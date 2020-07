Jakou konzoli si koupit: příručka pro začátečníky

Karanténa byla velkou výzvou pro nás všechny. Vydržet doma tak dlouho není snadné a člověk se musí nějak zabavit. Vedle čtení knih nebo sledování filmů jsou tu také hry. Troufám si dokonce říct, že hry jsou ideální, jelikož jsou interaktivní, umožní nám podívat se do jiných světů či dokonce se na dálku spojit s přáteli.

A ačkoliv je karanténa v tuto chvíli fuč, neznamená to, že není dobré se připravit do budoucna. Při tématu, na čem hrát, se dostáváme do sporu PC vs konzole. To je na samostatný článek, nicméně jste-li začátečníkem, konzole můžou být ideální volbou. Jsou již docela levné (dají se sehnat i do 5000 Kč), nemusíte u nich nich řešit (hry, co si koupíte, vždy utáhnou) a gaučové hraní má také něco do sebe. No jo, ale jakou si koupit? Záměrně nyní vynecháme konzole nové generace a soustředíme se na to, co všechno se dá koupit právě teď. Ne všichni jsou hardcore hráči a mnoha bude současná generace bohatě stačit ještě pár let.

PS4 aneb ověřená klasika

Momentálně se konzole v mnoha ohledech vlastně liší více, než tušíte. Na výběr máte mezi Nintendo Switch, Xbox One a PS4, přičemž Ninteno Switch jede ve vlastních kolejích a vůbec nekonkuruje a Xbox One a PS4 se vydaly dosti odlišnými filozofiemi. PS4 (PlayStation 4) je v tomto možná trochu konzervativnější a hlavní zbraní jsou exkluzivní hry.



PS4 vyšlo ve třech modelech - původní, PS4 Slim a PS4 Pro

V tomto bodě vlastně PS4 vede, tedy co se týče kvantity. Zatímco Microsoft s Xbox One cílil spíše na vylepšování služeb, SONY dodávalo do PS4 jednu exkluzivitu za druhou. Ty jsou navíc extrémně kvalitní, ať mluvíme o God of War, The Last of Us, Days Gone, Uncharted nebo Spider Man. Většina her je exkluzivní pouze na PS4 a na PC nevyšla (což se o Xbox One říct nedá).

Tím se PS4 stává možná lepší volbou než Xbox One pro ty, co kvalitní PC mají. Xbox One se může chlubit Gears of War a Forzou, ale pokud máte dobré PC, můžete si to tam koupit také. Na druhou stranu Xbox One má služby, díky kterým hodně ušetříte. Na PS4 si všechny hry musíte koupit a jedinou službou je EA Access, která vám za 600 Kč za rok umožní přístup do knihovny her od EA. Tu má Xbox One také, jen má ještě něco navíc. Ale o tom za chvíli.



PS4 má nejvíce exkluzivních titulů a jsou vysoké kvality

Stejně jako Xbox One není PS4 pouze herní konzolí, ale zároveň multimediálním zařízením. Můžete ho použít jako Blu-Ray přehrávač, sledovat na něm Netflix či dokonce využít prohlížeč. V tomto strádá Nintendo Switch, které sice má Youtube, ale jinak je to konzole čistě jen na hry.

PS4 navíc naplno využije i tu nejlepší televizi. Pokud si pořídíte lepší PS4 Pro, dosáhnete téměř na 4K rozlišení. Oproti Xbox One navíc mají PS4 ovladače (Dualshock 4) baterii uvnitř a dají se nabíjet. V tom bych však zásadní rozdíl neviděl, nicméně pokud chcete stejný benefit u Xbox One ovladačů, musíte si dokoupit speciální baterie. Technicky zkušenějším může udělat radost i odnímatelný harddisk konzole, což Xbox One nemá (ale dají se k němu připojit harddisky přes kabel).

Velkým rozdílem oproti konkurenčnímu Xbox One je, že PS4 skutečně má virtuální realitu PlayStation VR. Je sice mnohem horší než VR na počítači, opravdu mnohem. Ale zase je dost levná a dostupná pro každého. Nedá se oponovat, že i samotné brýle stojí méně než konkurence a zatímco PC na VR vás vyjde alespoň na 15 tisíc, levné PS4 to zvládne.

Nevýhodou, kterou všechny konzole sdílí, je placený internet. V případě Xbox One a PS4 k němu alespoň dostáváte hry zdarma. Nintendo Switch ho má nejlevnější a zpřístupňuje knihovnu starých her.