Jaké hry vyjdou v srpnu 2023: Baldur's Gate III, Armored Core VI, Texaský masakr motorovou pilou a další

Druhá polovina prázdnin vypadá velmi dobře. Fanoušci klasických RPG ji ale beztak stráví u nového Baldur's Gate. I my ostatní si ale máme z čeho vybírat.

Baldur’s Gate III Datum vydání: 3. srpna (na konzolích později)

3. srpna (na konzolích později) Platformy: PC Srdce každého fanouška klasických RPG jistě brzy zaplesá. Studio Larian se po Divinity pustilo do pokračování legendární značky Baldur’s Gate, které po necelých třech letech v předběžném přístupu vychází v plné verzi. Zatím se na dobrodružství budou moci vydat jen hráči na PC, na PlayStation 5 dorazí Baldur’s Gate III až 6. září. I hráči na Xboxu by se měli dočkat, ale tato verze dorazí ještě později. Baldur’s Gate III se chlubí nepřeberným množstvím možností v každém ohledu. Jelikož je tento svět založený na principech Dungeons & Dragons, i zdejší rasy a třídy hrdinů tomu odpovídají. Už při tvorbě své postavy máte na výběr ze spousty možností, které společně tvoří identitu vašeho hlavního protagonisty. Skrz hru se příběh větví na každém rohu. Není šance, abyste viděli vše během jednoho průchodu, ať už se to týká filmečků či různých zakončení, kterých má mít hra přes 17 000 variant. Zní to dost přestřeleně, ale vzhledem k tomu, že víme, jak si Larian dává na svých hrách záležet, bychom se nedivili, kdyby to právě oni zvládli skvěle zpracovat. Nesmíme zapomínat také na možnost hraní v kooperaci, a to jak lokálně, tak online.

Atlas Fallen Datum vydání: 10. srpna

10. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Studio Deck13, které má za sebou například sci-fi souls-like The Surge, představilo svoji novinku docela nenápadně. V Atlas Fallen se podíváme do světa pokrytého písečnými pláněmi. Existují tady ale bojovníci, kteří písek umí ovládat. Mezi ně patří i úhlavní dvojice hrdinů. Je načase osvobodit obyvatele z moci zkažených bohů a nastolit novou éru. Celou hru bude možné projít sólo i v kooperaci a během hraní využijeme legendární zbraně měnící svůj tvar a formu. Písek nebude jen součástí prostředí, můžeme ho i sami využívat v boji díky unikátním schopnostem. Ještě, než se dostaneme k bitce se samotnými bohy, nás čekají střety s legendárními monstry, díky jejichž esenci budeme získávat nové a silnější schopnosti. Ať už to s Atlas Fallen dopadne jakkoliv, Deck13 u nás mají bonusové body za to, že v jejich novince nechybí oficiální české titulky.

Stray Datum vydání: 10. srpna

10. srpna Platformy: Xbox One, Xbox Series S|X Kočičí akční adventura Stray po roce od vydání na PC a PlayStation přichází také na konzole Microsoftu. Tohle roztomilé dobrodružství si vysloužilo řadu ocenění v čele s cenou za nejlepší indie hru roku na posledních The Game Awards. V tajemném kyberpunkovém městě prosvíceném neony jste ztraceni bez rodiny. Musíte přežít jako toulavá kočka a překonat nástrahy zdejších temných uliček. Na lidi narazíte jen zřídkakdy. Obyvateli města jsou totiž hlavně droidi a další stvoření, která mají ke člověku docela daleko. V jednom z nich ale najdete spojence. Společnost vám bude dělat malý létající droid B12, který vám podá pomocnou ruku během nebezpečných situací. I když hrajete za obyčejnou kočku, tak ne každý je nadšený z toho, že se touláte jeho obydlím nebo částmi města, kde nemá nikdo co dělat. Abyste se takových situací vyvarovali, musíte na to jít pěkně potichu.

Everspace 2 Datum vydání: 15. srpna

15. srpna Platformy: PlayStation 5, Xbox Series S|X Arkádovou sci-fi akci Everspace 2 si už pár měsíců můžete zahrát na PC, ale na konzole dorazí až v polovině srpna. I na Xboxu a PlayStationu se pustíme do brutálních bitev v Hvězdokupě 34, kde je bezpečno jen v málokterém sektoru. Za nalezení odpovědí na palčivé otázky hlavního hrdiny to ale jednoznačně stojí. První díl byl víceméně pojatý jako rogue-lite akční střílečka. Oproti tomu se Everspace 2 více soustředí na příběh o klonu Adamovi, který hledá své místo ve vesmíru. V minulosti se nachomýtl v konfliktech mezi znepřátelenými frakcemi a schyluje se k další válce. Vedle nalezení Adamova smyslu života tak musíme ještě rozplétat plány vůdců frakcí. Na své cestě za pravdou narazíme ale i na přátele a staré známé z předchozího dílu. Někteří z nich přispějí vylepšením našeho vesmírného korábu. S každou další misí se dostáváme do nebezpečnějších sektorů, takže se bude hodit jakákoliv vychytávka, ať už se budeme zrovna muset vypořádat s kultisty s vymytými mozky nebo s agresivními mimozemšťany.

Moving Out 2 Datum vydání: 15. srpna

15. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Moving Out patří mezi hry, které jsou postavené na hrátkách s fyzikou. Práce stěhováka se v prvním díle ukázala jako docela zábavná kratochvíle, obzvlášť pokud ruku k dílu přiložila parta vašich přítel. Do dvojky se můžete pustit společně ve skupině o čtyřech hráčích a společnými silami zajistit bezpečný přesun majetku svých zákazníků. Pokud očekáváte, že přenesete pár kusů nábytku z jednoho místa na druhé, tak jste na omylu. V Moving Out 2 se dostaneme do mnohem bizarnějších situací. Stěhování farmy zvířat je ještě jedna z těch mírnějších. Tvůrci do hry přidali interdimenzionální portály, díky kterým bude při stěhování vládnout ještě větší chaos. Do stěhování se můžete pustit v kooperaci lokálně i online. Pokud by na vás některé z úkonů byly až příliš těžké, tak ve hře najdete i spoustu možností přístupnosti, se kterými si Moving Out 2 užije širší sorta hráčů.

En Garde! Datum vydání: 16. srpna

16. srpna Platformy: PC Šermířská adventura En Garde si vysloužila naši pozornost díky demoverzi na posledním Steam Next Festivalu. V hlavní roli se objeví Adalia de Volador, šermířka, na kterou stránky historických kronik tak nějak zapomněly. Už má dost tyranie, se kterou vládne hrabě, a tak se s mečem v ruce postaví jeho poskokům, aby si to mohla vyříkat přímo s ním. Adalia ve svém bojovém umění vedle svižného švihání čepelí využívá také řadu akrobatických kousků, které jí pomohou vypořádat se i s početní přesilou. Exceluje ale hlavně v souboji jeden na jednoho. Její protivníci ale nehrají fér, a tak i ona sama musí využít všeho, co se dá. Pomáhat si může různými prvky v prostředí. Šerm je v El Garde založený na precizním načasování útoků a krytí. Pokud jste hráli Sekiro: Shadows Die Twice či Wo Long: Fallen Dynasty, tak tady uvidíte podobný styl boje. Pro ty z vás, kteří nemají problém s žádnou výzvou, je tady také Arena mód, ve kterém se dostanete do náhodně tvořených situací, kde neplatí obvyklá pravidla.

Shadow Gambit: The Cursed Crew Datum vydání: 17. srpna

17. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Tvůrci Desperados a Shadow Tactics nás ve své nové taktické tahovce vezmou do ztraceného Karibiku. Ostrovy postihlo prokletí ztracených duší. Jedním z takových prokletých pirátů se stanete i vy a vaše posádka. Zdejší inkvizice, která neuznává a loví vše, co považuje za nepřirozené, vám ale nehodlá dát chvíli klidu. Mohlo by se zdát, že nemrtví piráti budou mít v boji výhodu. Skutečnost je ale jiná. Vaši protivníci mají nejen početní převahu, ale i účinné nástroje, díky kterými nemají problém se s proklatci vypořádat. Proto vám nezbývá nic jiného, než se svojí posádkou naplánovat hezky tichou a precizní akci. Vaše posádka se tentokrát snaží najít poklad cennější než veškeré zlato. Černé perly mají schopnost kletbu sejmout a vrátit člověka do jeho dřívější podoby. Není to ale něco, na co byste narazili na každém rohu Karibiku. Musíte tedy využít dočasných výhod svého prokletého těla, které každému z členů posádky poskytuje unikátní nadpřirozené schopnosti.

Madden NFL 24 Datum vydání: 18. srpna

18. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X EA Sports pokračuje v každoročním vydávání amerického fotbalu Madden NFL. Tento ročník přináší vylepšení již zaběhlých mechanik. Větší změna by měla být mimo jiné vidět i na samotných hráčích díky nové technologii SAPIEN, se kterou budou lépe definovaná těla hráčů a tvůrci díky tomu budou moci jejich postavy ještě víc přiblížit realitě. Během zápasů uvidíte vylepšení animace a přihrávky. Vaši spoluhráči by na tom měli být o něco lépe v ohledu umělé inteligence, která má zaručit přesnější a autentičtější reakce obránců. Ohledně herních módu tady najdete klasiky jako Superstar: The League, kde se s vlastnoručně vytvořeným hráčem propracováváte z pozice nováčka až do těch nejznámějších týmů. Vedle toho je tady například Superstar Showdown, kde se můžete pustit do zápasu 3 vs 3. Tenhle mód je o poznání rychejší. Podstatně obsáhlejší je mód Franchise, ve kterém se můžete stát hvězdou Super Bowlu se vším všudy. Madden NFL 24 také podporuje hraní skrz platformami mezi PC, PS5 a XSX. Hráči na starší generaci konzolí si budou muset vystačit sami.

The Texas Chain Saw Massacre Datum vydání: 18. srpna

18. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Spousta her se pokusila navázat na úspěch hororové multiplayerovky Dead by Daylight. Jedním z posledních pokusů byla docela vydařená Evil Dead: The Game a v srpnu bude mít svoji premiéru adaptace Texaského masakru motorovou pilou. Skupina přeživších bude muset uniknout před celou rodinou Slaughterových. Ikonický Leatherface s motorovkou v ruce nemůže chybět. Další hráči se ale chopí jeho příbuzných, přičemž každý z nich má svoje vlastní vychytávky, kterými přeživší dozajista potrápí. Stačí taková maličkost, jako zamykání dveří a celý plán útěku může jít do kopru. Ale i jejich kořisti budou mít pár es v rukávu. Přeživší si budou postupným hraním odemykat nová vylepšení. Na každé mapě je také čekají odlišné možnosti, jak mohou uniknout. Chce to ale značnou porci spolupráce, aby byl útěk úspěšný. Pokud se každý bude soustředit na otevření jiného východu, tak to rodince značně ulehčíte. U hry tohoto typu bude mimo kvalitní hratelnost důležité, aby ji vývojáři pravidelně podporovali úpravami a novým obsahem. Řada novinek pohořela na tom, že se základní náplň hry rychle okoukala a její tvůrci nestíhali přidávat novinky. Snad tohle nebude jeden z takových případů.

Fort Solis Datum vydání: 22. srpna

22. srpna Platformy: PC, PlayStation 5 Odkudsi z důlní základny se začal ozývat alarm. Jack, hlavní představitel sci-fi příběhovky Fort Solis, se vydává zjistit, kdo alarm spustil a co že se to při těžbě vlastně stalo. Aby problémů nebylo málo, tak se na rudé planetě schyluje k velké bouři. Je tedy načase dát všechny souvislosti rychle dohromady a vypadnout odsud nebo to bude Jackova poslední výprava. Autoři si prý dali záležet, aby jejich příběh v hráčích vzbuzovat emoce jako je strach či soucit. Aby bylo vyprávění co nejintenzivnější, tak do projektu zapojili i profesionální dabéry jako je Roger Clark, Troy Baker a Julia Brown. Celé to pak má podtrhnout kvalitní grafické zpracování. Fort Solis běží na Unreal Enginu 5.2, takže potenciál by tady určitě byl. Fort Solis na první pohled vypadá jako horor, ale z popisu na nás spíš působí jako drama táhnoucí se přes 4 kapitoly. Během vyšetřování Jack prozkoumá nejen okolí dolů a povrchovou část těžební stanice. Musí se vydat i do podzemních tunelů, kam nedopadá jediný paprsek světla.

Immortals of Aveum Datum vydání: 22. srpna

22. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Veteráni série Call of Duty a dalších známých stříleček společně dali dohromady studio Ascendant a pod záštitou EA vytvořili kouzelnickou FPS akci. V jednom z rozhovorů přímo zaznělo, že Immortals of Aveum mají být takové Call of Duty s kouzly místo reálných střelných zbraní. Při pohledu na trailery musíme uznat, že myšlenka to není špatná. Chopíme se role Jaka, který patří mezi Immortals, jednotku kouzelníků bojující v dlouholeté válce dvou národů o kontrolu nad veškerou magií. Jak je výjimečný nejen tím, jak dobře magické síly ovládá, ale zároveň má schopnost používat všechny tři barvy této magie, což není zrovna obvyklé. V průběhu hraní dostaneme do rukou přes 25 různých kouzel a Jakovy vlastnosti ovlivní také více než 80 talentů. Do jisté míry tak Immortals of Aveum budou i RPG, ale akce očividně hraje prim. Animace při soubojích na nás působí podobně jako v Ghostwire: Tokyo, tak snad to s touhle novinkou dopadne alespoň stejně dobře.

Blasphemous 2 Datum vydání: 24. srpna

24. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Kajícníkovo trápení v Cvstodii nekončí. Zrodilo se nové dítě Zázraku, což je ve světě Blasphemous synonymem pro katastrofu. I přes to, že jsme se už dávno měli uchýlit k věčnému odpočinku, se probouzíme v novém podivném světě, kde jsme opět chyceni v nekončícím cyklu mezi životem, smrtí a následným znovuzrozením. I tento svět ukrývá tajemství, která odhalují okolnosti vzniku a fungování Zázraku. Na cestě za jejich objevením nám ale budou stát další doposud neviděná groteskní monstra v čele s náročnými bossy. Kajícník proti nim použije nové schopnosti a osvojí si i nové druhy zbraní. Žánrově se i pokračování Blasphemous drží 2D metroidvanie. Před vámi se rozprostírá otevřený svět, který můžete prozkoumávat vlastním tempem. Občas narazíte na nápovědu, kudy se máte vydat, ale přímo na cíl nikdo prstem neukáže. Kajícník s každým dalším úspěchem sílí skrz vylepšování schopností i získávání nových vlastností.

Ride 5 Datum vydání: 24. srpna

24. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Pro fanoušky závodů motorek už dávno neplatí, že jedinou záležitostí pro ně je oficiální adaptace MotoGP. Série Ride od studia Milestone jí zvládá bez problému sekundovat. V letošním díle si tvůrci připravili přes 200 různých modelů motorek od světových výrobců, se kterými se můžete projet na více než 35 různých tratích. V Ride 5 vás čeká nový mód kariéry. Společně s vámi se budou zlepšovat i vaši rivalové, takže pocit výzvy jen tak nezmizí. Musíte dostat do ruky řízení různých motorek, abyste se mohli ucházet o titul nejlepšího závodníka na světě. Vypořádat se musíte třeba s nevyzpytatelným počasím. Motorka se bude chovat jinak, když bude trať suchá nebo mokrá. Vítanou novinkou, která chyběla v předchozím díle, je hraní v multiplayeru na rozdělené obrazovce. Společně se můžete pustit třeba i do vytrvalostních závodů. U těch je novinkou to, že si v nich kdykoliv můžete uložit postup a následně se k nim vrátit. Odjet každý z nich v jednom kuse občas zabere dost dlouhou dobu, a tak si tyto závody můžete rozkouskovat tak, jak se vám to hodí.

Armored Core VI: Fires of Rubicon Datum vydání: 25. srpna

25. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Do této robotické akce se pustíme v roli augmentovaného člověka C4-621. Už při prvním pohledu na záběry je jasné, že se hratelnost bude od soulslike her lišit. Exploze na každém rohu, a když vás zrovna nemíjí raketa, schytáte útok energetickou zbraní. FromSoftware doufá, že nové Armored Core předznamená skvělou budoucnost pro mech hry. Zároveň se ale má držet základů, které přispěly k úspěchu tvorby studia v poslední dekádě. Přístupnosti má pomoci i to, že Fires of Rubicon jsou rebootem pro sérii Armored Core, takže i přes to, že má tahle značka na kontě 15 her a expanzí, můžete do novinky naskočit bez jakýchkoliv znalostí. Nový příběh na nové planetě, kterou zasáhla katastrofa galaktických rozměrů a několik frakcí na ní momentálně bojuje o materiál jménem Coral, který se nenachází na žádném jiném místě v galaxii. Už v ukázce můžete vidět pár záběrů na obří mechanické bossy, kteří vám dají pořádně zabrat. Pokud jste ale nabyli toho dojmu, že Armored Core VI bude více přímočaré s příběhem než Souls série, tak jste na omylu. Nepřímý styl vyprávění bude i tady.

Crossfire: Sierra Squad Datum vydání: 29. sprna

29. sprna Platformy: PC, PlayStation 5 Střílečka Crossfire, která je populární hlavně na asijských trzích, míří do světa virtuální reality. Sierra Squad ale není týmová multiplayerovka, jako je tomu u jejích klasických dílů. Tady je tím hlavním kampaň, ve které se staneme lídrem elitní jednotky v rámci organizace Global Risk. Na jedné z našich misí se dostaneme do křížku s konkurenční organizací Black List, což znamená, že se tady děje něco velmi nekalého. Na cestě za odhalením toho, čeho se celá operace vlastně týká, se musíte spojit s těmi nejlepšími z nejlepších. Kampaň pro jednoho hráče tvoří ale jen zlomek obsahu v novém Crossfire. Vedle toho nás čeká 50 squad misí, do kterých se můžeme pustit sólo nebo v kooperaci s dalším hráčem. Doplňkem je pak mód Horde, do kterého se může zapojit skupina čítající čtyři hráče. FPS akce mají ve virtuální realitě značný úspěch a Sierra Squad se pokusí zařadit se mezi ty nejlepší přírůtky do tohoto žánru. Pomoci k tomu mají i precizně zpracované zbraně, kterých bude téměř 40, pokud počítáme i granáty. V některých chvílích také usedneme za těžký kulomet při letu vrtulníkem.

Sea of Stars Datum vydání: 29. srpna

29. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Máme tady fanoušky legend jako je Chrono Cross, Chrono Trigger a další legendy JRPG žánru? Sea of Stars staví na odkazu těchto kultovních her a přináší vlastní příběh v nádherně zpracovaném pixelartovém světě, který můžete prozkoumat z pohledu jednoho z dvojice hlavních protagonistů. Dalo by se říct, že Sea of Stars je vcelku klasické JRPG s tahovými souboji. Nestačí ale jen správně vybírat útoky či používat předměty. Pokud stisknete tlačítko ve správnou chvíli v průběhu animace, zasadíte nepříteli o poznání větší ránu. Do toho se přidává kombinování útoků několika hrdinů dohromady, precizní blokování útoků nepřítele a někdy není od věci chvíli vyčkat a pošetřit si akci na později. Sea of Stars se vyvarovalo neduhu starších JRPG, kdy na vás nepřítel kdykoliv může vyskočit odnikud. Každou potvoru uvidíte přímo při prozkoumávání světa. Pokud byste si chtěli před pořízením hry vyzkoušet, jak se hraje, tak na všech platformách najdete demoverzi.