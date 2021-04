Just Dance 2021: prvotřídní trsání do obýváku | Recenze

Co baví Skvělý seznam skladeb

Vizuálně opět vypiplané

Výborná zábava

Lepší statistiky Co vadí Chybí bitvy a mixy

Absence tutoriálu

Záznamy se ukládají pouze ve hře 8 /10 Hodnocení

Tancovací hry měly vždy něco do sebe. Stačí pozvat partičku kamarádů a o zlatý hřeb večera je postaráno. Osobně jsem vždy preferoval konkurenční Dance Central, který jde mnohem hlouběji do detailů jednotlivých tanců a umí vás i pořádně naučit. Just Dance to bere mnohem více zlehka, posledních několik dílů ale udělalo krok správným směrem a ten nejnovější je rozhodně tím nejpovedenějším za posledních pár let.

Songy, kam se podíváš

Dance Central 2021 vypadá z hlediska hratelnosti a uživatelského rozhraní víceméně totožně jako jeho předchůdce, takže se fanoušci série budou ihned cítit jako doma. Rozhodl se tak polepšit tam, kde to je nejvíce cítit. Seznam skladeb v letošním ročníku je opravdu nabušený a nechybí takřka žádný hudební styl. Najdete tu Selenu Gomez, Harryho Stylese, Billie Eilish, Seana Paula či Arianu Grande. Zatancujete si hip hop, typickou diskárnu i moderní popík, takže si každý přijde na své.



Vizuálně je Just Dance 2021 rozhodně krokem vpřed

Až na výjimky se opravdu povedla i choreografie tanečníků, která je opět rozdělena do několika obtížností a pokud se rozhodnete sáhnout po Extreme, občas se solidně zapotíte. Právě tam ale tkví největší zábava titulu - hrát na šílené obtížnosti a hecovat se s kamarády, kdo dokáže vyšperkovat svůj profil titulem Megastar a dosáhnout tak maximálního počtu bodů. Z grafického hlediska ušlo velký kus cesty prostředí, ve kterém se tancuje. To je většinou plné všemožných efektů, grafických detailů a někdy je pomalu zajímavější, než tanec samotný. To se Ubisoftu rozhodně povedlo a je příjemné vidět, že se pracuje i na něčem jiném, než jen licencovaných skladbách.



Tancovat můžete o samotě i v celé skupině lidí

Pokud vám nestačí několik desítek songů v základu, můžete si předplatit službu Unlimited (první měsíc ke hře dostanete zdarma), která otevírá vrátka doslova ke stovkám songů všech starších dílů. A to už je jiná káva jelikož si zatancujete klasiky a retro songy od skupin jako ABBA, Queen, Eminem a dalších, které mají často mnohem zajímavější kreace a choreografii, než modernější skladby. Vrací se dokonce i dětská sekce, což je takový příjemný bonus. Bohužel Unlimited už si musíte platit jako každé jiné předplatné.

Komunita nadevše

Jak už určitě víte, Just Dance je velmi komunitní hrou. Vše se točí kolem nejlepších tanců a nejvyššího počtu bodů, za každý tanec konečně dostanete pořádný statistický přehled, jak jste si vedli a v čem byste se měli zlepšit, pokud chcete pokořit nejlepší komunitní tanečníky týdne. Režim World Dance Floor se postará o pořádné výzvy tanečníků z celého světa a nově vás konečně umí zařadit do skupiny odpovídající vašich schopnostem. Po úvodním tanci se tak dostanete do konkrétní úrovně obtížnosti a budete soupeřit s podobně schopnými tanečníky, než se posunete do vyšších tříd. To je rozhodně skvělý nápad oproti minulým snahám tancovat proti celému světu.



Nejlepší je použít na snímání pohybu kameru, poslouží ale i telefon či ovladač

Bohužel zde stále chybí opravdu podrobný tutoriál, jako nabízí např. Dance Central, kde se můžete opravdu naučit jednotlivé skladby a dokonce i pohyby jako s instruktorem. Samozřejmě že není problém opakovat skladbu do aleluja a tím se naučit všechny pohyby, rozhodně by ale nebylo od věci vše zpomalit a pořádně si zatrénovat. Některé taneční kreace v obtížnosti Extreme jsou totiž opravdu na vykloubení nohy.

Bohužel zde chybí podrobný tutoriál, jako nabízí např. Dance Central, kde se můžete opravdu naučit jednotlivé pohyby jako s instruktorem

Jinak samozřejmě opět nechybí jednotlivé playlisty, které zařadí skladby do žánrů nebo historických období, abyste jeli s kamarády pěkně vše za sebou. Když už jsme u kamarádů, hrát můžete až ve čtyřech hráčích a nechybí tance pro jednoho, dva i celou skupinu. Zde musím podotknout, že jsem hru testoval na konzoli PS5 a díky adaptéru jsem měl možnost zapojit kameru od PS4, která fungovala skvěle a nemusel jsem se tak starat o telefon nebo ovladač Move, což jsou další alternativy ovládání. Bohužel nová PS5 kamera zatím podporovaná není, což je smutné.

Jak už jsem naznačil výše, největší zábavu si ve hře užijete ve více lidech, kde se navzájem hecujete, vybíráte šílené skladby a snažíte se pokořit body toho druhého. Proto mi zde akutně chybí nějaký pořádný režim Battle, ve kterém byste přímo bojovali v tanci vedle sebe, případně skvělé mixy, které střídají skladby přímo za chodu a vy se tak musíte přizpůsobovat. O tom, že jim něco takového chybí se zmínili i všichni, kdo titul se mnou zkoušeli, takže očividně nejde jen o můj názor a něco takového by to v příštím dílu chtělo přidat na zpestření skupinových zážitků.



Nechybí tu extrémně obtížné tance pro profesionály i blbůstky pro děti

Všechna vaše snažení se nahrávají na kameru a na konci každé skladby můžete vidět rychlý sestřih nejvtipnějších momentů. Vše můžete nahrát na komunitní server, kde vás budou lajkovat uživatelé a hráči z celého světa, případně si video uložit do paměti hry. Zde mi vadilo, že si nemohu video zkopírovat na flashku a záznamy jsou k mání pouze a jen ve hře samotné. Toto řešení se ale pravděpodobně týká bezpečnosti a licencí skladeb, takže se to dá chápat.