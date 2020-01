Je tu další odklad. Tentokrát se opozdí zombie akce Dying Light 2

Za poslední týden jsme se dočkali pravděpodobně více odkladů, než za celý uplynulý rok. Samozřejmě přeháním, ale po rychlém sledu odkladů velkých titulů jako Marvel's Avengers a Cyberpunk 2077 na podzim letošního roku přichází další odklad. Tentokrát o více času žádá polské studio Techland s jejich nejambicióznějším projektem - Dying Light 2.

Původně měla hra vyjít někdy na jaře letošního roku, tvůrci ale toto okno očividně nestíhají a informují fanoušky skrze oficiální dopis, že si budeme muset počkat o něco déle. Jak dlouho, to prozatím netušíme a vývojáři slibují, že nám odhalí nové datum vydání v nadcházející době. Díky času navíc nám samozřejmě budou moci přinést mnohem kvalitnější a více vypiplaný titul.

S největší pravděpodobností se tak hry dočkáme někdy koncem léta, ale možná až na podzim. To by znamenalo, že půjde asi o nejnabitější podzim za posledních několik let. Kromě tradiční sezóny se totiž právě na toto období dočkala odkladu celá řada her ze začátku roku.