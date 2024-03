Jeden propadák nestačí. Warner Bros. nehodlají upustit od vývoje dalších her jako služeb

Společnost Warner Bros. se už loni nijak netajila tím, že mají v plánu přesouvat síly svých herních studií směrem ke hrám jako službám, free-to-play modelu a mobilnímu hraní. Hráči tak nějak doufali, že se tento názor změní poté, co letošní Suicide Squad: Kill the Justice League skončilo naprostým propadákem a momentálně ho hraje na Steamu 200 lidí. Přitom jejich Hogwarts Legacy, tradiční AAA titul, byl nejprodávanější hrou minulého roku. Bohužel ale změna nepřichází.

Aktuální prohlášení pochází od J.B. Perretta, ředitele herní divize Warner Bros. I přes úspěch Hogwarts Legacy odůvodňuje odklon od klasických AAA her tím, že v jejich případech nikdy takový úspěch není zaručený. Tento druh her nazval jako "nestálý". Přesně to stejné bychom ale mohli říct o live-service hrách, takže jako vysvětlení to moc uspokojivé opravdu není.

Rozšiřování jejich značek do her jako služeb a dalších zmíněných modelů má zajistit vytvoření konstantních příjmů, které jim mají umožnit hry dále rozvíjet. Ohledně toho, jak v tomto případě chtějí onu nestálost omezit, padlo jen prohlášení o strategickém investičním plánu, který se má momentálně rozjíždět.

O konkrétních titulech nebyla vůbec řeč, ale na letošek prý Warner Bros. připravuje několik mobilních her. Také by nejspíš měla vyjít adaptace famfrpálů ze světa Harryho Pottera, která už se pár měsíců testuje za zavřenými dveřmi. Tvůrci Shadow of Mordor pak pracují na adaptaci Wonder Woman. O té jsme už ale nějaký ten pátek neslyšeli a pořádně nevíme, co bude tento titul zač.

Zdroj: GameSpot