Ježíšem snadno a rychle. I am Jesus Christ v novém traileru ukazuje další boží zázraky

Hra, která zprvu vypadala jako vtip, je stále naživu. Na víkendovém festivalu od IGN se objevil nový trailer, kde můžeme sledovat spasitele při konání božích zázraků všeho druhu. Dostali jsme třeba bližší pohled na léčení nemocných, během kterých to vypadá, že se vydáme přímo do krevního oběhu pacienta.

Kromě klasiky jako je chůze po vodě Ježíš pomůže i místnímu rybáři, aby jeho vodami proplouvalo víc rybek. A bez proměny vody na víno by to také nebylo ono. Kromě zmíněného léčení budeme mít coby Ježíš i schopnost oživovat mrtvé, jak je vidět u jednoho z úkolů. Našim silám neunikne ani počasí. Stačí chvíle soustředění a loďka na rozbouřeném moři je zachráněna.

Vypadá to, že studio SimulaM to s Ježíšem opravdu dotáhne do konce. Přesné datum vydání zatím stále nevíme, ale měli bychom se ho dočkat v průběhu druhého kvartálu letošního roku. Stále můžete vyzkoušet prolog I am Jesus Christ, který je zdarma dostupný na Steamu.

Zdroj: IGN