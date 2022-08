Jaké hry vyjdou v září 2022: FIFA 23, The Last of Us Part I, Splatoon 3 a další

Podzimní sezóna se nám pomalu rozjíždí a s tím nabírá na intenzitě vydávání velkých i malých titulů.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R Datum vydání: 2. září

2. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Není to poprvé, co se chystá herní adaptace mangy Hirohika Arakiho, kterou můžete znát i díky výbornému anime seriálu. Ani tentokrát nechybí oblíbenci z počátků Jojových bizarních dobrodružství jako je Dio nebo Joseph Jostar. Zároveň se ale do soupisky hratelných postav přidávají nováčci z posledních příběhových arků. All Star Battle R je arénová bojovka. Pracuje na ní studio CyberConnect2, které má za sebou už několik povedených adaptací mangy. Můžete od nich znát třeba sérii Naruto SUN Storm a v loňském roce přidali Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Jojo má na rozdíl od typických mainstreamových mang specifickou stylizaci. Podle prvních ukázek ze hry se ji podařilo tvůrcům přenést do hry opravdu dobře. Můžete se tak těšit na autentické provedení ikonických útoků 50 různých postav, přičemž každá z nich se liší svým herním stylem.

The Last of Us Part I Datum vydání: 2. září

2. září Platformy: PlayStation 5 Novou exkluzivitu pro PlayStation 5 nejspíš není třeba nějak blíže představovat. Původní verze prvního Last of Us přeci jen není tak stará, aby se na ni zapomnělo. Studio Naughty Dog s ním uspělo u hráčů už na třetím PlayStationu a pokračují s tím i na dalších generacích. Dle jejich názoru si ale tento postapokalyptický příběh zaslouží extra péči, a tak si ho hned na začátku září budeme moci projít ve vylepšené podobě. Nezmění se jen grafika. Tvůrci sáhnou i do hratelnosti. Při hraní tak narazíte i na prvky, které se objevily až ve druhém díle. Přibydou také nová nastavení přístupnosti, díky kterým si první Last of Us budou moci užít i hráči se zdravotními problémy. Jinak to ale bude opět ten stejný příběh o apokalypse, hledání Světlušek a dlouhé cestě Joela s Ellie. Stejně jako řada dalších her, které byly dlouhou dobu exkluzivní pro konzole PlayStationu, se i Last of Us Part I chystá na PC. Zatím nevíme, kdy přesně ho mají PC hráči očekávat, ale podle spekulací by se na tuto verzi nemělo čekat příliš dlouho.

Lego Brawls Datum vydání: 2. září

2. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Nedávno se na pole dvojrozměrných bojovek vydalo Warner Bros., tento měsíc se zapojí i LEGO. V Brawls se popereme v rozmanitých kostičkovaných arénách. Herních módů je k dispozici několik. Tím hlavním jsou týmové bitky 4 proti 4, kdy se můžete spojit s náhodnými hráči nebo pozvat přátele i napříč platformami. Součástí Brawls je také variace na mód battle royale, kde každý bojuje sám za sebe. Pravidla hry neovlivňuje ale jen zvolený mód. Výzvy a požadavky na vítězství se mění v závislosti na mapě. Pokud pak chcete kostkované boje brát vážněji, můžete se zapojit do hodnocených zápasů v celosvětovém žebříčku. Svého bojovníka si můžete sestavit podle svého gusta z různých kostiček. Během hraní si budete neustále odemykat další, takže se neustále budou rozšiřovat vaše možnosti. Součástí Brawls je rozmanitá plejáda světů, které už LEGO zpracovávalo dříve. Podíváme se třeba k pirátům do Barracuda Bay a nechybí ani nindžové z Ninjago.

Temtem Datum vydání: 6. září

6. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nitnendo Switch Pokud máte rádi pokémony, ale nechcete si kvůli nim kupovat konzoli od Nintenda, Temtem pro vás mohou být dobrou alternativou. Toto dobrodružné RPG si už nějakou dobu můžete zahrát v rámci předběžného přístupu. V září se konečně chystá vydání plné verze, se kterou Temtem dorazí kromě PC i na další velké platformy. Ve vysoké trávě sice nepotkáte známé pokémony, ale budete si moc pochytat přes 160 unikátních stvoření rozesetých po 6 ostrovech. Každý z nich se liší nejen těmito potvůrkami, ale i tematikou. Temtem také mnohem více tlačí na hru ve více hráčích. Ostatní trenéry budete potkávat při prozkoumávání města a můžete s nimi třeba i bojovat v rámci hodnocených zápasů. Kromě příběhové kampaně a bojování proti ostatním se můžete vydat na dobrodružství společně s kamarády v kooperaci. A když se zrovna nebudete cítit na velkou výpravu, tak součástí hry je i zařizování vlastního bydlení, nákup dekorací, nábytku nebo třeba oblečení pro svoji postavičku.

Steelrising Datum vydání: 8. září

8. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V novince od studia Spiders se podíváme do alternativní Paříže na konci 18. století. Mechanika a technologie je na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo v reálné historii. Revoluce vypukla ale i tentokrát a Ludvík XVI. použil právě své mechanické posluhovače, aby nepokoje potlačit a použil k tomu všechny dostupné prostředky. Hlavní role se zhostí jeden z nejlepších mechanických Aegisů, který byl vytvořen pro královnu. Ta vás posílá zjistit, co Ludvíka dohnalo k jeho rozhodnutím. Mimo to je také důležité najít tvůrce těchto mechanických humanoidů a přijít na to, jak zastavit jejich krvavé řádění. Mezi tím narazíte i na další známá jména z francouzské historie jako je Lafayette nebo Robespierre. Na rozdíl od svých předchozích her vám chtějí dát tvůrci ve Steelrisingu volnější ruku. Svět budete moci volně prozkoumávat a ovlivnit můžete i svůj bojový styl. Proti svým mechanickým protivníkům využijete nejen čepel ostrou jako břitva. Zbraní je k dispozici široký arzenál a stejně tak je dost i speciálních schopností.

NBA 2K23 Datum vydání: 9. září

9. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Letošní ročník nevynechá ani tradiční basketbal od 2K. Opět se můžete těšit na oficiálně licencované týmy s těmi nejlepšími hráči světa. Mezi ně se můžete zařadit i vy sami v módu MyCareer. Vedle toho nechybí ani starý známý MyTeam, ve kterém bok po boku mohou hrát legendy basketbalu spolu s úspěšnými nováčky. Na pohled NBA 2K23 vypadá dost podobně jako předchozí ročník, ale několik rozdílů se najde v hratelnosti. S novými možnostmi útoku budete mít nad situací na hřišti ještě větší kontrolu. I obránci se dočkají vylepšení při hře 1 na 1. Tentokrát se kromě ostatních herních módů vrací také Jordanova výzva, ve které sledujeme vzestup jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. Budeme se snažit dosáhnout úspěchů a napodobit ikonické okamžiky z jeho kariéry za doprovodu vyprávění lidí, kteří mu pomáhali na jeho cestě.

Splatoon 3 Datum vydání: 9. září

9. září Platformy: Nintendo Switch Už potřetí se vydáváme do světa olihní a chobotnic, abychom se přesvědčili o tom, kdo to s barvami umí nejlépe. Tentokrát je našim hřištěm oblast na okraji pustiny. Splatlands se z velké části skládají z písečných plání, a právě ty budou naším bojištěm v klasickém režimu 4 proti 4, kdy vyhrává tým, který má na konci zápasu pokrytou větší část mapy svojí barvou. I když je koncept stejný jako v předchozích Splatoonech, hratelnost bude osvěžena novinkami v podobě zbraní a nových útoků. Součástí hry je také příběhová kampaň. Ve druhém díle byla neprávem opomíjena, přestože opravdu stála za to. Čeká nás nová kapitola sporu mezi olihněmi a chobotnicemi, kde se společně s Agentem 3 pokusíme odhalit tajemství Alterny. V rámci multiplayerových módů se budete moci do boje pustit také s kamarády v kooperaci. Salmon Run je zdejší verze hordy, kdy na vás ve vlnách nabíhají nepřátelé. To celé zakončí souboj s bossem. Stejně jako v předchozích dílech můžete počítat s dlouhodobou podporou a přidáváním nového obsahu. Nebudou chybět ani Splatfesty a v budoucnu nás čeká také velké DLC rozšíření.

Metal: Hellsinger Datum vydání: 15. září

15. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Rytmických her existuje spousta. V tomhle žánru jsme si zahráli na kytaru, na buben a uchytil se i ve virtuální realitě s Beat Saberem. Metal: Hellsinger do toho přidává vlastní myšlenku a kombinuje rytmus s rychlou akční střílečkou. Rozpárání pekelných sil do rytmu pořádně našlapaného metalového soundtracku z prvních ukázek nevypadá špatně. Hru samotnou jste si mohli sami vyzkoušet v rámci festivalu demoverzí a na Steamu stále tuto možnost najdete. Můžete se tak sami přesvědčit o tom, že rozstřelovat hlavy démonů do rytmu hudby je zábava. Hra vás navíc odměňuje za to, pokud s hudbou držíte krok. Nejenže díky tomu udělujete větší poškození, ale zároveň se intenzita hudby neustále zvyšuje. Už v ukázce můžete vidět několik zbraní s antidémoního arzenálu. Kromě dvojice koltů nechybí klasiky jako brokovnice, samopal a můžete se těšit taky na pár unikátních zbraní, které rozhodně nepocházejí z našeho světa. Na pozadí akce se pak odehrává příběh vyprávěný známým hlasem Troye Bakera.

Return to Monkey Island Datum vydání: 19. září

19. září Platformy: PC, Nintendo Switch Ron Gilbert se vrací k příběhu Guybrushe Threepwooda a přináší nám pokračování, jak si ho původně představoval. Opět se vydáváme do světa pirátů ve stylu klasické klikací adventury, která bude osvěžená o moderní prvky a přinese originální příběh se starými známými tvářemi i úplnými nováčky. Ostrov Melee už zažil lepší časy. Jeho nové vedení není ke Guybrushovi a jeho společníkům zrovna přívětivé, a tak se vydává hledat spojence jinam. Procestuje tak další ostrovy jako je Terror Island nebo promrzlá Brrr Muda. Jak už je ale jeho zvykem, častokrát se zaplete do problémů, ze kterých musí vybruslit řešením logických hádanek. Guybrush ale nemůže zahálet. Stále je na scéně jeho odvěký nepřítel LeChuck a sám stále snaží najít tajemství Monkey Islandu, které se mu nikdy nepodařilo odhalit. Důležitou roli opět sehraje i jeho láska Elaine Marley, která už se nevěnuje vládě. A starý známý Stan momentálně sedí ve vězení za marketingové zločiny.

Soulstice Datum vydání: 20. září

20. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Menší vývojářské týmy nás v posledních měsících docela zásobují akčními RPG. Ke konci září se mezi ně pokusí protlačit novinka od Reply Game Studios, ve které prozkoumáme temný svět plný tajemství. Ve svatém království v zemi Keidas se z ničeho nic objevily mocné přízraky, které proměňují lidi v odpudivá monstra pronásledující nevinné obyvatele. Je tady ale naděje na záchranu. Situaci mohou ještě zvrátit chiméry, což jsou bojovníci zrození ze spojení dvou duší. Jedna taková je i v hlavní roli tohoto příběhu. Vznikla spojením dvou sester Briar a Lute. Díky tomu jedna z nich získala nadlidskou sílu a odolnost. Oproti tomu ta druhá existuje už jen v duchovní formě, ale ovládá mystické schopnosti. Sestry proti přízrakům budou spolupracovat a kombinovat své schopnosti. Pomalu se budou skrz nepřátele probíjet až k samotné pravdě, která se týká i jejich původu. Než se k tomu ale dostanou, musí použít všechny své dovednosti, aby se vypořádali i s těmi nejhrůznějšími druhy nepřátelských potvor.

Serial Cleaners Datum vydání: 22. září

22. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Ve spoustě akčních her masakrujeme padouchy po desítkách, krev létá na všechny strany a je nám úplně jedno, jak velkou spoušť za sebou necháme. Někdo ale taková místa činu musí následně dát do pořádku, a právě tuhle roli zaujme skupina hlavních hrdinů Serial Cleaners. Na silvestra roku 1999 nemůže mít nikdo lepší program, než vzpomínát na svoji kariéru odklízení mrtvol a zahlazování stop po brutálních vraždách. Přesně tohle je scénář čtyř profesionálních “uklízečů” z New York City. Společně probírají svoji minulost a zjišťují, že se jejich příběhy v určitých částech rozcházejí. Začíná se tak odkrývat pravda o jejich spolupráci. Je na vás, jak ke svým misím budete přistupovat. Hlavní je, aby všechno bylo čisté a těla co nejlépe ukryta před zraky každého člověka. Během toho se také nesmíte nechat chytit. Můžete ale zvolit i svéráznější přístup, než je pomalé plížení. To všechno se odehrává v prostředí inspirovaném filmovými klasikami z 90. let.

Slime Rancher 2 Datum vydání: 22. září

22. září Platformy: PC, Xbox Series S|X Pokračování relaxační hry, kde se staráte o svoji farmu slizových potvůrek, na konci září konečně zamíří do předběžného přístupu. Vývojáři tak chtějí i druhý díl tvořit ve spolupráci s fanoušky. Osvědčilo se jim to s prvním Slime Rancherem, tak se nedivíme, že tuto možnost zvolili i tentokrát. V plné verzi druhý díl nevyjde dřív než za rok a půl. Za dobrodružstvím se opět vydáme s Beatrix LeBeau, která si tentokrát vyrazila na Duhový ostrov. Je to doposud neprozkoumaná část světa, která skrývá svá tajemství a objevuje se na ní jakási pradávná technologie, neznámé zdroje a spousta nových druhů slizáků. Objevování tajemství ostrova je sice důležité, ale Beatrix se samozřejmě neobejde bez budování vlastního ranče, farmy a dalších stavení, která jí její výpravu značně ulehčí. To všechno samozřejmě za účelem toho, abyste získali i ty nejvzácnější slizáky. S nimi nebude problém obohatit svoje vybavení o ta nejlepší vylepšení.

Grounded Datum vydání: 27. září

27. září Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X Tenhle survival od Obsidianu jsme si mohli už docela dlouhou dobu zahrát v rámci předběžného přístupu na Steamu i na Xboxu. Čekání na plnou verzi se ale konečně blíží ke konci a my se budeme moci pustit do přežívání na zahradě v plné parádě se všemi druhy hmyzu a kompletním příběhem hratelným i v kooperaci. Koncept zůstává stále stejný. Parta mladistvých se zmenší a musí přežívat ve světě, kde i obyčejný mravenec může znamenat smrtelné nebezpečí. Musí si tedy vybudovat základnu a sehnat potřebné zdroje. Ale pozor na to, abyste si svůj příbytek nepostavili v něčím teritoriu. Travní obyvatelstvo totiž reaguje na vaše akce. Kromě volného hraní, do kterého se můžete pustit až se třemi dalšími hráči, je součástí hry také příběhová kampaň, ve které odhalujete tajemství svého dvorku. Na odhalení čeká nejedna záhada a také by nebylo od věci v průběhu toho všeho zjistit, jak se vrátíte do své původní velikosti.

Moonscars Datum vydání : 27. září

: 27. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch O napodobení úspěchu Castlevanie a posunutí celého konceptu jejího žánru se v minulosti pokoušela řada her. Na konci září se svým příspěvkem přijde studio Black Mermaid, které si připravilo pořádně temnou a brutální akci v dvojrozměrném nelineárním světě, na který nedopadá nic jiného než měsíční záře. Hlavní hrdinkou tohoto temného příběhu je válečnice Grey Irma, která byla stvořena z jílu. Jejím cílem je najít svého stvořitele a zjistit důvod svojí existence jako takové. Pátrání to ale nebude jednoduché, protože svět Moonscars v temnotách ukrývá krvelačné potvory a vrahy. Irma ale zdatně ovládá umění boje a na své cestě se učí novým technikám. Moonscars jsou metroidvanií jak se patří, takže svět vám je otevřený hned od začátku hry. Do některých jeho částí se ale nepodíváte dříve, než se dostanete k některým schopnostem. Pokud patříte mez fanoušky her jako je Hollow Knight, Dead Cells nebo Ori, určitě by vás mohl zaujmout i tenhle temný příběh.