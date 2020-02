Journey to the Savage Planet je úchvatný sci-fi výlet do fascinujícího světa

Prvotina Journey to the Savage Planet kanadského týmu Typhoon Studios, vedeným velezkušeným Alexem Hutchinsonem, nás skutečně hodně potěšila. Z relativně nenápadného a víceméně nezávislého titulu se vyklubal poměrně zábavný sci-fi survival, který v sobě kombinuje zábavnou hratelnost, krásné herní prostředí a kupu chytrého i provokativního humoru.

Pravdou je, že titul poměrně nápadně připomíná žánrového kolegu No Man's Sky, podoba je ovšem pouze zdánlivá. Oproti vlajkové lodi studia Hello Games je Journey to the Savage Planet o mnoho sevřenější, komornější a rovněž akčnější. Planeta AR-Y 26, na které se celé dobrodružství odehrává sice není úplně největší, není ovšem procedurálně generovaná. Každý kousek fauny a flory je obrazem představivosti vývojářů, stejně tak jako všechny ty nejtajnější kouty celého tohoto prapodivného, avšak zábavného světa.

Neváhejte a vydejte se s námi na exkurzi po tomto krásném, bizarním a zároveň i nebezpečném světě.