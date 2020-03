Japonské herní společnosti měly na burze nejhorší den za posledních 10 let

Náš oblíbený koronavirus zase vystrkuje růžky. Tentokrát ale studia prodělávají ve velkém. Nintendo, Sony, Konami, Capcom a další včera zažili doslova pohromu na japonské burze. Jak poznamenal herní vývojář Dr. Serkan Toto, několik studií zažilo solidní propad. Nintendo o -3,96%, Sony -7,31%, Koei o -5,41%, Capcom o -6,68%, Konami o -6,76%, Sega o -6,74%, Square Enix o -5,79% a Nipon Ichi o neuvěřitelných -17,58%.

"Sledují akcie japonských herních společností už 10 let a dnes to byl nejhorší den, co si pamatuji," řekl Toto na Twitteru.

