodního impéria?

Persona 5 Royal Datum vydání: 21. října

21. října Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, PlayStation 5 Pátá Persona je obecně považovaná za jedno z nejlepších japonských RPG posledních generací. Nabízí obsah na více než 100 hodin a po letech se konečně podívá kromě PlayStationu i na ostatní platformy. Hlavní hrdina příběhu vystupující pod pseudonymem Joker byl donucen přesunout se na střední školu do Tokia. Po probuzení zvláštních schopností u něj a dalších žáků už jejich život nebude jako dřív. Společně se vydávají do Metaverza, které se zrodilo z lidských tužeb. Tam se snaží ze srdcí dospělých vytrhnout všechnu zkaženost. Postupně se dostanou až ke konspiraci, podle které kdosi nebo cosi ovlivňuje srdce lidí nejen v Tokiu. V této dimenzi hrdinové bojují s nepřáteli ve stylu tahových JRPG pomocí svých persón. Verze Royale rozšiřuje Personu 5 o další obsah. Do toho spadá třeba nový člen skupiny Phantom Thieves nebo nová městská oblast. Novinek je tolik, že už tak rozsáhlé RPG se ještě o pár desítek hodin rozrostlo. Na nových platformách bude hra k dispozici rovnou v této verzi s kompletním obsahem.

Mount & Blade II: Bannerlord Datum vydání: 25. října

25. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Po dvou letech v předběžném přístupu na Steamu se druhé Mount & Blade dostane v plné verzi kromě PC i na konzole. Vývojáři uvádí, že už od prvního dne počítali s konzolovou verzí, takže nemuseli dělat žádné kompromisy. Hra tak bude na všech platformách stejně komplexní. Válčení v Calradii ale budou dál vyvíjet i po vydání plné verze. Stejně jako předchozí Mount & Blade je i Bannerlord kombinací akčního RPG a strategie. Od prostého pěšáka se v singleplayeru můžete vypracovat na mocného vládce, který společně se svou armádou obsazuje rozsáhlá území. Na cestě vás čeká řada rozhodnutí, díky kterým si můžete udělat cenné přátele, ale také nebezpečné protivníky. Ekonomika světa se odvíjí od toho, co se zrovna děje. Ceny se mění podle nabídky a poptávky. K udržení stability pomohu obchodní stezky nebo pomáhání zpustošeným městům a vesnicím. Neobejde se to ale ani bez boje, který do jisté míry připomíná For Honor nebo Kingdom Come.

Bayonetta 3 Datum vydání: 28. října

28. října Platformy: Nintendo Switch Sexy čarodějka nás na konci měsíce vezme na další dobrodružství plné akce, kde se zase jednou postaví proti zlu. Tentokrát její svět napadly Homunculi, což jsou biologické zbraně. Tyto na pohled živé bytosti byly ve skutečnosti vytvořeny uměle. Bayonetta si pro nepřítele přichystala pořádnou akci. Naučila se nové kousky a nebude jediná, koho v průběhu hry dostaneme do rukou. Krátkovlasá čarodějka v zácviku, která se ukázala v několika trailerech, se jmenuje Viola a doprovází jí její kočičí společník Cheshire. Nebudou chybět ani další známé tváře jako třeba obchodník Rodin. Bitvy je zavedou do různých částí světa. Kromě ulic Tokia Bayonetta zamíří třeba do čínských hor. U hack'n'slash mlátičky je plynulost důležitým prvkem a zatím to vypadá, že stejně jako předchozí díly poběží na Switchi výborně i trojka.