Jupiter Hell: roguelike Doom v novém kabátku | Recenze

Co baví Příjemný bojový systém založený na tazích

Návykovost pramenící z touhy zjistit, co číhá dál

Napínavé prostředí Co vadí Nezáživný příběh

Rychle nastupující stereotyp 7 /10 Hodnocení

Když v roce 1993 vyšel první Doom, byla to naprostá pecka. Hra doslova změnila herní průmysl a vydělává dodnes. Na hru pochopitelně navázalo mnoho pokračování včetně nedávného Doom Eternal, nicméně vedle klasických stříleček se Doom dočkal i odboček jako Doom RPG nebo DRL, tedy Doom, the Roguelike. Ačkoli jsem já osobně DRL nehrál, ostatně ji nevytvořil ani tým Id Software, ale studio ChaosForge, své fanoušky si našla a na její odkaz se snaží navázat Jupiter Hell.

Doom Eternal: brutální pekelná genocida | Recenze

Není to náhoda, Jupiter Hell vytvořilo stejné studio, které můžete znát také díky Diablo, the Roguelike a Aliens, the Roguelike. Někomu holt žánr, ve kterém po úmrtí musíte restartovat celou hru, vydělává na chleba. Jupiter Hell naštěstí odkaz drží s hrdostí, přestože značku Doom místy napodobuje trošku okatě.

Každý tah musí být dokonalý

Co je Roguelike? Herní žánr, ve kterém se po smrti restartuje celá hra. Žánr se jmenuje podle hry Rogue z roku 1980.

Do hry se dostanete strašně jednoduše. Svět se hýbe jen, když se hýbete vy a vaším cílem je mít akce naplánované tak, aby pohyby dobře navazovaly. Když se blíží nepřátelé, musíte přesně vědět, kam chcete dojít, kdy chcete střílet a kdy se hodí nabíjet. Můžete si dát na čas a rozmýšlet si pohyb klidně 10 minut, nepřátelé následně zareagují na cokoli. Změna zbraně, krok, nabití či střelba, to všechno aktivuje nepřátelský pohyb. A pokud nebudete za krytem a budete měnit na místě zbraně, rozstřílí vás jako cedník. Jelikož hra není krátká, může restart hry po úmrtí herní dobu pořádně prodloužit!



Hra není o akci ani přesnosti, je o rozhodnosti. Pokud máte obtížnost alespoň na Normal, tak vám jen tak něco nebude odpuštěno. Jedno špatné vkročení do místnosti může znamenat poslední minuty před konečnou obrazovkou. Musíte si vždy krýt záda, protože nepřátelé se můžou vynořit, když je nejméně čekáte. Ačkoli na vás hra nespěchá, na rozdíl od akční hry jen tak neutečete. Mnoho momentů jen vidíte, jak se nepřátelé blíží a nemůžete s tím nic dělat a jen si říkáte: „Tak už to zmáčkni!“

Abyste vyhráli, je dobré perfektně poznat zbraně, nepřátele a obecně vaše možnosti. Když máte před sebou hodně slabších nepřátel, je dobré sáhnout po brokovnici nebo střelit do výbušného barelu. Když proti vám jdou dva nepřátelé, jeden je za krytem a druhý ne, je lepší vyřadit toho odkrytého. Navíc hra podporuje víc možností, jak si pomoct. Pokud najdete terminál a na mapě jsou automatická děla, může se vám (pokud máte dostatek nástrojů) podařit je hacknout, případně zjistit polohu všech nepřátel nebo vyřadit drony.



Mapa má mnoho možností, jak si trochu pohrát s nepřáteli. Například výbušné barely nebo terminály

Bohužel přes zábavnou hratelnost se hra velmi rychle přesune do stereotypu, kdy jen chodíte a vraždíte, na koho narazíte. Hra se s tím snaží bojovat, například tím, že máte k dispozici několik tříd. Základní hratelnost je stejná, třídy se ale liší v počátečním vybavení a speciální schopnosti.



Hra má úchvatnou atmosféru, kdy se budete bát vkročit do další místnosti

Například mariňák má schopnost Adrenalin a bonusové lékárničky, technik zase schopnost Smoke Screen a bonusové multitooly. Následně mají také jiné schopnosti, které můžete vylepšovat po dosažení další úrovně. Nebo můžete hru zapnout v režimu výzvy či zkoušky, kdy například máte bonus ke zdraví, ale máte horší přesnost. Ani to však není hlavní tahoun.

Příběh jako z béčkového akčního filmu

Asi hlavním problémem hry je, že stereotyp nadejde rychle a nemá svou protiváhu. Něco, co by vás nutilo pokračovat ve hraní a dosáhnout vysněného konce. Příběh hry je celkem nudný. Havarujete u stanice na Jupiteru (ne na Marsu jako v Doomovi) a snažíte se přijít na to, proč jsou tu démoni a všichni na vás střílí. Další informace získáváte například z terminálů, texty jsou bohužel z větší části nezajímavé a silnější narativní stránka tu v podstatě chybí.



Příběh není moc napínavý a zajímavý. Hra zaujme hlavně atmosférou a touhou překonat výzvu

Ze hry necítíte příběhové napětí a jediné napětí je jistý strach z prostředí a co se skrývá na každé mapě. Jupiter Hell se dostal do návykového bodu „ještě pár tahů, ještě jedna mapa“ a to vás táhne dál. Nemám však pocit, že by to stačilo. Lhal bych však, kdybych tvrdil, že jsem se nebavil.

Stejně jako mě bavilo klikat v Diablu mě prostě baví chodit po mapě a střílet. A strašně si užívám, že mě nikdo neruší. Jsem rád, když mám možnost přečíst si vysvětlivky u pohozených zbraní a zbrojí a v klidu si vybrat, co chci používat. Vlastně mi přijde víc napínavé, když musíte složitě promýšlet, jak se z obklíčení dostat, než pouze jako Rambo popadnout kulomet a rozstřílet vše, co kolem hýbe.

Skvělá alternativa Dooma

Vizuálně není hra překrásná, ale účel splnila. Hra světla a stínu je úchvatná a měl jsem pocit, že světlo baterky prohlížím detailněji než v jiných hrách. Styl sice trochu okatě připomíná zmíněného Dooma, přesto to funguje a zaplivané kovové interiéry vesmírné stanice mají své kouzlo. Soundtrack je pak takový mírný metal. Nerozpumpuje ve vás krev, spíš vám připomíná, že démoni kolem vás ještě neměli snídani.

Jupiter Hell je skvělou volbou pro retro nadšence, pro které drsná akce už moc není, nicméně chtějí pekelnou atmosféru plnou potoků krve. Ano, může být stereotypní a příběh vás nejspíš moc nezaujme, přesto za přibližně 550 Kč se jedná o férovou hru, u které můžete zabít i desítky hodin.