Jaké hry vyjdou v únoru 2023: Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Company of Heroes 3 a další

Vydavatelé nám nedávají vydechnout a na konec února si připravili pořádnou nálož velkých her. Celé to ale vykopne už v prvních týdnech kouzelnické Hogwarts Legacy.

Deliver Us Mars Datum vydání: 2. února

2. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Minule jsme se vydali na měsíc, tentokrát nás KeokeN Interactive ve své příběhovce vezme na Mars. Mise Fortuna proběhla už před 10 lety a lidstvo je na tom ještě hůř než kdy předtím. K úplnému vyhynutí nemá daleko. Z ničeho nic ale zbytek populace zachytí nouzové volání z Marsu, a tak se nejmladší astronautka Kathy Johanns vydává na průzkum. Na Marsu se má ukrývat loď kolonie ARK, která byla odcizena společností Outward. Kathy ji má získat zpět s tím, že tím může zajistit přežití lidstva. Podmínky na své misi ale nemá zrovna příznivé. Nelítostný terén Marsu jí moc neulehčí řešení hádanek a překonávání fyzických výzev. Stejně jako v Deliver Us The Moon bude i tentokrát tou hlavní částí hry příběh, ve kterém vás neustále bude táhnout kupředu vysílání záhadného signálu. Tvůrci slibují ještě intenzivnější zážitek díky využití nových technologií a nejmodernějšímu snímání pohybu, se kterým postavy mají působit jako skuteční lidé.

Hogwarts Legacy Datum vydání: 10. února

10. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Po odkladech se konečně budeme moci vypravit na velké dobrodružství do Bradavic. Značka Harry Potter je stále obrovská záležitost. Proto je celkem s podivem, že doposud žádné velké RPG s jeho tematikou ještě nevzniklo. Hned začátkem února se ale budeme moci stát jedním ze studentů a řešit záhady světa čar a kouzel. Je na vás, jakou kolej si zvolíte. Do školy přicházíte rovnou jako student pátého ročníku, takže moudrý klobouk vám dá na výběr místo toho, aby vám kolej určil. Stejně tak si i svého kouzelníka vytvoříte podle svého. Celkově bychom měli mít kontrolu nad tím, jak nás budou ostatní studenti a učitelé vnímat podle toho, jak se ve škole a při čarování budeme chovat. Každá z kolejí by měla mít unikátní vedlejší příběhy, takže potenciál znovuhratelnosti tady je, i když jeden průchod má podle úniků zabrat i několik desítek hodin. Kromě studia a výprav za dobrodružstvím budeme moci třeba chovat fantastická zvířata, míchat lektvary, a hlavně prozkoumávat zdejší svět, který z ukázek vypadá parádně.

Returnal Datum vydání: 15. února

15. února Platformy: PC Stejně jako řada dřívějších exkluzivit PlayStationu se na PC podívá i rogue-like akce z pohledu třetí osoby Returnal. Po nehodě se dostáváme na planetu, jejíž obyvatelé nás nepřivítají zrovna s otevřenou náručí, a tak si hlavní hrdinka musí pomoct zbraněmi, které najde po cestě. Napoprvé se vám průchod podaří dokončit jen těžko. Tím to tady ale teprve začíná. V Returnal jste chyceni v časové smyčce. S hlavní hrdinkou zjišťujete nejen to, kde jste, ale také kdo jste. Jako každý správný rogue-like má i Returnal neustále se měnící svět, díky kterému průchody nepůsobí stereotypně. Neúspěch navíc díky vylepšením neznamená jen ztracený čas, místo toho získáte další možnosti, které vám usnadní další průchod. Tato verze bude mít už v základu všechny funkce, které na PS5 přišly až časem. Nechybí tedy lepší systém ukládání nebo možnost pustit se do akce v kooperaci. Bohužel v tomhle případě ale platí, že si zahrajete jen s hráči na PC. Crossplay u Returnalu nenajdete.

Theatrythm Final Bar Line Datum vydání: 16. února

16. února Platformy: PlayStation 4, Nintendo Switch Final Fantasy má kromě své hlavní série řadu menších odboček. V sérii Theatrythm hrají hlavní roli ikonické skladby ze všech dílů dohromady. V jejich rytmu si prožijete stěžejní okamžiky, ale víc, než o akci jde přeci jen o hudbu. V tomhle případě se navíc přidají i skladby z jiných značek než jen z Final Fantasy. Celkově v playlistu najdete téměř 400 skladeb z celkem 46 různých her. Do toho se počítá hlavní série Final Fantasy od jedničky po patnáctku, všechny remaky a remastery a nezapomíná se ani na menší tituly. Hratelnost funguje na stejném principu, jako většina ostatních rytmických her. Ve správný moment je potřeba stisknout správné tlačítko. Pokud se vám to nepovede, dostanete nízké hodnocení nebo se skladba rovnou přeruší. Do hraní se můžete pustit i v multiplayeru až pro 8 hráčů, což hudbě dodá ještě větší šťávu, když se mezi sebou budete předhánět.

The Settlers: New Allies Datum vydání: 17. února

17. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Pokračování strategické série od Ubisoftu po letech vývoje konečně spatří světlo světa. The Settlers už se na herní scéně neobjevili pěknou řádku let, a tak jsou očekávání od New Allies nemalá. Nedá se ale popřít, že pro Ubisoft je to spíš menší záležitost. O tom vypovídá i velikost kampaně pro jednoho hráče, která bude čítat jen 13 misí. Zaměření tedy bude spíš na multiplayer. Každá frakce se bude lišit svým herním stylem a unikátními jednotkami, což otevírá možnosti strategizování. Půjde ale hlavně o vybalancování frakcí, aby mezi nimi nebyl jasný favorit. Kromě PvP hraní a kampaně nechybí ani možnost pustit se do klasických skirmishů. Nedlouho před vydáním bylo oznámeno, že se New Allies chystají i na konzole. Tomu má být přizpůsobeno i ovládání a uživatelské rozhraní, které má dobře sedět hraní na ovladači. Noví Settlers také patří mezi hry, u kterých najdeme český překlad, což u Ubisoftu už nebývá zvykem. Zatím je to jediná novinka s češtinou, ale pokud o ni bude na našem trhu zájem, doufáme, že se překladů dočkáme i u budoucích her tohoto vydavatelství.

Wild Hearts Datum vydání: 17. února

17. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Monster Hunter od EA. Tuhle přezdívku si Wild Hearts získaly hned v den svého oznámení a není se ani čemu divit. Už při pohledu na první trailer je inspirace zřejmá. Nutno ale říct, že hru nedělá přímo EA. Je to výplod spolupráce s Koei Tecmo a Omega Force, které má za sebou řadu výborných titulů z Warriors série. Na lov obřích monster se ve Wild Hearts budete moci vydávat v partě až o čtyřech lovcích. Je k dispozici rozmanité vybavení, ať už je řeč o zbraních, zbrojích či různých serepetičkách, které vám pomohou v boji. Důležitou součástí výbavy má být kostka, ze které si během mrknutí oka postavíte různé struktury. Do toho spadají věžičky, obří bomby a další variace zbraní, které zasadí pořádnou ránu. Zatím jsme viděli pouze pár příšer, se kterými ve Wild Hearts změříme síly. Jejich design nevypadá vůbec špatně. Většina z nich má přiřazený element a třeba takový stromový divočák nebo ledový obří vlk vypadají na pohled velmi dobře. Jako správný fanoušek Monster Hunteru jsem zvědavý hlavně na to, jak fešné zbroje si z nich po lovu budu moci vyrobit.

Atomic Heart Datum vydání: 21. února

21. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X V této alternativní verzi historie je Sovětský svaz prosperující zemí, která dělá mílové kroky v oblasti umělé inteligence. Roboti zastávají manuální práce a lidé je využívají i pro své pobavení. Celé se to ale zvrtne, když má jít do provozu verze 2.0, díky které měl být člověk schopný dávat robotovi rozkazy pouhou myšlenkou. Místo toho se ale roboti vzbouřili a začali lidi vraždit. Vy se v roli elitního vojáka vydáváte do továrny, kde celý projekt vzniknul, abyste zjistili, co stálo za jeho selháním. Při pohledu na záběry z hraní se jistě nejednomu z vás vybaví série Bioshock. Nenechte se ale zmást. I přes všechny podobnosti bude Atomic Heart otevřenější záležitost. Kromě tradičních zbraní a souboje na blízko nám pomůže rukavice s umělou inteligencí, která ovládá schopnosti jako je telekineze, mražení či manipulace s elektřinou. S její pomocí můžete i ovládnout mysl ostatních robotů. Na to nicméně budete potřebovat vylepšené vybavení. Skrz celou hru si budete zlepšovat schopnosti svého hrdiny i výbavu. Podle ukázek to vypadá na opravdu vydařenou akci.

Like a Dragon: Ishin Datum vydání: 21. února

21. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Série Yakuza se za poslední roky vyšplhala u spousty hráčů mezi nejoblíbenější značky. Stejně tak to bylo i se spin-offem Judgment. Doteď jsme ale neměli možnost si zahrát historickou odbočku Ishin, která původně vyšla pouze v Japonsku. Až nyní se můžeme konečně pustit do tohoto samurajského příběhu v kompletně předělané podobě. Vracíme se do 60. let 19. století. I když můžete poznávat známé tváře ze série Yakuza, tady jsou úplně někým jiným. V hlavní roli je osamělý samuraj Sakamoto Rjóma, který se snaží najít vraha svého otce a dosáhnout spravedlnosti. Sám je obviněn z vraždy, a tak prohledává Kjóto skrz na skrz, aby se dopátral pravdy. Éra samurajů se blíží ke konci, a tak je pátrání o něco složitější. Sakamoto se přímo zasadí o její konec a svými činy ovlivní budoucí vývoj Japonska. Stejně jako v originálu jsou hlavní náplní hry akční souboje, ve kterých vytáhnete na nepřítele nejen katanu, ale také svůj plně naládovaný revolver.

Horizon: Call of the Mountain Datum vydání: 22. února

22. února Platformy: PlayStation VR2 Kromě her nás čeká také vydání PlayStation VR2 a jednou z nejočekávanějších novinek pro tuto virtuální realitu je bezesporu Horizon, ve kterém se podíváme do známého sci-fi světa z nové perspektivy. Vydáme se do hor Carja Sundom v roli Ryase, bývalého bojovníka svého kmene, který se nyní snaží vykoupit a zároveň zachránit své lidi. Do toho všeho jsou samozřejmě zapletena i tajemství o mechanických potvorách, které brázdí celý svět. Během putování potkáme známé tváře z předchozích Horizonů včetně samotné Aloy. Nechybí ale ani úplní nováčci, kteří dále budou rozvíjet příběh tohoto unikátního světa. Pro PlayStation je Call of the Mountain velmi důležitou hrou. Mělo by se na ní ukázat, co všechno nová virtuální realita dokáže. To se týká headsetu i ovladačů, které už jsou přímo tvořeny pro VR a není to PS Move jako u první generace. Ovladače PS VR2 Sense mají nabídnou všechny vychytávky, jako klasický DualSense, což může značně prohloubit celkový zážitek z hraní.

Company of Heroes 3 Datum vydání: 23. února

23. února Platformy: PC Válečná strategie Company of Heroes se vrací na scénu. Třetí díl má nabídnout novou generaci taktické hratelnosti. Na bojišti máme mít větší možnosti, jak nepřítele překvapit či jak využít výhod každé ze čtyř frakcí. Díky dynamické kampani má být každý průchod unikátní. To zajistí, aby hráč přistupoval ke každé situaci s novou taktikou. Nejdřív zajistit zásobování. Pomalu zjistit, na jakých pozicích se nachází nepřítel. Rozvinout síť partyzánů a získat díky nim moment překvapení. Všechny tyhle možnosti budeme v roli velitele mít. Nic vám ale nezabrání v tom, pokud budete chtít se svojí armádou najet střemhlav do bitevní vřavy. Výsledek pak ale bude všelijaký. V kampani bude Company of Heroes 3 vyprávět příběhy z bitev v severní Africe. Proto se není čemu divit, že budeme bojovat na písečných pláních. Dojde ale i na horské oblasti nebo pobřeží, kde hrají důležitou roli vlastnosti terénu. Aby to ale nebylo jen o kampani, tak nechybí ani tradiční skirmishe nebo multiplayer.

Sons of the Forest Datum vydání: 23. února

23. února Platformy: PC Survival The Forest z roku 2018 patří mezi nejlepší kousky ve svém žánru. Nyní se ho jeho tvůrci snaží překonat se Sons of the Forest, ve kterém opět budeme přežívat v nehostinném prostředí, které toho ukrývá víc, než se na první pohled zdá. Vydáváme se sem, abychom našli zmizelého miliardáře. Do přežívání se i tentokrát můžete pustit v kooperaci. Vaše možnosti, co všechno můžete dělat, se oproti původnímu Forestu výrazně rozrostou. To se týká výroby, stavění i souboje s kanibaly a dalšími potvorami, které ve zdejším lese můžete potkat. Přitom máte naprostou svobodu v tom, co budete dělat. I když máte jasně danou misi, nic vás nežene k tomu, abyste se do jejího plnění pustili co nejdřív. Ono to vlastně ani nejde, protože bez pořádné přípravy nemáte šanci přežít. Mutanti vám budou dělat ze života peklo každý den. Druhů mutací má být velké množství a každý má jinou slabinu. Na některé je lepší vytáhnout sekeru, jindy si neporadíte bez pistole. Tentokrát do svého přežívání musíme započítat i změny ročních období. Na zimu je potřeba připravit pořádné zásoby. Jaro a léto je zase sezóna lovu, ale musíte pamatovat na to, že nejste jediným, kdo se na lov vydává.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe Datum vydání: 24. února

24. února Platformy: Nintendo Switch Návrat do Dream Landu je další z her, která se na Switch dostává jako vylepšená verze hry z WiiU. V této kooperační skákačce až pro 4 hráče prozkoumáme planetu Popstar skrz na skrz. Magalor potřebuje naši pomoc s opravami jeho lodě. V Deluxe verzi k tomu bude mít Kirby a jeho parta několik nových možností. Přibyde dvojice nových kopírovacích schopností. Ostatní hráči se do hry zapojí v roli různobarevných Kirbíků nebo na sebe mohou vzít podobu ikonických postav tohoto světa. Mezi nimi je i Bandana Waddle Dee, kterého si můžete pamatovat z loňského Forgotten Landu. Můžete kombinovat své útoky, aby nepřítel schytal pořádnou nakládačku. Je docela zvláštní, že kooperace v Return to Dream Land Deluxe bude fungovat pouze lokálně na jednom Switchi. U této konzole bereme jako standard, že multiplayer funguje lokálně na jedné konzoli, propojením několika konzolí nebo online. V tomhle případě je k dispozici pouze první možnost, což je docela zklamání.

Octopath Traveler II Datum vydání: 24. února

24. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Pokračování příběhového JRPG tentokrát nezačíná jako exkluzivita, ale rovnou se rozletí na několik platforem najednou. Podíváme se do země Solistia, ve které východní a západní kontinent odděluje moře. Zdejší vynálezci stále více využívají ve svých vynálezech páru, což otevírá úplně nové možnosti v průmyslu. Není to ale všechno tak růžové, protože Solistií zmítá válka, mor a chudoba. My se chopíme jednoho z osmi unikátních dobrodruhů. Každý má své důvody, proč se vydal na svoji cestu. Liší se nejen osobností, ale i svými schopnostmi, které hojně využijete v průběhu taktických bitev. Příběh se navíc odvíjí nejen od toho, jakého hrdinu si vyberete. Ovlivňují ho také vaše akce a rozhodnutí. Stejně jako první díl je i Octopath Travel II zpracovaný v grafickém stylu HD-2D, který Square Enix hojně využívá nejen u svých novinek, ale také u předělávek starších kousků. Jeho pointa spočívá v tom, že se postavy zpracované v pixelartu pohybují v nádherném 3D prostředí. Na jednu stranu tak hra působí retro dojmem, na druhou stranu využívá moderní technologie.