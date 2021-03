Just Cause: Mobile bude výbušná akce v těch nejlepších tradicích předlohy

Nestačí-li vám bláznění v parodické akci Just Cause na velkých platformách, pak jistě uvítáte, že se mobilní verze této série dostane v letošním roce také na mobilní platformy iOS a Android, a to zcela zdarma.

Square Enix se to fanouškům snaží patřičně připomenout, jelikož uvolňil také čerstvou galerii obrázků a především nový filmeček, který se trochu opírá o příběh. Hráč se vžije do role speciálního agenta v řadách organizace Firebrand, která má za úkol postavit se nové vojenské skupince Darkwater, která terorizuje místní obyvatelstvo a připravuje cosi nekalého.

Hra se bude odehrávat z izometrického pohledu, jinak ale můžete čekat značkovou zběsilou akci a všudypřítomné výbuchy, stejně jako možnost si svého agenta vylepšovat a upravovat k obrazu svému. Počas příběhu také potkáte celou řadu známých postav série, takže se příběh ještě více proplete.