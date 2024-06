Jste mladší, nebo starší než Tetris? Ten má právě teď 40 let

Je tomu 40 let, co počítačový inženýr Alexej Pažitnov vytvořil prvotní verzi Tetrisu na sovětském počítači Elektronika 60. Jako datum vydání můžete najít právě 6. červen. Dostupnost se ale na různých trzích lišila. Nenašla se ale snad žádná část světa, kde by takhle jednoduchá, ale velmi návyková logická hra nebyla populární. Důkazem úspěchu Tetrisu je, že v žebříčku nejprodávanějších her v historii stále obsazuje třetí místo, a to určitě nejsou započítané všechny verze. Nedivili bychom se tedy, kdyby výsledek byl značně vyšší než 100 000 000.

O popularitě konceptu svědčí také fakt, že stále vznikají nové varianty. Na Switchi je například populární battle royale Tetris 99, kde skládáním kostek různých tvarů do řádků útočíte na ostatní hráče. Za zmínku z posledních let určitě také stojí Tetris Effect, který se hráče snaží ohromit naleštěnou grafikou plnou megalomanských efektů s doprovodem elektronické hudby.

Matematicky není možné hrát donekonečna. Nebo je?

Pravidla jsou v každé verzi víceméně stejná. John Brzustowski se ve své práci v roce 1992 vrátil k zjednodušené variantě té základní a zjistil, že Tetris matematicky není možné hrát donekonečna, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Jednou zkrátka nastane situace, kdy vám kostky přijdou v pořadí, ve kterém je není možné poskládat do kompletní linie. To platí v případě, pokud vám hra předhazuje všech 7 druhů tvarů.

Tipy na povedené verze Tetrisu Tetr.io - zdarma na PC v prohlížeči

Tetris 99 - battle royale pro Nintendo Switch

Tetris Effect: Connected - pestrobarevná varianta, kterou lze hrát i ve VR

Classic Blocks - mobilní verze pro Android ve stylu Game Boye

Tetris - oficiální mobilní verze pro Android i iOS

Tricky Towers - multiplayerovka do skládání kostek přidává hrátky s fyzikou

Ve svých zjištěních dále uvádí, že hráči i bez jakéhokoliv vysvětlování sami při hraní využívají kombinace jednoduchých i komplexních strategií. Lidský faktor prý dokonce může vést k lepším výsledkům, než se odhadovalo skrz teoretické scénáře.

Našly se ale námitky ohledně Brzustovskiho závěrů. Jeho zjištění by mohla nastav pouze tehdy, kdyby kostky přicházely opravdu zcela náhodně. "Katastrofické" scénáře, kdy není možné dílky seskládat do použitelné formy, ale nemohou nastat, protože počítače používají pseudonáhodné generování, což platí právě i pro prvotní verze Tetrisu. V podstatě to znamená, že se prvek náhody snaží pouze napodobit, ale nezvládají to naprosto dokonale.

"Dohraná" NES verze

Zrovna loni byl kolem Tetrisu slušný poprask, konkrétně se to týká verze pro NES z roku 1989. 13letý klučina, který na internetu vystupuje pod přezdívkou BlueScuti, jako první tuto verzi "dohrál". Uvozovky používáme proto, že po zhruba 40minutovém hraní ho nečekala závěrečná obrazovka s gratulací o dosažení cíle. Různými kličkami se ale dostal do bodu, kdy NES verze dosáhla svých limitů.

Aby se do této fáze dostal, bylo potřeba poskládat 1 511 linií. Navíc během hraní musel počítat s tím, že v určitých momentech je potřeba vyvarovat se chyb, protože některé kombinace mohou zapříčinit pád hry ještě předtím, než se dostane až na samotný konec.

Ještě před pár lety se přitom zdálo nemožné, že člověk může přesáhnout hranici 290 vyčištěných linek. Je to proto, že nelze mačkat tlačítka na ovladači tak rychle, aby kostky hráč přesouval tam, kam potřebuje. To ale vyřešila nová technika nazvaná rolling, kdy klepete prsty jedné ruky do ovladače ze spodní strany a prst druhé ruky jen přesouváte mezi levým a pravým tlačítkem D-padu. Zní to jednoduše, ale dostat tuto techniku do ruky není žádná legrace. Začala se více používat od roku 2021 a od té doby ji převzala většina profesionálních hráčů.