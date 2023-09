Jaké hry vyjdou v říjnu 2023: Marvel's Spider-Man 2, Forza Motorsport, Alan Wake 2, Mario a další podzimní pecky

Jestli náhodou nemáte co hrát, v říjnu se to určitě změní. Je totiž bezesporu nejnabitějším herním měsícem letošního roku.

Hellboy: Web of Wyrd Datum vydání: 4. října

4. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Komiksový Hellboy je velmi oblíbenou postavou mezi staršími čtenáři komiksů. Tenhle rudý démon dostal prostor i ve filmech, ale ohledně her se mu zatím moc pozornosti nedostalo. To se pokusí změnit novinka od studia Upstream, která se snaží zachytit původní temný nádech a styl kresby předlohy z pera Mikea Mignoly. Hellboyovy kroky povedou do Butterfly Housu, záhadného domu, který byl v roce 1962 vybudovaný okultistou Pasqualem Deneveauxem. Ve skutečnosti to ale nebyl jen jeho příbytek. Součástí domu je i brána do dimenze zvané The Wyrd. Příběh nás zavede do této pokroucené reality, kde narazíme na různé nechutnosti a horory. Místo příběhu by ale podle popisu hry měla být tím hlavním akční rogue-like hratelnost. Hellboy si vypůjčuje také mechaniky z her jako je Dark Souls, kdy musíte správně časovat úskoky, učit se vzorce nepřítelova útoku a zaútočit přesně v moment, kdy má děravou obranu.

Assassin’s Creed Mirage Datum vydání: 5. října

5. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Zatímco čekáme na obrodu série Assassin’s Creed, která má přijít s projektem Infinity, nás čeká další díl, tentokrát o něco tradičnější, než bylo několik předchozích. Mirage vypráví příběh z Basimova mládí, kdy se v Bagdádu propracovával na post velmistra. Tohoto asasína si můžete pamatovat z Valhally a Ubisoft očividně věří, že má dostatečný potenciál na to, aby kolem něj vybudoval celou hru. Mirage bude o poznání komornější v porovnání s Valhallou nebo Odyssey. Měli byste ho být schopni dokončit se vším všudy do 20 hodin herního času. Stylem hraní se pak chce Ubisoft vrátit k začátkům série, kdy asasíni pracovali ze stínů, mohli se skrývat v davech, své cíle odstraňovali nenápadně a měli k tomu speciální vybavení. Stále tady ale narazíte na mechaniky z moderních Assassin’s Creed. Basim například bude mít neustále u sebe svého ptačího společníka, který mu pomůže s průzkumem a plánováním. Jeho speciální schopností je pak sériová asasinace, kdy problesknutím může rychle za sebou a bez povšimnutí kuchnout několik nepřátel najednou a nemusejí ani stát vedle sebe.

Detective Pikachu Returns Datum vydání: 6. října

6. října Platformy: Nintendo Switch Po svém prvním případu na Nintendu 3DS se detektiv Pikachu opět vrací do akce. Pokud jste viděli i filmovou adaptaci, zápletka vám bude znít docela povědomě. Budeme totiž hledat našeho parťáka Harryho Goodmana. Společně s jeho synem Timem musíme shromáždit všechny dostupné informace, o které se jsou obyvatelé Ryme City ochotni podělit. Oproti klasickým pokémonů tady nečekejte chytání, trénování ani zápasy. Detektiv Pikachu je čistá příběhovka se spoustou konverzací. Zatímco Tim se bude snažit vytáhnout, co se dá, z místních obyvatel, Pikachu vyslýchá pokémony, kteří mají kolikrát víc co říct. Vedle informací vám někteří z nich budou ochotni s vyšetřováním pomoci. Growlith je třeba schopný sledovat cokoliv podle pachové stopy a podobných pomocníků v průběhu hraní potkáme vícero. Ani tentokrát nebude chybět velká zápletka na pozadí, jejíž součástí bude i starý známý mytický pokémon Mewtwo.

NHL 24 Datum vydání: 6. října

6. října Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Oproti fotbalu od EA si hokejové NHL drží zaběhlý název i v dalším ročníků. Z pohledu obsahu to vypadá, že půjde o naprostou klasiku, na kterou jsou hráči zvyklí z minulých ročníků. Značných úprav by se ale mělo dočkat ovládání přihrávek. Místo míření páčkou budete svým spoluhráčům posílat puk stiskem konkrétních tlačítek. Za tuto generaci snad nebyl rok, kdy by EA nemluvilo o vylepšování fyzikálního modelu NHL. Tentokrát by měly být novinky znatelné hlavně na potyčkách hráčů. Nejen, že na sebe modely hráčů budou reagovat přirozeněji, zároveň má být dopad střetu bližší realitě. To znamená, že po strážce během mrknutí oka nenabere hráč zase plnou rychlost. Podobně jako EA Sports FC 24 přivítá i NHL možnost hraní skrz platformy. Bohužel ale ani v tomhle případě neplatí pro všechny platformy, na které NHL 24 míří. Je to rozdělené na generace. Hráči si mohou dát zápas na PS5 a XSX, vedle toho hráči na PS4 si mohou zahrát jen se soupeři z XO.

Forza Motorsport Datum vydání: 10. října

10. října Platformy: PC, Xbox Series S|X Po šesti letech se vrací série Forza ke svým kořenům. Ještě předtím, než se jejím hlavním tahounem stal arkádovější Horizon, měla Forza o něco blíž k simulaci a tam se s novým nečíslovaným dílem Forza Motorsport vrací. Tentokrát žádné projíždění terénem a objevování barvitého prostředí, tohle budou klasické okruhové závody. Pokud se budete chtít na tratích projet v každém autě, které nová Forza nabídne, zabere vám to docela dost času. Modelů skutečných aut totiž bude zahrnuto přes 500, přičemž víc, než stovka se v sérii Forza Motorsport objeví poprvé. Zpracování aut vypadá špičkově a stejně tak mají skvěle vypadat i samotné tratě. Jízda se má ale vždy alespoň trochu lišit díky dynamické denní době a proměnlivému počasí. Variabilitu zajistí také přes 800 různých úprav a vylepšení, která ovlivní chování vašeho vozu. Před ostrým startem v online závodech si je můžete otestovat sólo proti soupeřům ovládaným pokročilou umělou inteligencí. Nic se ale nevyrovná vřavě s dalšími hráči. Obsahu by pro to mělo být více než dost. Do hry mají časem přibývat další šampionáty, auta, soutěže a výzvy v rámci updatů zdarma.

Total War: Pharaoh Datum vydání: 11. října

11. října Platformy: PC Už je to nějaký pátek, co jsme se se v sérii Total War vydali do reálné historie. S novou výpravou do ní zamíříme pěkně hluboko. Starověký Egypt je pro spoustu lidí nejoblíbenější érou a my se podíváme do doby, kdy tato říše byla na svém vrcholu. Vrchol ale neznamená klid a mír, právě naopak. V dynamických bitvách se budeme snažit zabránit rozpadu Egypta. Lidé po vládě faraóna Merneptaha hledají nového vůdce. Na tuto pozici si dělá zálusk řada lidí, ale cesta k trůnu je víc než strastiplná. Jedním z kandidátů se staneme i my a je vesměs na vás, kam bude vaše strategie směřovat. Ve Pharaoh nebudou na bojišti jediným problémem nepřátelské jednotky. Zavařit umí také náhlé změny počasí. I malá písečná bouře stačí na překažení perfektně naplánované strategie. Průběh vaší kampaně do jisté míry můžete měnit díky novým možnostem přizpůsobení. Je na vás, jaké budou mít frakce počáteční pozici. Můžete si pohrát třeba s rozdělením surovin, a i množství přírodních katastrof lze ovlivnit. Vývojáři slibují, že díky tomu bude kampaň s každým průchodem něčím odlišná.

Lords of the Fallen Datum vydání: 13. října

13. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V září jsme si smlsli na výborném Lies of P. Chuť po dobrých souls-like hrách se v říjnu pokusí ukojit Hexworks se svým znovuzrozením Lords of the Fallen. Už uplynulo mnoho věků od porážky démonického boha Adyra. Nepodařilo se ho ale sprovodit ze světa permanentně a Adyr pomalu, ale jistě nabírá na síle. Musíme tedy obléct zbroj temného křižáka a vydat se bojovat napříč světy. Zajímavou mechanikou, se kterou Lords of the Fallen pracuje, je přecházení mezi říší živých a mrtvých. I když je to proti pravidlům zdejšího náboženství, na temného křižáka se běžná pravidla nevztahují a projde mu vše, co potřebuje udělat ke splnění cíle. Bude se hodit každá drobnost, protože obě říše jsou domovem nelítostných nepřátel. Pokud budete potřebovat pomoc, můžete si přizvat kamaráda. Vaše možnosti dost ovlivní i volba třídy vašeho templáře. Vedle klasik jako rytíř či mág se máme těšit i na několik specialit. Některé z nich se odemknou až s prvním dohráním hry, takže potenciál znovuhratelnosti Lords of the Fallen určitě mají.

Sonic Superstars Datum vydání: 17. října

17. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Naposledy se nám Sonic představil v dalším trojrozměrném díle. Superstars ale vsází na větší klasiku, po které skalní fanoušky modrého ježury už dlouho volají. Tohle dobrodružství bude následovat odkaz 2D dílů Sonica. Vydáme se v něm na ostrov Northstar, kdy se můžeme chopit jak role samotného Sonica, tak i Tailse, Knucklese a Amy. Anebo rovnou všech dohromady v kooperaci. Do problémů nás zase jednou zatáhl doktor Eggman. Na straně zla ale nestojí sám. Kdosi tajemný se schopností měnit obří zvířata žijící na ostrově v badniky, což je označení pro Eggmanovy roboty, tahá za nitky na pozadí. K úspěchu nám pomohou nové smaragdy chaosu, které umí měnit zaběhlá pravidla fungování světa. I když se Superstars tváří jako 2D skákačka, prostředí a modely postav jsou vytvořené ve 3D a perspektiva se v některých částech hry také přehoupne i do třetího rozměru. Nejen v jejich překonáváních vám pomohou nové schopnosti, které jsou pro každého člena party unikátní. A pokud byste raději soupeřili s vašimi přáteli, bude k dispozici i nový bojový mód.

Wizard with a Gun Datum vydání: 17. října

17. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Na první pohled bychom si Wizard with a Gun spletli se survivalovkou Don’t Starve. Přežívat budeme i tady, i když za úplně jiných podmínek. Sólo nebo v online multiplayeru budeme prozkoumávat svět, hledat užitečné zdroje a z nich vytvářet unikátní zbraně a munici. Určitě neuškodí, když ke klasickým procesům přidáte i trochu magie. Jen to moc nepřehánějte, nebo si odpálíte vlastní střechu nad hlavou. Průzkum hraje ve Wizard with a Gun velmi důležitou roli. Prostředí je náhodně generované, takže s každým novým startem nemáte tušení, kde se zjevíte nebo na co narazíte. Do hry to zapadá i příběhově. Tenhle kouzelný svět byl totiž roztříštěný a jeho části volně putují prostorem. I když vám hra samozřejmě představí své základní mechaniky, spoustu věcí budete muset zjišťovat sami. Jaký element kouzel a typ zbraně je účinný proti nepříteli, na kterého jste narazili? Co všechno můžete zkombinovat a vytvořit tak zbraň, které se žádný zlořád nevyrovná? Bude potřeba hodně experimentování, ale výsledek stojí za to.

Agatha Christie: Murder on the Orient Express Datum vydání: 19. října

19. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Londýnský případ moc nevyšel, ale možná se Hercule Poirotovi podaří zaujmout novou verzí naprosté klasiky jménem Vražda v Orient Expresu. I když tenhle příběh už dost možná znáte, tak v této hře bude zase trochu jiný. Je zasazený do roku 2023 a podezřelých je ve vlaku, kde se stala vražda, až příliš. Musíte tedy najít každý detail a postupně se dostat až k samotnému viníkovi. Do vyšetřování se tentokrát nepustíme jen v kůži věhlasného detektiva. Vedle toho se chopíme také Joanny Locke, soukromé detektivky, která svými způsoby může najít důkazy skryté očím Poirota. Jak je jasně vidět na obrázcích a ukázkách, vyšetřování nebude probíhat jen v samotném vlaku. Je to už třetí příběh od Agathy Christie, který Microids převádějí do nové herní podoby. Předchozí pokusy zatím nebyly dokonalé ani zdaleka, ale je šance, že Orient Expres své předchůdce překoná.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Datum vydání: 19. října

19. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch První díl arkádových závodů, který do herního světa přenesl světoznámou značku hraček, měl docela úspěch. Nebylo to jen zábavnými závody, hráči si mohli díky jednoduchému editoru tvořit i vlastní tratě tak, jak jsou zvyklí z předlohy. To samé jen ve značně větším měřítku se pokusí přinést v pokračování. Po tratích se budeme prohánět ve více než 130 unikátních vozidlech. Vedle klasických aut tentokrát dojde třeba i na monster trucky, motorky a čtyřkolky. Každý typ se samozřejmě bude ovládat trochu jinak a vlastnosti modelů se liší, takže chvíli nejspíš zabere, než najdete ten správný pro váš herní styl. Rozšíří se také variabilita prostředí. Tratě si můžete stavět v rámci jedné z pěti tematických lokací, přičemž každá z nich má vlastní vychytávky a pravidla. Jedna se inspiruje třeba divokým západem, zatímco další zase připomíná golfové hřiště. Pokud neholdujete online závodům, jistě vás potěší, že v tomto díle nebude chybět příběhová kampaň, ve které budeme chránit město proti monstrům.

Marvel’s Spider-Man 2 Datum vydání: 20. října

20. října Platformy: PlayStation 5 Sony s vydáváním exkluzivit pro svoji konzoli trochu přibrzdilo. Vypadá to ale, že nový Spider-Man bude bohatě stačit ke spokojenosti fanoušků. Pokračování příběhu Petera Parkera a Milese Moralese představí nové záporáky v čele s Kravenem a na scéně se objeví také oblíbený antihrdina Venom, který na chvíli bude tvořit i Peterův oblek. Hřiště se v tomto díle oproti těm předchozím značně rozroste. K Manhattanu totiž přibydou newyorské čtvrti Queens a Brooklyn, takže mapa bude téměř dvojnásobná. Aby přesuny z místa na místo byly rychlejší, tak oba Spider-Mani budou mít nově vlastní verzi pavoučího wing suitu. Navíc mezi oběma hrdiny bude možné přepínat, pokud zrovna nebudeme na misi. Studio Insomniac Games si pro sebe zatím nechává většinu informací. Určitě se na scéně objeví vícero záporáků a na pozadí toho všeho bude beztak víc než jen velký Kravenův lov, který si za svoji další kořist vytipoval právě Spider-Mana.

Super Mario Bros. Wonder Datum vydání: 20. října

20. října Platformy: Nintendo Switch Mario se už několikrát na Switchi ukázal v klasickém 2D provedení. Většinou to bylo ale jen v rámci remasterů a dalších vylepšených verzích starších her. Wonder je po dlouhé době zbrusu nové dobrodružství v klasickém střihu, ve kterém se Mario vydá do říše krále Floriana, která je shodou náhod také cílem draka Bowsera. I když můžeme hrát za různé postavy, tak tentokrát má většina z nichtotožné schopnosti. Výjimkou je jen Yoshi a Nabbit, kteří se hodí pro méně zdatné hráče. Každý bez rozdílu ale může použít nové schopnosti. Přibylo bublinkové vylepšení, vrták, se kterým se můžete zarýt do země i do stropu a proměnit se můžete i na silného slona. Wonder přináší trochu odlišnou podobu online hraní, než na kterou jsme zvyklí. Pokud budete připojení k internetu, uvidíte stíny ostatních hráčů, kteří stejnou úroveň procházejí v reálném čase jako vy. Pokud jeden přijde o život, můžete se ještě navzájem zachránit. Lokální hraní pak funguje už tradičnějším stylem, kdy se do akce můžete pustit až ve čtyřech.

Cities: Skylines II Datum vydání: 24. října

24. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Momentálně nejspíš nenajdete lepší budovatelskou strategii, kde si můžete postavit město svých snů, než jsou první Cities: Skylines. Jeho tvůrci se pokusí překonat sami sebe v pokračování, které má doznat vylepšení snad v každém směru. Už od prvního pohledu je jasně viditelný posun v grafice, díky kterému ve dvojce budou města vypadat ještě uvěřitelněji. Do hloubky se půjde i v tom, co na první pohled vidět není. Nestačí jen stavět další a další budovy a rozvádět elektřinu a vodovody. Simuluje se celá ekonomika, takže musíte své kroky dobře naplánovat, jinak se velmi rychle ocitnete na pokraji krachu. Tentokrát vám do plánů budou zasahovat i dynamické změny, které ovlivní třeba počasí. Města v pokračování mají působit o poznání živějším dojmem. Můžete sledovat denní cykly každého obyvatele vašeho městečka. Zároveň se jako obvykle ze statistik dozvíte, co by si přáli k větší spokojenosti nebo co by potřebovalo změnu. Podobně jako u vydání prvního dílu nebude ani v Cities: Skylines II hned od začátku obsahovat vše, co do něj tvůrci chtějí zakomponovat. Postupně se bude rozšiřovat v rámci DLC.

The Lord of the Rings: Return to Moria Datum vydání: 24. října

24. října Platformy: PC, PlayStation 5 Zase jednou nás čeká výprava do světa Pána prstenů, tentokrát v roli trpaslíků, kteří se vracejí do své domovské Morie. Return to Moria bude vhodnou záležitostí pro hraní v partě s přáteli. Jde o hru o přežití, takže z počátku budete muset pracovat jen se základním vybavením a omezenými zdroji. Hora ale stále skrývá dostatek surovin, které můžete využít na výrobu nového vybavení či stavbu bezpečného příbytku. Každá trpasličí parta bude mít dobrodružství trochu jiné. Prostředí Morie je totiž procedurálně generované, takže i při opakovaném hraní nebude žádný průchod totožný. V hlubinách každé varianty ale číhá nebezpečí a také řada tajemství, která vám pomohou odhalit, co se v těchto horách za poslední věky událo. Trpaslíci, za které hrajeme, nejsou žádné známé tváře z knih. Jméno Gimli vám ale určitě něco říká. Právě on naši partu vyšle na průzkum do Morie, nyní známé jako Khazad-Dum, abychom ji získali zpět do rukou trpaslíků a navrátili jí její zašlou slávu.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 Datum vydání: 24. října

24. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Konami se pomalu probouzí z několikaletého limbu, kdy to vypadalo, že úplně zapomnělo, že v minulosti dělalo hry. Vedle Silent Hillu hlásí návrat také série Metal Gear Solid. Zatím se můžeme těšit pouze na nové verze již vydaných her. V rámci této kolekce vyjde první trojice dílů a nebude v ní chybět ani původní Metal Gear a Metal Gear 2, se kterými to všechno začalo. Nevypadá to, že by se hry z kolekce dočkaly nějakých výrazných vylepšení oproti originálu. Podle oznámení a dalších zveřejněných informací lze vyčíst, že půjde o línější porty. Ani na jedné platformě hry nepoběží ve vyšším rozlišení, než je 1920x1080, což už je v dnešní době docela ostuda. Stejně tak ani snímková frekvence nepůjde výš než na 60. Kolekce tak působí trochu jako snaha podojit fanoušky série, ale na druhou stranu vítáme, že se Metal Gear Solid otevře mnohem širšímu množství hráčů a vypadá to, že bychom se v budoucnu mohli dočkat také vydání dalších dílů na moderní platformy.

Ghostrunner 2 Datum vydání: 26. října

26. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Kdybyste náhodou měli nedostatek kyberpunku, tak v říjnu rozhodně vyhlížejte pokračování parkourové akce Ghostrunner. V prvním díle jsme se zbavili nadvlády Keymastera, který věži Dharma nebyl zrovna dobrým vůdcem. V pokračování naše kroky nepovedou do ještě větších výšin. Místo toho se vydáme na průzkum toho, co se skrývá za hranicemi věže. Katana v ruce nám zůstává, k tomu se přidávají další vychytávky jako vrhací hvězdice či speciální schopnosti, které nám propůjčí naše mechanické tělo. Základ je ale stále stejný. Nepřítele se musíte rychle zbavit, jinak vás čeká rychlá smrt. Ghostrunner je smrtícím zabijákem, ale stačí jediná kulka či švihnutí čepelí a jde k zemi. Větší novinkou jsou motorkářské pasáže, kde budeme v sedle uhánět vysokou rychlostí po nepříliš bezpečných cestách. Jak se v těchto momentech Ghostrunner hraje, si můžete vyzkoušet na vlastní kůži v demoverzi, která je stále dostupná na všech platformách.

Alan Wake II Datum vydání: 27. října

27. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Chvíli to vypadalo, že na uzavření příběhu spisovatele Alana Wakea budeme čekat donekonečna. Remedy ale přeci jen nenechá tuhle dějovou linii ležet ladem. Společně s odvyprávěním další kapitoly se tvůrci rozhodli trochu zatřást základy značky a místo akčního hororu se přesunou více směrem k survivalu ve stylu série Resident Evil. Vedle samotného Alana, který je i po všech těch letech chycený v noční můře, si zahrajeme za Sagu Anderson, která do Bright Falls přichází kvůli vyšetřování série vražd. Narazí ale na stránky knihy, které předpovídají budoucí události. V její kůži budeme rozkrývat z vnějšího světa, co se odehrává v Alanově noční můře. I když je dějištěm opět městečko Bright Falls, prostředí bude o poznání různorodější, a to hlavně z Alanova pohledu. Temnota mu totiž ukazuje jeho život v New Yorku, kde se stal známým spisovatelem, ale nevyhnulo se mu vyhoření. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, jaké horory si pro něj Remedy připravilo tentokrát.