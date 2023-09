Jaké hry vyjdou v září 2023: Starfield, EA Sports FC 24, Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077: Phatom Liberty a další

Nejpernější sezóna roku startuje zostra. Zejména, pokud se řadíte mezi fanoušky RPG.

Baldur’s Gate 3 Datum vydání: 6. září

6. září Platformy: PlayStation 5 Už skoro měsíc si tohoto kandidáta na hru nejen letošního roku užívají hráči na PC a za pár dní se přidají i fanoušci na PlayStationu 5. I na ovladači se velkolepý příběh v univerzu Dungeons & Dragons dá projít naprosto bez problému. Baldur’s Gate 3, stejně jako Divinity: Original Sin 2, je skvělou záležitostí pro hru v kooperaci, ať už online nebo lokálně. Baldur’s Gate 3 se chlubí nepřeberným množstvím možností v každém ohledu. Jelikož je tento svět založený na principech Dungeons & Dragons, i zdejší rasy a třídy hrdinů tomu odpovídají. Už při tvorbě své postavy máte na výběr ze spousty možností, které společně tvoří identitu vašeho hlavního protagonisty. Skrz hru se příběh větví na každém rohu. Není šance, abyste viděli vše během jednoho průchodu, ať už se to týká filmečků či různých zakončení, kterých má mít hra přes 17 000 variant. Zní to dost přestřeleně, ale vzhledem k tomu, že víme, jak si Larian dává na svých hrách záležet, bychom se nedivili, kdyby to právě oni zvládli skvěle zpracovat. Recenze hry Baldur’s Gate 3. Takhle má vypadat otevřené RPG!

Starfield Datum vydání: 6. září

6. září Platformy: PC, Xbox Series S|X Bethesda nás do nového světa nezavedla už více než 2 dekády. Proto je vydání sci-fi RPG Starfield tak velkou událostí. I když jsme se měli do hraní pustit už v minulém roce, tak přišel ještě jeden velký odklad, a to z dobrého důvodu. Mohli si díky tomu dovolit poslední rok hru ladit, vylepšovat a opravovat. Se Starfieldem se tak snaží zlomit kletbu, kdy každá novinka Bethesdy vycházela rozbitá. Teď už ale k samotné hře. Vydáváme se o 3 století do budoucnosti, kde se stáváme členy společenství Constellation. Tahle skupina nadšenců se jako jedna z mála řadí mezi zapálené objevitele, kteří se i přes to, že lidstvo značnou část vesmíru procestovalo, stále snaží objevovat další tajemství a posouvat technologie dál. Herní svět Starfieldu bude obrovský. Jen pár planet ale bude obydlených, a ne na každé z nich bude život. I tak to bude příběh na desítky hodin. Celé to dohromady pojí záhadné artefakty. Constellation se podařilo získat jeden jediný a je jasné, že naším úkolem bude nalézt další. Co jsou zač a k čemu slouží, se ale dozvíme až během hraní. Starfield odkrývá příběh svého vesmíru. První člověk se na Mars dostal v roce 2050

NBA 2K24 Datum vydání: 8. září

8. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Mezi sportovními hrami ani letos nebude chybět basketbal od 2K. Tváří tohoto ročníku je Kobe Briant, jehož cestu si budeme moci projít v samostatném módu věnovanému jeho kariéře podobně, jako tomu bylo loni u Michaela Jordana. Kromě menších vylepšení je větší novinkou hraní skrz platformy, které doposud nebylo součástí žádného dílu série. Podobně jako u dalších sportovních her ale crossplay neplatí pro všechny platformy. Společně si mohou dát zápas pouze hráči na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Pokud plánujete hrát na PC, Switchi nebo starších generacích již zmíněných konzolí, budete si muset vystačit pouze s hráči na vaší platformě. V rámci obsahu nás čeká hlavně zaběhlý standard. Vlastního hráče si vytvoříme v MyPLAYER, v MyCAREER se pak vypracujeme až na samotný vrchol. Pokud nepatříte mezi sólisty, můžete se chopit rovnou celého týmu v MyTEAM. Tento ročník má nabídnout "svižnější hratelnost a vybroušené vizuální efekty", ale konkrétní vylepšení zatím zmíněna nebyla.

The Crew Motorfest Datum vydání: 14. září

14. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Motorfest zprvu trochu klamal tělem, ale nakonec bude kromě aut zahrnovat i lodě a letadla jako v předchozím díle. Naším hřištěm tentokrát bude havajský ostrov Oahu, jehož prostředí prý působí značně genericky a méně "organicky" než Forza. Fanoušci tropických lokací by ale i přes to měli být spokojeni. The Crew si vypůjčilo koncept festivalu z Forza Horizon, a tak je celý ostrov tematický laděný do oslav závodů. V The Crew Motorfest se do závodů zapojujete skrz playlisty. V praxi to vypadá tak, že musíte dojet k billboardu s názvem playlistu, a pak se můžete pustit do série tematicky laděných závodů. Budete si moci vyzkoušet třeba Vintage playlist, ve kterém se posadíte za volant historických kousků. Během těchto závodů se navíc musíte obejít bez navigace. Řídit se musíte podle fotek. Velmi dobře vypadá také playlist Made in Japan, kdy se proháníte po ulicích za záře různobarevných neonů. Kromě auta během některých závodů využijete také lodě nebo letadla, mezi kterými můžete během volné jízdy kdykoliv přepínat stiskem jediného tlačítka.

Ad Infinitum Datum vydání: 14. září

14. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Podíváme se do dvou propojených světů, kde hrajeme za mladého německého vojáka v dobách první světové války. V jedné realitě prozkoumáme dům, kde vyrůstal. V té druhé jsme přímo v zákopech, kde se děla neuvěřitelná zvěrstva. Jste chyceni v cyklu nekonečného utrpení, ale snad ještě existuje naděje na záchranu. Těžko říct, co se vám zdá a co je vlastně realita. Kromě hádanek vám v cestě k získání čisté mysli budou bránit i nejrůznější zrůdnosti, proti kterým se budete jen těžko bránit. Podle trailerů to totiž nevypadá, že bychom měli mít u sebe jakoukoliv zbraň. Na pozadí toho všeho odhalíme i nepěknou minulost vojákovy rodiny. Tenhle psychologický horor je prvotinou německého studia Hekate, které spadá pod vydavatelství Nacon. Zajímavě nezní jen jeho zápletka, ani na pohled nevypadá vůbec špatně. Pokud byste během hraní chtěli mít atmosféru ještě o něco autentičtější, tak ve hře nebude chybět německý dabing.

Lies of P Datum vydání: 19. září

19. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Příběh o Pinocchiovi jistě znáte. Určitě vám ho nikdo nevyprávěl v takovém stylu, jako se o to pokouší studio Round 8 v Lies of P. Chopíme se role samotného PInocchia v momentě, kdy v ulicích města řádí loutky utržené ze řetězu, které místo pomáhání lidem baží po jejich krvi. Naše loutka je ale výjimečná. Na rozdíl od běžných modelů totiž umí hrát. Stylem hraní jsou Lies of P ukázkový souls-like. Kombinuje mechaniky ze série Dark Souls i výborného Bloodborne. Ani tentokrát to nepůjde bez učení se nepřítelova útoků a následného správného načasování úskoků a útoků. Během akce můžeme využít nejrůznější parádičky, ale nejspolehlivější je jednoznačně dobře nabroušená čepel. Základní atributy si Pinocchio vylepší za “duše” získané z poražených nepřátel. S tím nám pomůže slečna Sofia z hotelu Krat, který nám bude sloužit jako základna. Musíme nejen zjistit, co ve městě vyvolalo takovou pohromu, ale ze všeho nejdřív je potřeba najít našeho stvořitele Geppetta. Hráli jsme Lies of P. Temná verze Pinocchiova příběhu s brutálními souboji

Mortal Kombat 1 Datum vydání: 19. září

19. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Liu Kang se stal ohnivým bohem a po událostech z jedenáctého dílu přicházejí velké změny. Díky své moci prakticky restartoval celé univerzum série Mortal Kombat. Pokračování by se tak dalo nazvat rebootem, který ale stále zapadá do série a plynule na ni navazuje. I když v soupisce postav uvidíme známé tváře, tak v novém univerzu budou jejich příběhy znatelně odlišné. Hratelností stále Mortal Kombat spoléhá na ověřenou klasiku, kterou okořenil o pár novinek. Pokud budete chtít uspět v online zápasech, neobejde se to bez tréninku, kdy se s každou postavou můžete naučit efektní i efektivní komba čítající klidně tucet úderů. Nově důležitou roli hrají Kameo bojovníci, které si vedle svého bojovníka vybíráte před zápasem. Pokud máte dostatečně nabitý jejich ukazatel, můžete si je přivolat na pomoc. Hektolitry krve, utržené páteře a rozmáčknuté mozky nemůžou chybět ani tentokrát. Z nových bojovek je na tom Mortal Kombat 1 nejlépe nejen po stránce brutality, ale také vypadá nejlépe na pohled. Graficky předčí Street Fighter 6 a zatím to vypadá, že se minimálně bude rovnat novému Tekkenu. Mortal Kombat 1 se ale kromě PC a aktuálních konzolí chystá také na Switch a jsme velmi zvědaví, jak bude vypadat na slabší platformě. Hráli jsme Mortal Kombat 1. Opatrný krok kupředu v klasickém brutálním stylu

Party Animals Datum vydání: 20. září

20. září Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale dost možná se nám rodí další výborná party hra. Party Animals staví na podobných základech jako třeba Gang Beasts. Společně s přáteli lokálně či online se v roli roztomilých zvířátek pustíte do nelítostných soubojů, kdy jeden druhého musíte vyhodit z mapy nebo k likvidaci použít cokoliv, co máte po ruce. Hrátky s fyzikou zastávají v Party Animals velmi důležitou roli. Zvířátka vypadají, jak kdyby jejich těla byla pospojovaná z želatiny. Vedle již zmíněných Gang Beasts jste podobný styl pohybu mohli vidět třeba v Human: Fall Flat. Díky velmi dobře fungující fyzice a měnícím se úrovním bude jistě docházet k vtipným a nečekaným momentům. Party Animals podle původních plánů měly dorazit už před dlouhou dobou. Pozornost si od hráčů vysloužily už během jednoho z prvních Steam Next Festů se svojí demoverzí. Už brzy konečně přijde v plné verzi a rovnou s vydáním bude k dispozici v knihovně Game Passu.

Men of War II Datum vydání: 20. září

20. září Platformy: PC Po prvním díle a několik odbočkách zaměřených vždy na jiný válečný konflikt přichází plnohodnotné pokračování válečné strategie Men of War. Tentokrát nás čekají velké i menší bitvy napříč druhou světovou válku. V rámci dvojice kampaní se nacistickému Německu postavíme v roli Spojenců či Sovětů. Men of War II slibuje historickou přesnost, kdy se zapojíme do prvotních zoufalých bitev a dopracujeme se až k závěrečnému vítězství. V bojích využijeme spoustu nových jednotek, které vám dovolí strategii vašeho postupu zase trochu více okořenit. Zlepšení od předchozích dílů má doznat hlavně umělá inteligence. I když sami můžete stále rozkazovat každé jednotce zvlášť, měla by si každá z nich lépe poradit i samostatně. To ostatně platí i o vašich nepřátelích, kteří budou v boji méně vyzpytatelní.

Payday 3 Datum vydání: 21. září

21. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Pokračování kooperační vykrádačky nás tentokrát vezme do New Yorku. Všechna klenotnictví a banky ve Washingtonu DC už jsme vybrali ve dvojce, a tak je na čase podívat se do nového teritoria. Několik let poté, co naše známá parta s klaunskými maskami dodělala poslední prácičku, se objevují na scéně znovu. Maskovaní loupežníci přitom měli úplně jiné plány. Už se pomalu ubírali do důchodu, ale objevila se na scéně jakási nová hrozba, která se snaží pošpinit jejich jméno. Abyste se s ní mohli vypořádat, tak se to bez dostatečných zdrojů neobejde, takže je načase začít vymýšlet plán. Podobně jako v předchozích dílech je na vás, jakým stylem k vykrádání přistoupíte. Můžete to zkusit potichu, aby si vás nikdo nevšiml a vy se tak mohli ze scény nepozorovaně vytratit. Nic vám ale nebrání nekráčet hlavním vchodem a postřílet každého strážného. Bez pořádného vybavení to ale nepůjde tak jako tak. Hráli jsme Payday 3. Vykrádání bank v kooperaci se snaží vrátit ve velkém stylu

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Datum vydání: 26. září

26. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X První a jediné velké rozšíření pro Cyberpunk 2077 nás zavede do Dogtownu, nové části Night City, které si žije vlastním životem. Přežijí tady jen ti, kteří jsou pro vlastní úspěch schopni udělat cokoliv. Dogtown je opředený řadou tajemství, které budeme v Phantom Liberty objevovat. Nový příběh ale není to jediné, co toto rozšíření přinese. Společně s ním totiž vyjde patch 2.0, jehož součástí je přepracování některých základních mechanik hry. Například perky jsou překopané úplně od základu, vylepšení vašeho těla mohou být ještě silnější a systém policie by konečně měl fungovat uvěřitelněji. Předělané jsou také honičky v autech. Během nich můžete střílet za jízdy z vlastních zbraní či z kanónů přidělaných na autě. Některé z těchto novinek se dostanou i do základní hry zdarma pro všechny majitele. Co všechno do tohoto výčtu spadá, ale zatím CD Projekt neupřesnil. Phanom Liberty překope některé ze základních systému Cyberpunku 2077. Novinky čekají i majitele základní verze

Disney Speedstorm Datum vydání: 28. září

28. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Řada arkádových závodů se snažila napodobit úspěch stálice Mario Kart, ale žádný z nich se neudržel na scéně tak dlouho. Nyní se o to pokusí Disney Speedstorm, kde za volant motokár usednou známé pohádkové postavičky z filmů jako Příšerky s.r.o., Piráti z Karibiku nebo Mickey Mouse. Speedstorm si už několik měsíců můžete zahrát v rámci předběžného přístupu. Abyste si ho ale mohli zahrát, musíte si zatím koupit Founder’s Pack. Po vydání v plné verzi ale hra přejde na model free-to-play, takže se do hraní bude moci pustit každý zdarma na všech platformách s tím, že přímo ve hře budou mikrotransakce. Postupem času by do hry měly přibývat nové postavy i tratě. Hlavní náplní jsou pak samotné závody, kde svoje řidičské umění můžete poměřit s hráči z celého světa. Speedstorm ale nabízí i možnost hraní lokálně v různých módech a nechybí ani hraní na rozdělené obrazovce s dalším hráčem.

Gothic Classic Datum vydání: 28. října

28. října Platformy: Nintendo Switch Fanoušci série RPG Gothic už dlouho vyhlížejí kompletní remake prvního dílu. Zatím se ale vydavatelství THQ Nordic alespoň rozhodlo udělat radost hráčům na konzoli Nintendo Switch. Brzy na ni totiž vyjde první díl tak, jak si ho můžete pamatovat z roku 2001. Pro hraní na konzoli samozřejmě ale bude upravené ovládání a uživatelské rozhraní hry. Tvůrci s oznámením vydali přehled úprav, oprav a vylepšení, které v této verzi budou. Když se podíváme jen na opravené chyby, kvůli kterým hra původně v některých případech nešla ani dohrát, tak tady máme stovky položek. Po stránce příběhu a základní hratelnosti se ale nic nemění, takže si tuto fantasy legendu může užít zase nová sorta hráčů. Pokud by se vám Gothic na Switchi zalíbil, tak vás určitě potěší zpráva, že v budoucnu se na tuto platformu podívá i druhý díl.