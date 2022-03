Ještě ani neoznámil první hru a už patří Sony. Nadějný Haven rozšíří PlayStation Studios

Vybičován Microsoftem začal rychle lovit talenty i jeho japonský rival. Za poslední rok Sony oznámilo už sedmou videoherní akvizici, nejnovějším úlovkem je Haven Entertainment Studios.

Rok akvizicí pokračuje. Sony kupuje studio Bungie, tvůrce sci-fi hitů Halo a Destiny

To vzniklo teprve loni, vede jej veteránka Jade Raymond. Producentka prvních dílů Assassin's Creedu a Watch Dogs už prošla Ubisoftem, EA a Googlem. Její poslední štace však moc nedopadly. V EA měla s Visceral Games vytvořit novou hru ze světa Star Wars, nicméně studio její snahy zatrhlo. Odešla do Googlu, kde měla dohlížet na vznik exkluzivních her pro streamovací službu Stadia. Jenže po roce firma vývoj vlastních her vzdala.

Otrávená z přístupu korporací tak v kanadském Montréalu nezávislý Haven. Sony ovšem bylo jedním z investorů, čímž si mělo pojistit, že pro něj studio vytvoří novou exkluzivní značku. Sony ale nenechalo nic náhodě a v Havenu koupilo i zbylý podíl.

Sony plánuje do roku 2026 vydat až 10 live service her

Zatím nevíme, na čem Haven pracuje. Neznáme název, datum vydání, ba ani žánr. Raymond ale přece překvapila. Na blogu PlayStationu uvádí, že pracuje na multiplayerové hře, která bude bavit dlouhé roky.

„Naše první nová IP pro PlayStation je na dobré cestě přinést AAA multiplayerový zážitek s vizí vybudovat systémový a rozvíjející se svět zaměřený na svobodu, vzrušení a hravost, který bude hráče bavit a zaměstnávat po mnoho let,“ stojí v prohlášení. Zrovna před měsícem Sony řeklo, že chce do roku 2026 spustit deset live service her. Haven a Bungie se na ně zřejmě budou specializovat.

Současná herní studia Sony Studio Založeno/získáno Hry Bend Studio 2000 série Syphon Filter, Days Gone Bluepoint Games 2021 remaky Shadow of the Colossus a Demon's Souls Bungie 2022* série Halo a Destiny Firesprite 2021 The Persistence Guerilla Games 2005 série Killzone a Horizon Haven Entertainment Studios 2022 - Housemarque 2021 Returnal Insomniac Games 2019 série Spyro, Ratchet & Clank a Spider-Man London Studio 2002 série EyeToys a SingStar Malaysia Studio 2020 - Media Molecule 2010 Dreams, série LittleBigPlanet Naughty Dog 2001 série Crash Bandicoot, Uncharted a The Last of Us Nixxes Software 2021 spolupráce na nové sérii Tomb Raider a Avengers Pixelopus 2014 Entwined, Concrete Genie Polyphony Digital 1998 série Gran Turismo San Diego Studio 2001 série MLB The Show Santa Monica Studio 1999 série God of War Sucker Punch Productions 2011 Ghost of Tsushima a série Infamous Team Asobi 2021 The Playroom, Astro's Playroom Valkyrie Entertainment 2021 spolupráce na God of War a Forza Motorsport XDev 2000 spolupracuje s 3rd party studii

*Akvizice Bungie zatím probíhá.